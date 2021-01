Corona im Sport: Reals Trainer Zidane positiv getestet – Olympische Spiele vor Absage?

Die Lungenkrankheit „Covid-19“ hat auch die Sportwelt hart getroffen.

Alle wichtige Sportarten und -Ligen sind auf einen Betrieb angewiesen. Doch wann auch wichtige Zuschauer-Einnahmen wieder fließen können, ist weiter ungewiss.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Köln -

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Sportwelt steht weitgehend still. Die Ereignisse im Newsblog.

Freitag, 22. Januar

Real-Trainer Zidane positiv auf das Coronavirus getestet

13.30 Uhr: Der Trainer des in einer sportlichen Krise steckenden spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, Zinédine Zidane, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Freitag mit. Zum Zustand des 48 Jahre alten Franzosen wurde zunächst nichts bekannt. Damit kann Zidane sein Team um Nationalspieler Toni Kroos nicht beim Liga-Spiel gegen den Tabellen-17. Deportivo Alavés am Samstag (21.00 Uhr) coachen.



Ein Sieg in der Partie wäre für den Coach enorm wichtig, denn nach der 1:2-Pokalblamage gegen den Drittligisten CC Alcoyano am Mittwoch steht Zidane bei den Königlichen in der Kritik. Zudem könnte Reals Rückstand in der Meisterschaft auf Spitzenreiter und Stadtrivale Atlético Madrid, der am Sonntagabend gegen den FC Valencia spielt, bei einer Niederlage noch größer werden. Dieser beträgt bereits jetzt sieben Punkte, Real hat zudem eine Partie mehr bestritten. Zizou werde am Samstag von Co-Trainer David Bettoni vertreten, berichteten die Sportzeitungen „AS“ und „Mundo Deportivo“.

Japans Premier widerspricht Gerüchten über Absage der Spiele

8 Uhr: Japans Premierminister hat einem Bericht der britischen Times widersprochen, wonach die Olympischen Sommerspiele in Tokio vor der Absage stehen sollen. Dies hatte die Tageszeitung am Donnerstag unter Berufung auf eine anonyme Quelle aus der japanischen Regierungskoalition berichtet. „Ich bin entschlossen, sichere Sommerspiele durchzuführen als Beweis, dass die Menschheit das Virus überstanden hat“, bekräftigte Yoshihide Suga am Freitag.

Laut Times gebe es eine „private“ Verabredung, die Spiele wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden zu lassen. Es sei nun das Ziel, eine „gesichtswahrende“ Art und Weise zu finden, die Absage bekannt zu geben und eine Möglichkeit auszuloten, dass Tokio die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt austragen könne. „Niemand will der Erste sein, der es sagt. Aber der Konsens ist, dass es zu schwierig ist“, wurde die Quelle zitiert.

So sei Suga „nicht emotional“ in die Spiele involviert. Das Ziel solle sein, die Fassade aufrechtzuerhalten, dass man um die Austragung kämpfe. In der Hoffnung, dass wenn die Spiele abgesagt würden, Olympia 2032 aus Sympathie an Tokio vergeben würden. „Sie wollen zeigen, dass sie bereit sind, damit sie in elf Jahren eine erneute Chance bekommen“, sagte die Quelle der Times.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verwies auf SID-Anfrage auf die letzten offiziellen Äußerungen der Regierung. Diese hatte bereits in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder den Willen zu einer Austragung betont.

Auch IOC-Präsident Thomas Bach hatte am Donnerstag noch einmal bekräftigt, dass es „überhaupt keinen Grund“ gebe zu glauben, dass die Spiele nicht wie geplant am 23. Juli eröffnet würden. „Deshalb existiert auch kein Plan B. Und deshalb setzen wir uns voll und ganz dafür ein, dass die Spiele sicher und erfolgreich sind“, sagte Bach der Nachrichtenagentur Kyodo News.

Donnerstag, 21. Januar

Pläne für Fußball-EM in zwölf Ländern angeblich vom Tisch

15.03 Uhr: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat sich offenbar endgültig von ihrem Traum einer paneuropäischen EM in zwölf Ländern verabschiedet. Das geht aus einer Recherche von RTL/ntv hervor. Quellen aus dem direkten Umfeld von UEFA und DFB besagten, „dass keines der Planungsszenarien für die EM mehr von einer Austragung in zwölf Ländern ausgeht“, teilten die Sender auf Anfrage mit.



Die UEFA will am 5. März eine Entscheidung darüber bekannt geben, wie sie mit dem vom Sommer 2020 in dieses Jahr verlegten Turnier (11. Juni bis 11. Juli) verfahren wird. An der Paneuropa-Idee hatte es zuletzt wegen der anhaltend kritischen Corona-Lage immer stärkere Zweifel gegeben.



