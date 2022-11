Europa – der FC-Talk im Stream „Einen Absturz wird es mit Baumgart nicht geben“

Köln – Wohin geht die Reise des 1. FC Köln nach dieser Saison? Schafft er es noch in die Europa League? Warum funktioniert Steffen Baumgart in Köln so gut? Wie kann es gelingen, den Verein langfristig erfolgreich zu machen? Um diese Fragen geht es beim FC-Talk im Video-Stream: Anne Burgmer, Kulturchefin beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ und in ihrer Freizeit großer FC-Fan, spricht mit Sportchef Christian Löer am Tag vor Saisonfinale über den Weg des 1. FC Köln nach Europa.

„Das wird nicht ganz einfach“, sagt Löer vor dem Spiel gegen die vom Abstieg bedrohten Stuttgarter. Dennoch sei der sechste Platz natürlich noch nicht ausgeschlossen. Die überraschend erfolgreiche Saison hat für ihn mehrere Gründe: „Es ist sehr viel anders als noch vor einem Jahr“, sagt er etwa mit Blick auf die großen personellen Wechsel in der FC-Führung.



Im Talk gibt Christian Löer auch einen Ausblick auf die kommende Saison: „Modeste scheint bleiben zu wollen“, spricht er eine große Hoffnung vieler FC-Fans aus. „Aber: Ein Stürmer, der so trifft, den will natürlich jeder haben.“

