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Vor dem Schalke-SpielFC-Legenden treffen auf den neuen Vorstand

Gespräche und viele Erinnerungen: Der „Club der Legenden“ und die Führung des 1. FC Köln kommen im großen Rahmen zusammen.

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Club der Legenden 1. FC Koeln mit DFB-Pokal und der Meisterschale für die Deutsche Meisterschaft. Vorne mit DFB-Pokal Stephan Engels, Karl-Heinz Thielen, Dieter Prestin und Harald Konopka mit der Meisterschale schauen während des Vorbereitungsspiels zwischen dem 1. FC Köln und Atalanta BC im RheinEnergieStadion am 9. August 2025 in Köln, Deutschland. Foto von Ralf Treese/DeFodi Images Club der Legenden 1. FC Koeln mit DFB-Pokal und der Meisterschale für die Deutsche Meisterschaft. Vorne mit DFB-Pokal Stephan Engels, Karl-Heinz Thielen, Dieter Prestin und Harald Konopka mit der Meisterschale look on during the pre-season friendly match between 1. FC Köln and Atalanta BC at RheinEnergieStadion on August 9, 2025 in Cologne, Germany. Photo by Ralf Treese/DeFodi Images DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Photo by Ralf Treese/DeFodi Images *** Club der Legenden 1 FC Koeln with DFB Pokal and the Meisterschale for the German Championship In front with DFB Pokal Stephan Engels, Karl Heinz Thielen, Dieter Prestin and Harald Konopka with the Meisterschale look on during the preparation match between 1 FC Köln and Atalanta BC at RheinEnergieStadion on August 9, 2025 in Cologne, Germany, Germany Photo by Ralf Treese DeFodi Images Club of Legends 1 FC Koeln with DFB Cup and the championship trophy for the German championship In front with DFB Cup Stephan Engels, Karl Heinz Thielen, Dieter Prestin and Harald Konopka with the championship trophy look on during the pre season friendly match between 1 FC Köln and Atalanta BC at RheinEnergieStadion on August 9, 2025 in Cologne, Germany Photo by Ralf Treese DeFodi Images DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Photo by Ralf Treese DeFodi Images

Der „Club der Legenden“ des 1. FC Köln mit Pokal und Meisterschale (v.l.): Heinz Hornig, Paul Steiner, Organisator Stephan Engels, Marcel Risse, Karl-Heinz Thielen, Herbert Zimmermann, Dieter Prestin, Jonas Hector, Harald Konopka

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Am Samstag um 12 Uhr füllt sich der Club Astoria. Es ist der Tag des Heimspiels gegen Schalke 04, und an diesem Mittag kommen zwei Welten erstmals im großen Rahmen zusammen: der „Club der Legenden“ und der Vorstand des 1. FC Köln. Präsident Jörn Stobbe und Vizepräsident Ulf Sobek sind da, dazu von der FC-Geschäftsführung Philipp Liesenfeld. Sportdirektor Thomas Kessler konzentriert sich schon aufs Spiel.

Organisator des Clubs ist FC-Ikone Stephan Engels. Zum Treffen kommen neben ihm Pierre Littbarski, Dieter Müller, Paul Steiner, Dieter Prestin, Karl-Heinz Thielen, Harald Konopka, Jonas Hector, Matthias Hönerbach, Bernd und Carsten Cullmann, Herbert Zimmermann und Alexander Voigt. Toni Schumacher musste absagen. Zum Spiel treffen dann auch Wolfgang Overath und Jürgen Glowacz ein. Voraussetzung für die Aufnahme sind 250 Spiele für den FC.

„Das große Treffen soll ja einmal zu Saisonbeginn stattfinden. Das war diesmal aus organisatorischen Gründen nicht möglich, auch, weil etliche von uns selbst mit der Traditionsmannschaft unterwegs waren. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit tollen Gesprächen und Erinnerungen, auf den Austausch mit dem neuen Vorstand und dann hoffentlich auf einen Heimsieg unseres FC“, sagt Engels dieser Redaktion. „Wir merken, wie toll der Club samt seiner vielen Aktivitäten angenommen wird. Es macht den Fans Freude, aber auch uns.“

Im Stadion treten die Mitglieder im feinen Club-Zwirn noch vor dem Anpfiff auf. Engels hofft, demnächst auch Lukas Podolski, der seine Karriere unlängst beendet hat, in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

1. FC Köln: Premieren-Treffen im Sommer 2025

Der „Club der Legenden“ des 1. FC Köln hatte am 9. August 2025 seinen offiziellen Einstand im Rhein-Energie-Stadion. Die Premiere fand beim Vorbereitungs-Testspiel gegen Atalanta Bergamo statt (4:0). Vor dem Anpfiff stellte der Verein den Fans 19 Mitglieder des neu gegründeten Legendenteams vor, nachdem er sie am Vorabend im renovierten Geißbockheim feierlich empfangen hatte.

Den Kreis leitet als Kapitän und Koordinator Ex-Profi und DFB-Pokalsieger Stephan Engels. Die ehemaligen Spieler und Vereinsgrößen fungieren als Marken- und Sozialbotschafter für den Verein bei offiziellen Anlässen, Veranstaltungen und Projekten (Fanklub-Treffen, Termine für die FC-Stiftung etc.).

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