Laut RTL/ntv werden vier Ersatzmodelle diskutiert: zehn Städte bzw. Länder, jeweils fünf, zwei bis drei Länder und mehrere Städte sowie eine Stadt oder Region mit mehreren Stadien. Bei letzterer Variante werde analog zum Europa-League-Turnier im vergangenen Sommer auch über Nordrhein-Westfalen als Standort diskutiert. Alternativen seien London, Wien und Lissabon, wo im vergangenen August die Champions-League-Finalrunde stattgefunden hatte. Die UEFA kommentiert diese angeblichen Gedankenspiele nicht und verweist auf die Entscheidung im März.

Das IOC beharrt auf der Austragung der Olympischen Spiele in Japan

14.54 Uhr: Trotz des Corona-Notstands in Japan und der Umfrage-Mehrheiten gegen Olympia im Sommer sieht IOC-Chef Thomas Bach keinen Anlass für eine Absage der Tokio-Spiele. „Wir haben zurzeit überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Olympischen Spiele in Tokio nicht am 23. Juli im Olympiastadion von Tokio eröffnet werden“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.



Bach bekräftigte, es gebe „keinen Plan B“ für die Austragung der Spiele. „Wir wollen diese Spiele sicher und erfolgreich machen“, sagte der 67-Jährige.



Wegen deutlich gestiegener Coronavirus-Fälle hatte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga in der Vorwoche den Notstand über den Großraum Tokio hinaus auf sieben weitere Präfekturen ausgeweitet. Es gilt ein weitreichendes Einreiseverbot bis 7. Februar. In jüngsten Umfragen hatte sich eine deutliche Mehrheit der Japaner für eine Absage oder erneute Verlegung von Olympia ausgesprochen.

Dienstag, 19. Januar

Embolo soll halsbrecherische Flucht versucht haben

15.33 Uhr: Der Fußballprofi Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach ist nach Überzeugung der Essener Polizei nach einer illegalen Party am frühen Sonntagmorgen über ein Dach vor den Beamten geflohen. Embolo bestreitet, an der Party teilgenommen zu haben.



Er hatte am Montag bei Instagram bestätigt, dass seine Personalien von der Polizei aufgenommen worden sind. Allerdings sei er nicht bei der Party gewesen. Die Polizei habe ihn in einer Wohnung angetroffen, die sich „im unmittelbaren Umfeld“ des Lokals befunden habe, in dem die Party stattfand.



„Solange es kein anderes Ermittlungsergebnis gibt von der Polizei, glauben wir Breel Embolo“, sagte ein Vereinssprecher als Reaktion auf die neuen Informationen von der Polizei. Der Club hatte bereits zuvor erklärt, Embolo habe glaubhaft versichert, nicht bei der Party gewesen zu sein.



Ein Polizeisprecher schilderte den Ablauf am Mittwoch folgendermaßen: Beim Eintreffen der Polizei sei aus dem coronabedingt geschlossenen Lokal am Essener Baldeneysee eine Person durch ein Fenster aufs Dach geflohen. Die Person sei über das Dach zu einer angrenzenden Wohnung gerannt und habe die Wohnung durch ein weiteres Fenster betreten.



Die Polizei habe sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und dort eine einzelne Person angetroffen. Diese Person sei Embolo gewesen, sagte der Sprecher.



„Er war allein in der Räumlichkeit“, sagte der Sprecher. Und es habe keine Möglichkeit gegeben, die Wohnung unerkannt zu verlassen, da der Komplex von der Polizei umstellt war. „Deshalb gehen wir davon aus, dass der Mann, der über das Dach geflohen ist, Embolo war.“



Laut der Polizeimitteilung vom Montag wurden bei der Party mit 23 Teilnehmern weder Abstände eingehalten noch Masken getragen. Nachbarn hatten wegen lauter Musik die Polizei gerufen. Keiner der Feiernden sei in Essen wohnhaft. Sie seien größtenteils aus dem Raum Düsseldorf, Köln und Stuttgart gekommen, so die Mitteilung. Alle 23 erhielten eine Anzeige und Platzverweise. Über den Ablauf hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die Suche nach der Wahrheit: Embolo-Diskussionen nerven Rose



13.55 Uhr: Marco Rose war genervt. Die Diskussionen über Breel Embolos Teilnahme an einer nächtlichen Party in Corona-Zeiten wollte der Trainer von Borussia Mönchengladbach schnell beenden. „Breel ist gegen Dortmund dabei“, sagte Rose nach dem glücklichen 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen mit Blick auf den Rückrundenauftakt am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) gegen den BVB. Doch mit der Rückkehr in den Kader ist das leidige Thema noch längst nicht abgehakt - das war auch Rose klar.



