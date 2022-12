2:0-Heimsieg Fortuna Köln glückt der Saisonstart

Köln – Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Wegberg-Beeck hat der SC Fortuna Köln die neue Saison in der Regionalliga West eröffnet. Bei der Rückkehr von immerhin 1050 Fans im Südstadion tat sich die umgebaute Heimmannschaft zunächst schwer, kam dann aber nach einem Eckstoß zum 1:0.

In einer unübersichtlichen Situation war Francis Ubabuike zuletzt am Ball und beruhigte alle Kölner mit der Führung in der 16. Minute. Dem eingewechselten Neuzugang Leon Demaj blieb der Treffer zum Endstand in der 75. Minute vorbehalten. Nach einer Co-Produktion von Maik Kegel und Suheyel Najar musste der Ex-Lotter nur noch einschieben. (alw)