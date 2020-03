Coronavirus im Sport: Brasiliens Liga läuft weiter – Spieler mit Schutzmasken

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Alle wichtige Sportarten und -Ligen haben den Betrieb eingestellt.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Köln -

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Sportwelt steht weitgehend still. Die Ereignisse im Newsblog.

Montag, 16. März

Brasiliens Liga läuft weiter – Spieler mit Schutzmasken

10.55 Uhr: Trotz Corona-Pandemie rollte am Wochenende der Ball in Brasiliens Bundesland-Meisterschaften. Größenteils ohne Zuschauer, aber mit Spielern. Und diese demonstrierten ihren Unmut über die Inkonsequenz der Verbände in einer einmaligen Aktion. So lief in Porto Alegre Topklub Gremio aus Protest mit Schutzmasken ein, in Rio de Janeiro betraten die Profis der Traditionsvereine Botafogo und Vasco da Gama mit Atemschutz den Rasen. Gespielt wurde trotzdem. Immerhin setzte Minas Gerais als erster von 27 Regionalverbänden die laufende Meisterschaft vorübergehend aus – aber erst nach den Spielen am Sonntag. Die übergeordnete CBF stellt den Spielbetrieb ihrer Wettbewerbe nun ab dieser Woche ein.

Der mit seinen Statements stets polarisierende Staatspräsident Jair Bolsonaro kritisierte angesichts der eher geringen Zahl von bislang 200 bestätigten Fällen in Brasilien gegenüber dem Nachrichtensender CNN: „Wenn man Fußballspiele absagt, trägt man zur Hysterie bei. Absagen halten den Virus nicht auf. Die Wirtschaft darf nicht stoppen. Das wird zu Arbeitslosigkeit führen.“





Fangemeinschaft: Saison nicht mit Geisterspielen beenden

9.35 Uhr: Die Fangemeinschaft „Unsere Kurve“ hat vor einer schnellen Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs gewarnt und sieht Geisterspiele nicht einmal als Notlösung. Dies teilte die Interessensgemeinschaft am Montag mit. „Die Saison muss so lange unterbrochen werden, wie es gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Es darf nicht sein, dass das öffentliche Leben stillgelegt wird, der Profifußball aber weiterhin mit allen Mitteln versucht, eine Scheinrealität aufrecht zu erhalten“, hieß es in der Mitteilung. Geisterspiele seien „keine Alternative“, EM und internationale Wettbewerbe müssten „verschoben werden“.

Wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert die Bundesliga derzeit, auch die anderen internationalen Ligen spielen derzeit nicht. Die Folgen der Krise dürften auch die Klubs wirtschaftlich hart treffen. „Unsere Kurve“ fordert dazu: „Der Profifußball muss sich aus eigener Kraft helfen und auf die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verzichten. Dies kann durch die Einrichtung eines eigenen Fonds realisiert werden.“ Demnach könnten Topverdiener bei Spielern und Funktionären „nach Einkommen gestaffelt für eine bestimmte Zeit auf Anteile ihres Gehalts verzichten“.

Marko Pantelic mit Coronavirus infiziert

9.15 Uhr: Ex-Hertha-Stürmer Marko Pantelic hat sich in seiner Funktion als Vize-Präsident des serbischen Fußball-Verbandes bei einer Reise in Amsterdam mit dem Coronavirus infiziert. Der 41-Jährige befindet sich nach seiner Rückkehr nach Belgrad in häuslicher Quarantäne. Das berichten niederländische Medien.

Deutscher Volleyballer mit Fieber in Italien in Quarantäne

9.10 Uhr: Der deutsche Volleyball-Nationalspieler Linus Weber von den Powervolleys Milano hat die Lage in Italien mit der Ausgangssperre als „erschreckende Situation“ bezeichnet. Der 20-Jährige gebürtige Geraer, der im Sommer vergangenen Jahres von den Berlin Volley in die Lombardei gewechselt war, befindet sich derzeit selbst in Quarantäne. „Ein bisschen kränkel ich schon“, zitierte die „Berliner Zeitung“ Weber nach einem Telefongespräch. Er sprach auch von leichtem Fieber. Gewissheit, ob der Coronavirus auch ihn erwischt hat, hat Weber nicht. „Es könnte auch eine normale Grippe sein“, meinte Weber. Da Arztpraxen, Kliniken und Labore in Mailand derzeit völlig überlastet seien, seien Tests auf Covid-19 auch nicht möglich.

Die Powervolleys Milano haben der Mannschaft zwei Wochen Quarantäne verordnet. Vorausgegangen war eine Partie des Challenge Cups gegen VC Saaremma aus Estland und Kontakt von Teammitgliedern zu Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

DFL berät in Frankfurt über weiteres Vorgehen in Corona-Krise

8.15 Uhr: Der Profi-Fußball steht unter enormen Druck. Die Coronavirus-Pandemie bedroht mittlerweile das milliardenschwere Geschäftsmodell. Bei einer Krisensitzung in einem Frankfurter Flughafenhotel wollen die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga am Montag (11.30 Uhr) gemeinsam beraten, wie sie mit der prekären Situation umgehen.

Wann wieder gespielt werden kann, ist die große Frage und im Moment kann sie niemand seriös beantworten. Die bislang avisierte Saisonunterbrechung bis zum 2. April mit der Streichung nur eines weiteren Spieltages vor der Länderspielpause reicht ziemlich sicher nicht aus. In Berlin sind die Stadien von Hertha BSC und 1. FC Union schon bis zum 19. April gesperrt. Womöglich erkennen die Klubs die Lage und verlängern von sich aus die Zwangspause, um dann ohne ständigen aktuellen Druck nach Lösungen für die Restsaison suchen zu können.