„Im Optimalfall finden wir alle Mittel und Wege, die Wahrheit herauszubekommen. Ich glaube schon, dass das Breels Anwälte jetzt auch übernehmen werden“, sagte Rose.

Für die Gladbacher geht es nun darum, ob der gegen Bremen vorsorglich wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung aus dem Kader gestrichene Stürmer gegenüber dem Verein und seinen Mitspielern die Wahrheit gesagt hat, als er versicherte „kein Teil der Party gewesen zu sein“.



„Wir haben intern ein sehr gepflegtes und ehrliches Miteinander. Wenn er sagt, dass er nicht da war, dann ist das so. Da stehe ich hinter“, sagte Rio-Weltmeister Christoph Kramer in der ARD.



Doch so einfach ist es nicht. Nach SID-Informationen war der Schweizer Nationalspieler Samstagnacht sehr wohl Partygast am Essener Baldeneysee. Auch die Polizei stellte klar, dass sich „der Einsatz auf den Gastronomiebetrieb konzentriert“ habe. In der Nachbarschaft hätte es keinen Einsatz gegeben. Embolo hatte allerdings betont, zu Gast bei einem Freund in unmittelbarer Nachbarschaft des Lokals gewesen zu sein, um gemeinsam Basketball zu schauen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) dürfte den Fall ebenfalls mit großem Interesse verfolgen. Die DFL hatte erst kürzlich an das Verantwortungsbewusstsein der Fußballprofis und Vereine angesichts der schwierigen Corona-Lage appelliert. Auch ohne Partybesuch bezeichnete Rose das Verhalten des 23-Jährigen als „völlig sinnfrei“.



Möglicher Corona-Verstoß: Gladbach streicht Embolo für Bremen-Spiel

14.09 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das Spiel gegen Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gestrichen. Der Schweizer Nationalspieler habe „möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen“, teilte der Tabellenachte mit. Der 23-Jährige werde erst wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn negative Coronatests von ihm vorlägen.



Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, der Angreifer sei nach ihren Informationen eine von 23 Personen gewesen, die in der Nacht zu Sonntag bei einer illegalen Party in Essen von der Polizei erwischt wurden.

Embolo nahm am späten Montagabend via Instagram Stellung. „Ich bin in der Nacht auf Sonntag nach der Rückkehr vom Spiel in Stuttgart mit einem Freund nach Essen gefahren“, schrieb er in einem Statement: „Das war in der heutigen Zeit ein Fehler.“

Den Vorwürfen, er habe an einer Party teilgenommen, widersprach Embolo: „Das ist eine falsche Darstellung. Die Wohnung, in der ich war, befand sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals, in dem diese Party stattfand.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte erst kürzlich an das Verantwortungsbewusstsein der Fußballprofis und Vereine angesichts der schwierigen Corona-Lage appelliert. Es sei „weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit aller Beteiligten erforderlich, am Arbeitsplatz und im Privatleben. Hier ist jeder Einzelne verantwortlich“, sagte Tim Meyer, der Leiter der medizinischen Taskforce der DFL.

Die Bundesliga ist von den Einschränkungen zur Pandemie-Eindämmung durch die Politik weit weniger betroffen als viele andere gesellschaftliche Bereiche. Der Spitzensport darf derzeit mit Hygienekonzepten und ohne Zuschauer seinen Betrieb aufrechterhalten.

Londoner Olympia-Organisator Mills: Tokio in 2021 „unwahrscheinlich“

13.57 Uhr: Der für Olympia 2012 in London verantwortliche Sir Keith Mills hält eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio noch in diesem Jahr wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie für unwahrscheinlich. Das sagte Mills beim britischen Sender BBC Radio 5 Live. „Wenn ich persönlich hier so sitze und mir die Pandemie auf der ganzen Welt anschaue, in Südamerika, in Nordamerika und Afrika und in ganz Europa, dann sieht es sehr unwahrscheinlich aus“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Londoner Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele vor neun Jahren.

Ursprünglich hätten die Spiele in der japanischen Hauptstadt bereits im vergangenen Sommer stattfinden sollen. Nach dem Ausbruch des Coronavirus wurde Tokio 2020 um ein Jahr verschoben. Mills brachte nun sogar eine Absage ins Gespräch. „Ich glaube, wenn ich im Organisationskomitee von Tokio wäre, würde ich jetzt Pläne für eine Absage machen“, so der Unternehmer, der allerdings in nächster Zeit noch nicht mit einer Entscheidung rechnet.

