Said El Mala (19) bleibt beim 1. FC Köln. Am Donnerstag (20. August 2026) machte der Spieler in einer Videobotschaft die Entscheidung offiziell. Der FC verlängerte gleichzeitig den Vertrag bis 2031 und versüßte El Mala die Entscheidung mit der prestigeträchtigen Rückennummer 10.

„Ich musste eine Entscheidung treffen. Eure Nummer 13 geht. Aber eure neue Nummer 10 bleibt“, sagte El Mala. Bis zuletzt hatte es noch Zweifel am Verbleib gegeben, ehe die Verhandlungen mit Borussia Dortmund erst kurz vor einer in Aussicht stehenden Einigung platzten.

Kessler freut sich über FC-Entscheidung von El Mala

„Wir freuen uns sehr, dass Said seinen Weg beim FC weitergeht. Er hat in der vergangenen Saison eine hervorragende Entwicklung genommen, sich in der Bundesliga als wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft etabliert und war mit seinen Leistungen und Toren ein wichtiger Faktor für unser Team“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) über die Verlängerung.

El Mala sagte: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC, mit René und mit Thomas, waren top, ich spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung hier. Deshalb bleibe ich hier – ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen, dafür werde ich alles geben, auch weil ich weiß, was es bedeutet, mit der Nummer 10 für den FC zu spielen.“

Kein Kölner Rekordwechsel nach Dortmund oder Leipzig, kein Transfer auf die Insel zu einem Premier-League-Klub: In den vergangenen Wochen und Monaten war so viel über die Zukunft von Said El Mala spekuliert worden, dass der Jungstar medial beinahe schon verkauft schien.

Nun setzen Spieler und Klub ein deutliches Zeichen. „Said El Mala wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln auf Torejagd gehen“, teilte der Klub am Donnerstagabend mit. Der Angreifer wird künftig mit der Rückennummer 10 auflaufen und ist damit der erste Spieler seit Lukas Podolski, der diese besondere Nummer für den 1. FC Köln trägt.

Es ist davon auszugehen, dass El Malas Gehalt, das bislang rund 1,2 Millionen Euro inklusive leistungsbezogener Prämien betragen haben soll, in diesem Zuge deutlich angehoben wurde.

Der Spieler selbst betonte sein Vertrauen in den FC. „Seit ich hier bin, hat mir der FC jeden Tag ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb komme ich jeden Tag gerne ans Geißbockheim. Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten, und ich habe richtig viel dazugelernt“, sagte der 19-Jährige.