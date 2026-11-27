Auszeichnung für Fußballprofi Said El Mala vom 1. FC Köln: Der Nationalspieler gehört zu den Gewinnern des Felix Award 2026.

Bei der zum 19. Mal verliehenen Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landessportbundes NRW wurden am Freitagabend in der Düsseldorfer Rheinterrasse herausragende Leistungen des Sportjahres gewürdigt.

Neben El Mala, der den Fußball Felix erhielt, wurden Kanute Max Rendschmidt und Säbelfechterin Larissa Eifler als Einzelsportler geehrt.

Said El Mala per Video zugeschaltet

Rendschmidt, der mit dem deutschen Viererkajak bei den Weltmeisterschaften in Posen Gold über 500 Meter gewann, wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Eifler erhielt die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres. Die Säbelfechterin hatte bei der WM in Hongkong überraschend den Titel im Einzel gewonnen und damit deutsche Fechtgeschichte geschrieben.

El Mala konnte wegen des FC-Spiels am Samstag gegen die SV Elversberg nicht selbst vor Ort in Düsseldorf sein. Er wurde per Video zugeschaltet. Auf der Bühne nahmen seine Eltern und seine kleine Schwester den Award aus den Händen von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes, entgegen.

Weitere Auszeichnungen gingen an die deutsche Hockey-Nationalmannschaft als Mannschaft des Jahres, Para-Athletin Kathrin Marchand (Para Sport Felix) und Wildwasserrennsportlerin Luisa Puttkammer (Newcomerin des Jahres). Der Bundesstützpunkttrainer Para Leichtathletik, Erik Schneider, wurde zudem als Trainer des Jahres geehrt.

Die Preise in insgesamt sieben Kategorien wurden größtenteils durch ein öffentliches Voting vergeben. (dpa/red)