„Ich schätze, sie werden bis zur absolut letzten Minute warten, falls sich die Lage noch dramatisch verbessert, falls die Impfungen noch schneller vorangehen, als wir alle gehofft haben“, sagte der 70-jährige Mills. „Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich möchte nicht in deren Haut stecken.“

Donnerstag, 14. Januar

Formel-1-Fahrer Leclerc ist in Quarantäne

16.12 Uhr: Ferrari-Star Charles Leclerc (23) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Scuderia am Donnerstag mit. Demnach habe sich Leclerc zu Hause in Monaco umgehend in Quarantäne begeben. „Charles hat uns sofort benachrichtigt und alle informiert, mit denen er in den letzten Tagen in engem Kontakt stand“, hieß es in einer Mitteilung. Der Monegasse habe derzeit „leichte Symptome“, insgesamt gehe es ihm aber „gut“.



In der Formel 1 waren bereits mehrere Fahrer an Covid-19 erkrankt, darunter auch Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes). Der Brite hatte in der vergangenen Saison deshalb ein Rennen verpasst.



Zuletzt hatte die Königsklasse wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Pläne für die kommende Saison ändern müssen. Das Debütjahr von Mick Schumacher beginnt nicht wie erhofft am 21. März in Australien, der Start ist nun für den 28. März in Bahrain geplant. Insgesamt wurden bisher vier Grand Prix verschoben.

Dienstag, 12. Januar

USA und Tschechien nicht bei Handball-WM

23.33 Uhr: Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten findet kurzfristig ohne die USA und Tschechien statt. Wie der Weltverband IHF am Dienstagabend mitteilte, haben beide Nationalverbände wegen zahlreicher positiver Corona-Tests im Vorfeld der WM ihre Mannschaften einen Tag vor dem Turnierstart zurückgezogen. Als Nachrücker nimmt Nordmazedonien den Platz des tschechischen Teams ein. Für das US-Team rückt die Schweiz nach. Der tschechische Verband teilte auf Facebook mit, dass die WM aufgrund der Corona-Fälle im Team auf die Teilnahme Tschechiens verzichten müsse.

In der tschechischen Nationalmannschaft hatte es zuletzt mehr als zehn positive Tests auf das Virus Sars-CoV-2 gegeben. Unter anderem hatten sich auch die beiden Auswahltrainer und ehemaligen Bundesliga-Spieler Daniel Kubes und Jan Filip infiziert. Im US-Team waren zuvor ebenfalls etliche positive Corona-Fälle aufgetreten. „Es ist eine Katastrophe für viele von den Jungs“, hatte US-Coach Robert Hedin beim TV-Sender Sky gesagt.

Nachrücker Schweiz trifft bei der WM vom 13. bis 31. Januar in der Gruppe E nun auf Frankreich, Österreich und Norwegen. Die Nordmazedonier spielen nun anstelle Tschechiens in der Gruppe G gegen Gastgeber Ägypten, Chile und Schweden.

Formel 1 verlegt Australien-Rennen – Neuer Saisonstart in Bahrain

9.30 Uhr: Die Formel 1 verlegt das Australien-Rennen und startet stattdessen in Bahrain in die neue Saison. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, kann der eigentlich für den 21. März in Melbourne geplante Start wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der erste Grand Prix des neuen Jahres ist daher am 28. März im rund 12.000 Kilometer entfernten Bahrain geplant, das im ursprünglichen Rennkalender die zweite Formel-1-Station war.

In dem kleinen Königreich am Persischen Golf wird also auch Michael Schumachers Sohn Mick sein mit Spannung erwartetes Debüt als Stammpilot für Haas geben. Der Trip nach Melbourne soll im Herbst am 21. November nachgeholt werden. Auch das für den 11. April terminierte China-Gastspiel in Shanghai wird es nicht geben. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dafür macht die Formel 1 am 18. April erneut in Imola Station.

2020 waren Sebastian Vettel & Co. noch nach Australien gereist und hatten sich dort auf den ersten Grand Prix des Jahres vorbereitet. Wegen eines Corona-Falls beim McLaren-Team musste der Auftakt Mitte März jedoch kurzfristig abgesagt werden. Erst Anfang Juni veröffentlichte die Formel 1 einen Notkalender mit dem neuen Saisonstart am 5. Juli in Spielberg. Angesetzt wurden zunächst nur die acht Europa-Rennen für die erste Saisonphase.

Am Ende des Jahres bestritten Weltmeister Lewis Hamilton und seine PS-Rivalen 17 Grand Prix - in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie mit strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln. Unter den 17 Etappen waren gleich zwei in Bahrain. (sid, dpa, afp, red)