Rund 85 Millionen Euro gehen den Klubs pro ausgefallenen Spieltag an Einnahmen aus TV-, Sponsoren, und Eintrittsgeldern verloren. Das macht bei neun Spieltagen rund eine dreiviertel Milliarde Euro. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke warnten schon vor möglichen Insolvenzen mittlerer und kleinerer Klubs. Ein Solidarfonds wird dennoch skeptisch bewertet, kleinere Vereine dürften aber sicher das Thema zur Sprache bringen.

Um sportliche Lösungen im Falle einer Komplett-Absage wird es auch am Montag schon gehen. Wahrscheinlicher wäre daher: Die Saison wird für beendet erklärt, es gibt keinen Meister, keine Auf- und Absteiger. In die Europacup-Wettbewerbe werden die gleichen Klubs wie im Vorjahr entsandt. Großer Gewinner wären Werder Bremen und der SC Paderborn, großer Verlierer der FC Bayern, der nicht Meister würde und vor allem die potenziellen Bundesliga-Aufsteiger aus Bielefeld, Stuttgart und Hamburg, die weiter zweitklassig blieben.

Pause im US-Sport deutlich länger

6.30 Uhr: Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag (Ortszeit), in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Das überschreitet die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fußball) deutlich. Die Basketball-Profiliga NBA hatte in ihrer offiziellen Mitteilung von einer Pause auf unbestimmte Zeit gesprochen. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Baseball-Liga MLB wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.

Schmadtke bangt um Existenz einiger Bundesligisten

6.11 Uhr: Jörg Schmadtke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, geht davon aus, dass die derzeitige Corona-Pandemie für „so manchen Verein existenzbedrohend“ sein kann. „Ja, der Fußball hat insgesamt sehr langsam reagiert. Aber es gibt in solch außergewöhnlichen Momenten auch keinen Masterplan, den man aus der Schublade ziehen kann“, sagte Schmadtke im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Steuermittel zur Rettung der Vereine sind für Schmadtke aber keine Lösung. „Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die Vereine darum bitten, diesen Aspekt nicht aufzugreifen. Das würde nämlich zu null Verständnis führen und einen Imageschaden mit sich bringen, der aus meiner Sicht nicht mehr reparabel erscheint“, sagte er.

Coronavirus-Fall aus Formel 1 erholt sich

4.40 Uhr: Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome bei dem Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes. In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

Später wurden weitere 14 Mitarbeiter des früheren Weltmeisterteams als Coronavirus-Verdachtsfälle eingestuft, die in engem Kontakt mit dem nachgewiesenen ersten Fall gewesen waren. Es handelte sich dabei weder um die Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris noch Teamchef Andreas Seidl. Die 14 Angestellten sind in Melbourne isoliert.

Wuhan-Team „wie Viren auf zwei Beinen“

4.35 Uhr: Hinter den Fußballern des FC Wuhan Zall liegt ein Odyssee. Das Team des spanischen Trainers José González war Ende Januar nach Spanien gereist. Wegen des Ausbruchs des Sars-CoV2-Virus mussten die Kicker und ihr Coach länger als ursprünglich veranschlagt dort verbleiben. Die chinesische Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan gilt als der Ursprung der Corona-Krise, die längst auch Europa im Griff hat.

Als das Team in Spanien ankam, wurden die Spieler angeschaut, als wären es „Viren auf zwei Beinen“, berichtete der Trainer. „Das war absolut so“, sagte Gonzalez in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ kurz vor der Rückreise nach China. Dass sein Team abreiste, wenige Stunden, bevor Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wegen des Coronavirus den Alarmzustand im Land ausrief, sieht Gonzalez als Déjà-vu-Erlebnis. „Ein wenig schon, ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. Was sollen wir machen? Es ist, wie es ist.“

Sein Team werde aber nicht zurück in die noch immer abgeriegelte Stadt Wuhan, sondern nach Peking reisen. „Nach der Ankunft geht es für uns erst einmal in Quarantäne. Wie für jeden, der in Peking ankommt“, sagte Gonzalez. „Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien. Die Zahlen von Ende vergangener Woche sprechen nur von einem Dutzend Neuinfektionen, die meisten davon in Wuhan.“ Die Überlegungen seien aber eher terminlich begründet gewesen. Die chinesische Super League soll nach Verschiebung nun Anfang Mai beginnen. „Wenn wir jetzt zurückkehren und die zweiwöchige Quarantäne hinter uns lassen, werden wir einen Monat haben, um uns gezielt auf den Ligastart vorzubereiten“, sagte Gonzalez.

Fortuna-Chef Röttgermann warnt vor Zerreißprobe

4.00 Uhr: Thomas Röttgermann, der Vorstandsvorsitzende von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf, hat vor dem Treffen von DFL-Präsidium und Klubvertretern zur Corona-Krise am Montag vor einer Unvereinbarkeit der Interessen gewarnt. „Ich hoffe nicht, dass es eine Zerreißprobe wird. Wir sollten sachlich diskutieren“, forderte er in der „Rheinischen Post“.

Dennoch ist er sicher, dass es „trotzdem hoch hergehen“ werde. Denn egal, was passieren werde, „am Ende werden Bayern oder Dortmund jegliche Konsequenzen besser verkraften können als Paderborn, Werder, Union oder wir“, sagte Röttgermann. Er forderte jeden Klub auf, „über den Tellerrand“ hinauszugucken, und appellierte an den „Solidargedanken, der Basis der Liga sein sollte.“