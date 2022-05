DFB-Pokalfinale der Frauen: Das Endspiel in Köln-Müngersdorf ist ein Erfolg

Köln -

Zum zwölften Mal ist am Samstag das Rhein-Energie-Stadion Gastgeber des Endspiels um den DFB-Pokal der Frauen, und obwohl das Stadion bei weitem nicht ausverkauft sein wird, ist das Kölner Endspiel eine Erfolgsgeschichte: Mehr als 1000 Zuschauer sind beim Frauenfußball nach wie vor die Ausnahme, das Frauenfinale in Müngersdorf ist also eine weit größere Besonderheit als das Männer-Endspiel in Berlin.