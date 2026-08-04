Simon Rolfes hat betont, dass er in diesem Sommer nur noch Spieler holen wolle, die zu „wichtigen Bausteinen“ der Startelf werden sollen. Talente habe man genug. Derzeit prüft Bayer 04 die Möglichkeit, einen Spieler zurückzuholen, der einst als Talent in Leverkusen war und inzwischen Erfahrung gesammelt hat. Nach Informationen dieser Redaktion arbeiten Rolfes und Kaderplaner Kim Falkenberg an der Rückholaktion von Moussa Diaby.

Der mittlerweile 27 Jahre alte Franzose steckt bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien in einer Sackgasse seiner aktiven Karriere. Diaby möchte nach Europa zurückkehren, Bayer 04 ist eine Option.

In Saudi-Arabien steht der gebürtige Pariser noch bis 2028 unter Vertrag. Sein Gehalt soll bei mehr als 15 Millionen Euro netto liegen. Dem Vernehmen nach ist Diaby bereit, auf mehr als die Hälfte seines Gehalts zu verzichten, um in das Gehaltsgefüge von Bayer 04 zu passen. Zugleich erwartet er von Al-Ittihad noch eine Kompensationszahlung.

Nathan Tella ist angeschlagen

Diaby würde genau in das gesuchte Profil für die rechte Außenbahn passen. Derzeit ist für diese Position einzig Nathan Tella fest eingeplant. Wegen muskulärer Probleme trainiert er im Trainingslager in Blankenhain aktuell nicht auf dem Rasen. Mit Diaby bekäme Leverkusen neben dem bereits für die linke Seite verpflichteten Afonso Moreira einen weiteren schnellen Spieler für den Kader.

Diaby war 2019 für rund 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Bayer 04 gewechselt. In vier Spielzeiten erzielte er in 172 Spielen 49 Tore und bereitete 47 weitere Treffer vor. 2023 wechselte er vor der Doublesaison zu Aston Villa in die Premier League. Leverkusen kassierte mehr als 50 Millionen Euro. Die Ablöse bildete den finanziellen Grundstein für wichtige Verpflichtungen im Sommer vor Meisterschaft und Pokalsieg.

Nach nur einer Saison in England wechselte Diaby zu Al-Ittihad. Dort wurde er nicht glücklich. Der Klub aus der saudischen Pro-League soll bereit sein, den elffachen französischen Nationalspieler abzugeben. Inter Mailand soll ebenfalls an ihm interessiert sein, wie italienische Medien berichten.

Für einen Wechsel nach Leverkusen spricht der gute Draht zwischen Diaby und Rolfes. Beide schätzen sich und haben den Kontakt nie verloren.