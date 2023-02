Köln – Als am Samstagabend um kurz nach 23 Uhr der Kölner Mannschaftsbus mit den Derbysiegern am Geißbockheim vorfuhr, empfingen Hunderte Fans die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mit Pyrotechnik, Sprechchören und großem Applaus. Es wurden Fotos und Videos gemacht von dieser einzigartigen Nacht am Grüngürtel. Und die Fans drückten ihre Hoffnung aus: „Wir wollen jetzt nach Europa!". Baumgart entgegnete nickend: „Wir auch".

Gegen Bayer Leverkusen ungeschlagen, gegen Borussia Mönchengladbach sogar mit zwei Siegen: Die Fans des 1. FC Köln dürfen sich diese Saison über eine beeindruckende Derby-Ausbeute freuen. Der Traum von Europa lebt. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist für die Kölner, die bereits 46 Zähler gesammelt haben, alles drin. Mit der großen Euphorie im Rücken wollen sie den großen Coup perfekt machen, den ihnen vor der Saison wohl keiner zugetraut hätte.

„Das Spiel heute war ein Statement. Wenn wir weiter diese Intensität an den Tag legen, können wir Europa erreichen", sagte Offensivspieler Mark Uth, der gebürige Kölner. Florian Kainz, der für Sky-Experte und Weltmeister Lothar Matthäus der Spieler des Spiels war, schwärmte: „Mich freut es einfach für die Fans, dass sie jetzt so eine Saison miterleben können nach den letzten Jahren, in denen es weniger gut lief. Wir sind sehr motiviert, haben noch interessante Spiele und schauen jetzt, was dabei rauskommt" Jetzt soll erst einmal am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld der nächste Sieg her, es wäre der dritte in Folge.

Mit einem 3:1 und drei Punkten in der Tasche hatte sich der FC-Tross am Samstagabend auf den Rückweg von Mönchengladbach nach Köln gemacht, grüßte aber vorher noch die Fans mit einem Mannschaftsfoto aus der Sieger-Kabine am Borussia-Park.

Am Geißbockheim angekommen zeigte sich noch in den späten Abendstunden ein Bild, welches sich schon nach der letzten Partie gegen Bayer Leverkusen bot: Hunderte Fans säumten den Straßenrand als der FC-Bus einfuhr.

Ein Tweet des Vereins zeigt den FC-Jubel, der nach dem Derbysieg bis in die Nacht hinein kein Halten mehr finden wollte. Spieler und Fans sangen, klatschten und freuten sich nach der Ankunft auch noch minutenlang gemeinsam.

Fans und Spieler des 1. FC Köln stehen nach der Rückkehr vom Derby in Mönchengladbach zusammen am Geißbockheim. Copyright: Bucco

1. FC Köln unterstreicht Europapokal-Ambitionen

Der 1. FC Köln hatte seine Europapokal-Ambitionen gegen den Erzrivalen eindrucksvoll unterstrichen. Im rheinischen Derby konnte der FC einen überlegenen und verdienten 3:1-Sieg einfahren. Antony Modeste (5.), Florian Kainz (20.) und Dejan Ljubicic (34.) schossen vor knapp 60 000 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park schon zur Pause eine deutliche Führung für die Gäste heraus.

Breel Embolo (85.) gelang für Gladbach in der Schlussphase nur noch eine Ergebnisverbesserung. Durch den Erfolg rückten die Kölner zumindest bis zum Sonntag auf den sechsten Tabellenplatz.