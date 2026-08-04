Eine Mischung aus europäischem Wettbewerb, hohen Temperaturen und sonnigem Wetter scheint für die Anhänger des FC nach dem sehr erfolgreichen Saisonauftakt am letzten Samstag (1. August) besonders reizvoll zu sein. Für das als Höhepunkt der Vorbereitung geltende Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian am Samstag (8. August) wurden bereits 30.000 Karten abgesetzt.

Die Erwartungshaltung vor der neuen Spielzeit ist groß. Das Testspiel findet zur gewohnten Anstoßzeit der Bundesliga um 15:30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion statt. Möglich, dass das Stadion noch weitaus stärker gefüllt sein wird.

Nach Angaben des FC entsprechen die 30.000 abgesetzten Karten dem Verkaufsstand von Dienstagvormittag, weshalb sich die Zahl noch erhöhen kann. Personen, die sich spontan entscheiden, haben ebenfalls gute Aussichten auf Eintrittskarten, was bei Ligaspielen selten der Fall ist. In einer Mitteilung heißt es, man könne schon jetzt davon ausgehen, dass „die Kulisse eine tolle Atmosphäre verspricht“.

San Sebastian kommt mit einer starken Mannschaft nach Köln

Zudem ist die Wettervorhersage mit Temperaturen um 30 Grad und Sonnenschein optimal. Offen ist noch, mit welcher Mannschaftsaufstellung San Sebastian in Müngersdorf antreten wird.

Auch in dieser Hinsicht dürfte der Nachmittag für die Zuschauer interessant werden: Der spanische Pokalsieger unter dem früheren Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo reist mit nahezu dem kompletten Kader nach Köln.

Die Spielzeit in der Bundesliga fängt erst am 28. August an, wohingegen in der spanischen La Liga der Spielbetrieb schon in zwei Wochen wieder aufgenommen wird. Der Saisonstart ist dort für Samstag, den 15. August 2026, angesetzt.

Eine Besonderheit bei Real Sociedad ist, dass die Mannschaft aus dem Baskenland ihr Auftaktspiel in der Liga erst am 21. August 2026 im Rahmen des zweiten Spieltags auswärts bei Real Betis Sevilla absolviert.

Die Ursache dafür ist, dass die Mannschaft von Matarazzo am ersten Spieltag gegen Real Madrid angesetzt war. Aufgrund der geringen zeitlichen Distanz zwischen dem WM-Halbfinale sowie dem Endspiel und dem Beginn der spanischen Saison wurde dieses Spiel auf den 26. August verschoben.

Weltmeister Oyarzabal fehlt – Diese WM-Teilnehmern kommen nach Köln

Zahlreiche Spitzenspieler, darunter Kylian Mbappé oder Jude Bellingham von Real Madrid, waren bis zum Ende des WM-Turniers im Einsatz und bekamen eine verlängerte Pause. Dies betrifft ebenfalls den Angreifer von San Sebastian, Mikel Oyarzabal. Aus diesem Grund wird der spanische Weltmeister in Köln nicht auf dem Platz stehen.

Trotz des Fehlens des Spaniers ist mit einem leistungsstarken Gegner zu rechnen, da die Gastmannschaft die Begegnung als bedeutenden Test vor Saisonbeginn betrachtet. Erwartet wird unter anderem der japanische Dribbelkünstler Takefusa Kubo (25), der 2022 von Real Madrid kam und bei der Weltmeisterschaft für Japan spielte.

Luka Sucic (23), der als temperamentvoller kroatischer Mittelfeldspieler gilt, war ebenso bei der WM aktiv wie der Portugiese Goncalo Guedes. Es ist möglich, dass beide gegen den FC ihre ersten Spielminuten in der laufenden Vorbereitung erhalten.

Zusätzlich befindet sich mit dem isländischen Nachwuchsstürmer Orri Oskarsson (21) ein vielversprechender junger Spieler im Kader des spanischen Teams. Der Marktwert des Talents stieg nach neun Treffern allein in der zweiten Saisonhälfte auf 20 Millionen Euro an (laut Transfermarkt.de). (red)