Am Samstag um 12 Uhr füllt sich der Club Astoria. Es ist der Tag des Heimspiels gegen Schalke 04, und an diesem Mittag kommen zwei Welten erstmals im großen Rahmen zusammen: der „Club der Legenden“ und der Vorstand des 1. FC Köln. Präsident Jörn Stobbe und Vizepräsident Ulf Sobek sind da, dazu von der FC-Geschäftsführung Philipp Liesenfeld. Sportdirektor Thomas Kessler konzentriert sich schon aufs Spiel.

Organisator des Clubs ist FC-Ikone Stephan Engels. Zum Treffen kommen neben ihm Pierre Littbarski, Dieter Müller, Paul Steiner, Dieter Prestin, Karl-Heinz Thielen, Harald Konopka, Jonas Hector, Matthias Hönerbach, Bernd und Carsten Cullmann, Herbert Zimmermann und Alexander Voigt. Toni Schumacher musste absagen. Zum Spiel treffen dann auch Wolfgang Overath und Jürgen Glowacz ein. Voraussetzung für die Aufnahme sind 250 Spiele für den FC.

„Das große Treffen soll ja einmal zu Saisonbeginn stattfinden. Das war diesmal aus organisatorischen Gründen nicht möglich, auch, weil etliche von uns selbst mit der Traditionsmannschaft unterwegs waren. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit tollen Gesprächen und Erinnerungen, auf den Austausch mit dem neuen Vorstand und dann hoffentlich auf einen Heimsieg unseres FC“, sagt Engels dieser Redaktion. „Wir merken, wie toll der Club samt seiner vielen Aktivitäten angenommen wird. Es macht den Fans Freude, aber auch uns.“

Im Stadion treten die Mitglieder im feinen Club-Zwirn noch vor dem Anpfiff auf. Engels hofft, demnächst auch Lukas Podolski, der seine Karriere unlängst beendet hat, in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

1. FC Köln: Premieren-Treffen im Sommer 2025

Der „Club der Legenden“ des 1. FC Köln hatte am 9. August 2025 seinen offiziellen Einstand im Rhein-Energie-Stadion. Die Premiere fand beim Vorbereitungs-Testspiel gegen Atalanta Bergamo statt (4:0). Vor dem Anpfiff stellte der Verein den Fans 19 Mitglieder des neu gegründeten Legendenteams vor, nachdem er sie am Vorabend im renovierten Geißbockheim feierlich empfangen hatte.

Den Kreis leitet als Kapitän und Koordinator Ex-Profi und DFB-Pokalsieger Stephan Engels. Die ehemaligen Spieler und Vereinsgrößen fungieren als Marken- und Sozialbotschafter für den Verein bei offiziellen Anlässen, Veranstaltungen und Projekten (Fanklub-Treffen, Termine für die FC-Stiftung etc.).