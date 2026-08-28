Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Am Samstag (18.30 Uhr) wird es für die Handballerinnen von Bayer Leverkusen ernst: Zum Auftakt in ihre zweite Saison in der 2. Bundesliga sind die Elfen beim HC Rödertal gefordert. Und damit wartet direkt eine der schwierigeren Aufgaben, wie Trainerin Franziska Garcia prognostiziert: „Rödertal gehört für mich zu den Top-Teams und möchte perspektivisch aufsteigen.“

Die Sachsen bringen viel Physis mit und verteidigen offensiver als die meisten Mannschaften der Liga. Dazu kommt mit Maike Daniels eine Trainerin, die Garcia noch aus ihrer aktiven Karriere kennt. „Sie hat auch in schwierigen Situationen immer eine Lösung parat“, sagt die 42-Jährige über ihre Kollegin.

Wir haben gar nichts zu verlieren. Nach 60 Minuten wissen wir, wo wir im Vergleich zu so einer starken Mannschaft stehen Franziska Garcia, Trainerin von Bayer Leverkusen

Das alles macht Bayer zum Außenseiter. Eine Rolle, mit der Garcia allerdings gut leben kann. „Wir haben gar nichts zu verlieren.“ Gerade am ersten Spieltag sei vieles möglich. „Es geht bei 0:0 los. Und nach 60 Minuten wissen wir, wo wir im Vergleich zu so einer starken Mannschaft stehen.“

Personell bleibt die Lage angespannt. Gerade einmal elf Feldspielerinnen zählen zum Kader der Leverkusenerinnen. Immerhin hat sich das Lazarett gelichtet. Bis auf Lara Fichtner sind alle Feldspielerinnen einsatzfähig. Die Kapitänin trainiert nach ihrem Nasenbruch zwar wieder, bislang allerdings ohne Körperkontakt. Beim ersten Heimspiel gegen Kirchhof könnte sie zurückkehren.

Im Tor hat Bayer kurzfristig noch einmal nachgelegt. Mit Sienna Ubachs verpflichteten die Elfen ein niederländisches Talent. Die 18-Jährige bildet künftig mit Wioleta Pajak und Merle Muth das Torhüterinnen-Trio. Muth fehlt nach ihrer bei der U-20-WM erlittenen Fußverletzung noch, soll aber bald wieder voll einsteigen können. Garcia hält viel von der Besetzung: „Auf der Torhüterposition sind wir für mich unter den Top Fünf der Liga.“

Im Feld hätte sie dagegen gerne noch zusätzliche Qualität und fahndet weiter nach einer Soforthilfe. Das Profil ist eng: Die Spielerin muss sportlich sofort helfen können, sollte die Liga kennen und zugleich in den wirtschaftlichen Rahmen passen. Möglich, dass Bayer Geduld braucht und erst in der längeren EM-Pause im Dezember noch einmal Bewegung in die Sache kommt .