Das erste Heimspiel in der Champions Hockey League wurde für das Kölner Team am Donnerstag (10. September 2026) zu einer denkwürdigen Begegnung mit Rekordkulisse.

Gegen den amtierenden Titelverteidiger Frölunda HC gelang dem KEC ein überzeugender 5:2-Sieg, bei dem gleichzeitig eine neue Zuschauer-Bestmarke aufgestellt wurde. Damit unterstrich der Hauptrundensieger der vorangegangenen DEL-Saison seine Bedeutung für den europäischen Wettbewerb.

Haie setzen sich überzeugend gegen Frölunda durch

Nach zwei Siegen in zwei Auswärtsspielen zu Beginn des Turniers stand die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Berglund (57) nun zu Hause vor einer großen Herausforderung. Insbesondere im letzten Drittel fand das Team jedoch die richtigen Mittel, um den Meister aus Göteborg zu bezwingen.

Schon vor dem Anpfiff demonstrierten die Fans ihre Unterstützung mit einer beeindruckenden Choreografie zum Motto „Ich pfeif auf London und Paris, hier am Rhein habe ich mein Paradies!“. Die 18.104 Anwesenden übertrafen den bisherigen Rekord des Wettbewerbs von 14.567 deutlich und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Der Spielbeginn verlief für die Kölner vielversprechend: Nach nur wenigen Minuten feierte das Publikum den ersten Saisontreffer im eigenen Stadion. Frederik Storm lenkte einen Schuss von Jan Luca Sennhenn zur 1:0-Führung ins Netz ab.

Der Titelverteidiger aus Schweden demonstrierte jedoch umgehend das hohe Niveau der CHL. Weniger als eine Minute war vergangen, als Noah Hasa nach einem Abpraller den Ausgleich erzielte. Ein erstes Überzahlspiel der Gastgeber konnte Frölunda anschließend erfolgreich verteidigen.

Im ersten Drittel fielen keine weiteren Treffer. Im mittleren Spielabschnitt übernahmen dann erneut die Haie die Kontrolle. Daniel Fischbuch sorgte in der 32. Spielminute nach Zuspiel von Maxi Kammerer für die erneute Führung der Kölner, die bis zur zweiten Unterbrechung hielt.

Im Schlussabschnitt konnte der KEC seinen Vorsprung weiter ausbauen. Marcel Noebels, der erfolgreichste deutsche Torschütze des Wettbewerbs, fälschte zur 45. Spielminute einen Schuss von Patrick Russell zum 3:1 ab.

Der Neuzugang war damit aber noch nicht zufrieden und legte lediglich drei Minuten später nach. Er komplettierte damit im dritten CHL-Einsatz für die Haie seinen dritten Doppelpack. Durch diesen Treffer in Überzahl war rund zehn Minuten vor Spielende eine Vorentscheidung gefallen.

Göteborg gelang durch Liam Dower-Nilsson zur 50. Spielminute zwar das 2:4, doch eine Aufholjagd blieb aus. Die Haie mussten nicht mehr um den Sieg bangen und wurden vom Publikum durch die Schlussminuten getragen. Den Schlusspunkt setzte Storm mit einem Schuss ins leere Tor kurz vor dem Ende zum 5:2-Endstand. (red)