Nach einem Kompromissvorschlag aus der Union zur Frührente für langjährige Versicherte machen führende CDU-Politiker Druck, den Koalitionsstreit über die Rentenreform beizulegen. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann erklärte: „Diese historische Chance müssen wir jetzt gemeinsam ergreifen und noch in diesem Jahr einen Beschluss herbeiführen, um eine starke und stabile Rente für die kommenden Generationen zu sichern.“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte dem „Spiegel“, es sei jetzt am Koalitionspartner SPD, „die ausgestreckte Hand zu ergreifen und die Sache konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen“. Doch die erste Reaktion aus der SPD fiel zurückhaltend aus. In Verhandlungskreisen hieß es am Mittwochabend (25. November) zudem bereits, der Vorschlag sei schon verworfen worden.

Union wirbt im Rentenstreit für Frührente-Kompromiss

Im Streit über die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren hatten Fachpolitiker der Unionsfraktion zuvor einen Mittelweg vorgeschlagen. Sie könnte demnach „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem am Abend bekanntgewordenen Papier.

Aus Sicht der Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, geht der Vorschlag allerdings nicht weit genug. „Ich finde die Grenzen, die da gesetzt werden, viel zu niedrig“, sagte sie der ARD. „Uns geht es ja nicht um Almosen – also dass quasi diejenigen, die arm sind, keine Abschläge zahlen. Sondern es geht um die Honorierung von Lebensleistung.“

Verhandlungskreise: Unionsvorstoß ist verworfen

Aus anderen Verhandlungskreisen hieß es noch am Abend zu dem Unionsvorstoß: „Dieser Vorschlag entspricht nicht dem Verhandlungsstand und wurde verworfen, da er wenig Einsparungen bringt.“ Federführend an den Verhandlungen beteiligt ist Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD).

Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren ist Teil der 33 Empfehlungen der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die Vorschläge vollständig umzusetzen. Doch die SPD stemmt sich gegen das Ende der sogenannten Rente mit 63, auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich dagegen ausgesprochen – während Befürworter einer großen Reform auch auf Umsetzung dieses Punktes beharren.

Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig legen Kompromiss vor

Der am Mittwochabend bekanntgewordene Kompromissvorschlag kommt vom stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Johannes Winkel sowie den Abgeordneten Marc Biadacz und Pascal Reddig. Ihr Papier nennt das Ziel, „diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können“.

Konkreter Vorschlag: Wer in seiner Erwerbszeit im Durchschnitt maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann weiterhin nach 45 Jahren ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Wer mehr verdient, muss bei Frühverrentung die regulären Abschläge hinnehmen – aber nur für Rentenpunkte aus Einkommen, das die genannte 70-Prozent-Grenze übersteigt.

Abschläge nur für Einkommen über 70 Prozent des Durchschnitts

„Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge. Damit machen wir die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht“, heißt es in dem Papier. „Gleichzeitig machen wir die abschlagsfreie Frühverrentung für Beitragszahler und nachfolgende Generationen bezahlbar.“ Alle weiteren Empfehlungen der Kommission müssten „vollständig umgesetzt werden“.

Hoppermann schrieb, diese sei ein „sehr guter und gerechter Vorschlag für eine echte Rentenreform“. Wüst sagte, der Kompromissvorschlag zeige „nicht nur den klaren Einigungswillen, sondern auch die Bereitschaft der Unionsfraktion, für die Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit der Rente politische Verantwortung zu übernehmen“.

Karl-Josef Laumann begrüßt Vorstoß, Christian von Stetten kritisiert ihn

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann begrüßte den Vorstoß ebenfalls. Dieser berge „die Chance, die anhaltende Diskussion zu beenden und nun zu einem Ergebnis zu kommen“, erklärte der CDU-Politiker. Denn klar sei: „Wir brauchen die Reform der Alterssicherung, um diese zukunftsfest aufzustellen.“

Kritisch reagierte hingegen der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU): „Das sehe ich nicht als Lösung, sondern es wäre eine Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems“, sagte er dem „Spiegel“.

Tim Klüssendorf: Rente nach 45 Versicherungsjahren ist einer der wichtigsten Punkte

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hatte am Montag (23. November) versichert, die Rente nach 45 Versicherungsjahren sei für die SPD „einer der wichtigsten Punkte jetzt in den Verhandlungen“. „Gleichzeitig haben wir uns immer wieder kompromissbereit gezeigt, und natürlich wird es auch möglich sein, dort Lösungen zu entwickeln.“ Eine ersatzlose Streichung werde mit der SPD aber nicht zu machen sein.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ressort arbeite intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle.

Zu den weiteren Vorschlägen der Rentenkommission zählen neben einem höheren Rentenalter und einer neuen Kapitalsäule auch Verschärfungen bei der Altersteilzeit. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte Anfang des Monats gesagt, die Arbeit in seinem Ministerium an dem Gesetzentwurf sei „zu 95 Prozent abgeschlossen“. (dpa/red)