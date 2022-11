Anthony Modeste trifft per Elfmeter

Köln – Der 1. FC Köln hat am Samstag in Augsburg die nächste Hürde im Rennen um den Europapokal überwinden können. Das Team von Steffen Baumgart holte mit einem 4:1 den vierten Sieg in Folge.



Das könnte Sie auch interessieren:

Stimmen zum FC-Sieg Anzeige „Teilweise so gut, da wird es schon beängstigend“

FC-Profis in der Einzelkritik Anzeige Kölner Offensivspektakel – Großes Spiel von Mark Uth von Christian Löer

Der Liveticker zur Partie zum Nachlesen.