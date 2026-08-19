Die erste Niederlage der jungen Regionalliga-Saison war ein Rückschlag für die U-21-Fußballer des 1. FC Köln. Das Team von Trainer Manuel Hartmann zeigte beim 0:3 gegen den FC Gütersloh eine schwache Leistung mit vielen Fehlern. Der Coach hatte schon vor der Saison betont, dass Schwankungen bei seiner jungen Mannschaft zu erwarten seien. „Am Ende war es eine sehr lehrreiche, aber auch ernüchternde Niederlage“, konstatierte Hartmann mit Blick auf das Gütersloh-Spiel. Die spannende Frage ist, ob es der U21 bereits im kommenden Spiel gelingen wird, eine Reaktion zu zeigen. Die Hürde dabei ist hoch, denn die FC-Reserve ist am Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen zu Gast.

Starker Saisonstart von Oberhausen

Die vor der Saison ohnehin hochgehandelten Kleeblätter haben ihre Ambitionen mit einem starken Start unterstrichen. RWO steht nach drei Spielen mit sieben Punkten auf dem dritten Platz. Beim FC dürfte man noch gute Erinnerungen an den letzten Auftritt im Stadion Niederrhein haben. Vor fast einem Jahr, im September 2025, gewann die U21 in Oberhausen mit 2:1. Der damalige Matchwinner Sargis Adamyan, der zwei Freistoß-Tore erzielte, ist allerdings nicht mehr an Bord. Dennoch macht auch die jüngste Bilanz Mut aus FC-Sicht: Die Kölner haben die letzten drei Spiele in Oberhausen nicht verloren (zwei Siege, ein Unentschieden).

Hartmann forderte von seiner Mannschaft eine Reaktion auf das Gütersloh-Spiel: „Wir müssen demütig bleiben und weiter hart arbeiten, um uns in der Regionalliga erstmal zu etablieren.“ Etwas Zählbares in Oberhausen wäre da eine passende Antwort – und damit würden die Kölner an die starke Leistung beim Spiel in Dortmund (1:1) anknüpfen.

Einige Talente werden zur U21 zurückkehren

Dabei zeichnet sich ab, dass Hartmann seine Startelf mindestens auf einer Position verändern könnte. Gil Neves, den der FC im Sommer von Benfica Lissabon verpflichtete, könnte seine Premiere in der Regionalliga feiern. Der 18-Jährige kam bisher bei den Profi-Testspielen zum Einsatz und könnte nun erstmals Erfahrungen unter Wettkampfbedingungen bei der U21 sammeln.

Offen bleibt, ob noch weitere Spieler aus dem Profi-Kader dazustoßen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist diesmal höher als in den ersten drei Wochen der Saison. Denn für den 1. FC Köln steht am Montagabend das Erstrundenspiel im DFB-Pokal in Würzburg auf dem Programm. Insbesondere die Talente aus der U21, die sich bisher bei den Profis zeigen durften, aber nicht den Sprung in den Spieltagskader für den Pokal schaffen, könnten in Oberhausen dabei sein. Zuletzt waren mit Maik Akumu, Nilas Yacobi, Kristiyan Irmiev, David Fürst, Patrik Kristal und Jonathan Friemel gleich sechs potenzielle U-21-Spieler wochenlang fest im Bundesliga-Trainingskader integriert.

Für die U21 heißt es in den kommenden Wochen: Weniger Lehrgeld bezahlen und die Erfahrungen aus den ersten Spielen mitnehmen. In Oberhausen bekommt die FC-Zweitvertretung die nächste Gelegenheit dazu.