Vor der Partie in Duisburg: Das sind die Gründe für die Talfahrt von Viktoria Köln

Köln -

Etwas Licht in das aktuell sportlich betrübliche Dasein des Drittligisten FC Viktoria Köln bringt womöglich ein Blick in die Statistik: Im vergangenen Jahr rangierten die Höhenberger nach zwölf Spieltagen mit gerade einmal zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz, in dieser Saison sind es zum gleichen Zeitpunkt immerhin 14 Zähler und Rang elf.