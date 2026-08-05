Der erste Schritt ist gelungen, nun wartet die erste echte Standortbestimmung auf die U-21-Fußballer des 1. FC Köln. Nach dem 2:1-Erfolg zum Saisonauftakt der Regionalliga West gegen Wiedenbrück gastiert die FC-Reserve am Freitagabend (19.30 Uhr) im Stadion Rote Erde bei der U23 von Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben gelten bei vielen Beobachtern in dieser Saison als Mitfavorit auf den Aufstieg. Zum Auftakt kamen die BVB-Talente jedoch nicht über ein 1:1 bei Bochums Zweitvertretung hinaus und stehen damit in ihrem ersten Heimspiel schon etwas unter Zugzwang.

Für Trainer Manuel Hartmann ist die Begegnung weit mehr als nur das zweite Saisonspiel. Sie soll zeigen, ob seine Mannschaft die Erkenntnisse aus dem nervösen Auftakt bereits in die Praxis umsetzen kann – gegen einen Gegner, der den Kölnern in den vergangenen Jahren nur selten gelegen hat.

Der letzte Sieg in Dortmund gelang dem FC 2018

Die Bilanz spricht eindeutig für die Dortmunder. Nur zwei der vergangenen zehn Duelle konnte der FC für sich entscheiden. Zweimal trennten sich beide Mannschaften unentschieden, sechsmal ging Borussia Dortmund als Sieger vom Platz. Der letzte Kölner Erfolg datiert vom 1. April 2019, als die U21 zu Hause mit 2:0 gewann. Im Stadion Rote Erde wartet der FC sogar schon seit dem 13. März 2018 auf einen Sieg. Damals setzte sich Köln mit 3:1 durch. Seitdem erwies sich Dortmund für die FC-Talente regelmäßig als zu hohe Hürde. Zwischenzeitlich spielten die Dortmunder bis zum Abstieg 2025 in der Dritten Liga – also in jener Spielklasse, in der man am Geißbockheim perspektivisch auch die eigene U21 gerne sähe.

Dass die kommende Aufgabe alles andere als einfach wird, daraus macht Trainer Hartmann keinen Hehl. Der 42-Jährige verfolgt die Dortmunder Entwicklung genau und erwartet einen Gegner, der kompromisslos nach vorne spielt. „Wenn ich mir die Zweitvertretung angucke, ist das aktuell so ein Spiel, das am Ende 6:5 oder 6:6 ausgeht. Also das ist ganz wild“, sagte der Kölner Trainer. Hinter der locker gemeinten Bemerkung steckt eine klare Warnung. Dortmund verfüge über enorme Offensivqualität und suche konsequent den Weg nach vorne. Entsprechend wichtig werde es für seine Mannschaft sein, selbst mehr Kontrolle über das Spiel zu entwickeln.

Gegen Wiedenbrück fehlte die Durchschlagskraft

Genau daran hatte es beim Auftakt gegen Wiedenbrück trotz des Sieges noch gehapert. Hartmann hatte nach dem Schlusspfiff konstatiert, dass seine junge Mannschaft längst nicht alle Vorgaben umgesetzt habe. Seine Spieler hätten phasenweise die gewünschte Struktur vermissen lassen und sich das Leben unnötig schwer gemacht. Das gehöre zwar zum Lernprozess einer jungen Mannschaft, sollte aber im Anschluss gemeinsam aufgearbeitet werden.

Gerade auf den Außenbahnen fehlte häufig die Durchschlagskraft. Auch in den Eins-gegen-eins-Duellen hatte sich seine Mannschaft zu selten durchgesetzt. Gegen einen spielstarken Gegner wie Dortmund wird genau das umso wichtiger werden. Mit einem Sieg gegen den Mitfavoriten der Regionalliga West würde der 1. FC Köln ein dickes Ausrufezeichen setzen.