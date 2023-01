Leverkusen – Der SC Fortuna Köln hat im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga West und den Aufstieg in die Dritte Liga weiter an Boden verloren. Am Samstag kam der Südstadt-Klub im Verfolger-Duell mit dem Tabellenvierten Rot-Weiß Oberhausen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Spitzenreiter Preußen Münster (3:0 gegen Bonn) und Rot-Weiss Essen (2:0 gegen FC U21) konnten Siege einfahren und ihren Vorsprung auf den Südstadt-Klub ausbauen.

Im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Abschieds von Trainer Alexander Ende am Saisonende präsentierte sich die Fortuna im Angriffsspiel unkonzentriert und produzierte diverse leichte Fehler. Oberhausen spielte hingegen effizient. Mit der ersten Chance gingen die Gäste in der 33. Minute in Führung, Nils Winter hatte aus dem rechten Halbfeld geflankt, Sven Kreyer drückte den Ball über die Linie.

Fortuna Köln nimmt die Brechstange

Die Kölner Ideenlosigkeit zog sich bis in die Schlussphase. Dann reagierte Coach Ende und beorderte – wie immer, wenn sein Team spät im Spiel in Rückstand liegt – seine großen Innenverteidiger nach vorne. Direkt wurde die Fortuna gefährlicher. Der Ausgleich fiel im Anschluss an eine Ecke, die der eingewechselte Dimitry Imbongo verlängerte und Sascha Marquet am langen Pfosten über die Linie drückte (83.). Die Gastgeber drückten noch auf den Siegtreffer, konnten aber keine ihrer Chancen nutzen.