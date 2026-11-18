Anlässlich der Verleihung des Kunstpreises des Landes Nordrhein-Westfalen an Herbert Grönemeyer hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) private Aufnahmen veröffentlicht.

Wie aus einem Beitrag des 51-Jährigen auf der Plattform Instagram hervorgeht, zeigen die beiden Bilder ihn und seine heutige Ehefrau Katharina im Juni 2015 bei einem Auftritt des Musikers. Auf einer Aufnahme sitzt Katharina Wüst auf den Schultern ihres Partners, auf einer weiteren stehen beide Arm in Arm vor der Kamera.

Erste gemeinsame Erinnerung führt zu Herbert Grönemeyer

Zu den Fotos erklärte Wüst auf Instagram, dass er und seine heutige Frau damals „erst ein paar Wochen zusammen“ gewesen seien, als sie ihr erstes gemeinsames Konzert besucht hätten. „An diesen Abend erinnere ich mich bis heute gerne zurück. Elf Jahre später durfte ich Herbert Grönemeyer den Kunstpreis verleihen“, schrieb der Regierungschef.

Die Auszeichnung an den in Bochum geborenen Musiker überreichte Wüst am 17. November gemeinsam mit Kulturministerin Ina Brandes. In seiner Laudatio würdigte der Ministerpräsident die Verbundenheit des Künstlers mit seiner Heimatregion. „Herbert Grönemeyer gibt dem Ruhrgebiet eine Stimme, die man nie wieder vergisst“, sagte Wüst laut Redetext. Trotz internationaler Erfolge sei Grönemeyer immer „einer aus dem Pott geblieben“, dessen Lieder Melancholie, Kraft und Trotz verbänden und dazu aufriefen, für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit einzustehen.

Kennenlernen im Münsterland und Familienleben

Hendrik und Katharina Wüst sind seit 2019 verheiratet. Wie der Politiker in einem früheren Interview mit dem Magazin „Bunte“ schilderte, lernte sich das Paar in einer Kneipe kennen.

Hendrik und Katharina Wüst sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Damals habe ihn seine spätere Frau von einem Wahlplakat erkannt und zunächst eine Freundin vorgeschickt, bevor beide ins Gespräch kamen. Dabei habe sich herausgestellt, dass sie aus demselben Ort im Münsterland stammen und das Elternhaus ihres Vaters nur fünf Häuser von seinem entfernt liege.

Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Töchter. Nach der Geburt von Tochter Philippa im März 2021 folgte fünf Jahre später ihre Schwester Clementine. Kurz vor der zweiten Geburt hatte Wüst seine Ehefrau im Gespräch mit „Bunte.de“ als „Super-Mama, Super-Frau, Super-Freundin, Super-Ratgeberin“ bezeichnet. (jag)