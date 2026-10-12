„Es funktioniert nicht“Liverpool-Legende fällt fatales Urteil über Florian Wirtz

Nach Liverpools ernüchternder 0:3-Niederlage gegen Manchester City fordert Vereinslegende Jamie Carragher erneut Konsequenzen für Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler müsse nach Ansicht des früheren Verteidigers der Reds aus der Startelf genommen werden.

„Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Es funktioniert nicht mit Florian Wirtz und hat bislang auch nicht funktioniert“, sagte Carragher nach der Pleite im Premier-League-Topspiel bei Sky. Der deutsche Nationalspieler blieb im Heimspiel gegen Manchester City weitgehend unauffällig und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

Jamie Carragher rechnet mit Florian Wirtz ab

„Er muss noch so viel mehr leisten“, kritisierte Carragher. Ihm falle kaum eine Partie ein, „in der er Liverpool den Sieg beschert hat, in der er sozusagen der Mann des Spiels war“.

Der 48-Jährige sieht den Verein deshalb in der Pflicht, eine Änderung vorzunehmen: „Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft herausgenommen werden.“

Florian Wirtz kostete FC Liverpool ein Vermögen

Der Dribbelkünstler war im Sommer 2025 für eine Rekord-Ablösesumme von Bayer Leverkusen nach auf die Insel gewechselt. Carragher erinnerte daran, dass der 23-Jährige als künftiger „Star der Premier League“ verpflichtet worden sei. An seine herausragenden Leistungen unter dem Bayer-Kreuz konnte Wirtz bislang jedoch nicht anknüpfen.

In bislang 56 Pflichtspielen für die Reds kommt der talentierte Offensivspieler auf sieben Tore und elf Vorlagen. Für Carragher ist das zu wenig. Er glaubt zudem nicht, dass sich Wirtz’ Situation von allein verbessern wird.

„Er hat mittlerweile 55, 60 Spiele bestritten. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird“, sagte die Liverpool-Legende.

Problemfall Florian Wirtz: Hoffnungen ruhen auf Jürgen Klopp

Eine mögliche Perspektive sieht Carragher in Jürgen Klopp. Der frühere Liverpool-Trainer ist inzwischen Bundestrainer und könnte den ehemaligen Jugendspieler des 1. FC Köln möglicherweise wieder zu alter Form verhelfen.

„Ich habe tatsächlich gesagt, dass die einzige Hoffnung jetzt fast darin besteht, dass Jürgen Klopp ihn unter seine Fittiche nimmt und er sich in Deutschland richtig gut schlägt“, sagte Carragher. (mbr)