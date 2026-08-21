Auch Borussia Mönchengladbach konnte die Siegesserie der A-Junioren-Fußballer von Bayer 04 nicht stoppen. Im vierten Pflichtspiel der Saison gewann die Mannschaft um den Leverkusener Coach Patrick Greveraars auf fremdem Platz mit 3:0 (2:0). Nach dem Pokal-Erfolg zum Start war es der dritte Sieg in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga. Greveraars hatte seine Formation im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen die SV 07 Elversberg auf zwei Positionen verändert und seinen Kapitän Ben Hawighorst und Kenan Doganay anstelle von Ivan Massek und Burak Kir auf das Feld beordert. Beide waren zuvor mit den Profis im Rahmen der Saisonvorbereitung in England unterwegs gewesen.

Aufgrund des heftigen Regens startete die Partie mit rund fünf Minuten Verspätung. Die zusätzliche Wartezeit beeindruckte die Bayer-Youngster nicht. Dustin Buck kam zu ersten Abschlüssen, ehe einmal mehr Toptalent Aleksa Damjanovic zuschlug (5.). Clinton Wilson hatte einen Pass abgefangen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Damjanovic schoss souverän ein und verbuchte so seinen fünften Pflichtspieltreffer.

Am Sonntag wartet der 1. FC Saarbrücken

Die Gastgeber rangen um eine Antwort. Nach 13 Minuten musste Hawighorst in höchster Not klären und auch Leverkusens Keeper Simeon Rapsch war nun einige Male gefordert. Doch der zweite Treffer fiel auf der anderen Seite: Buck bediente den 16-jährigen Gabriel Minutillo im Strafraum und Letzterer traf zum 2:0 (22.). Buck verpasste das 3:0, ehe Mönchengladbach nach 39 Minuten Rapsch erneut forderte. In die Kabinen ging es aber ohne weiteres Tor.

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb es ein offener Schlagabtausch. Buck hatte Pech, als er am Aluminium scheiterte. Nach 69 Minuten nahm Bayer-Coach Greveraars Mittelstürmer Damjanovic vom Feld und brachte in Ivan Massek einen schnellen Konterspieler. In der 81. Minute fiel dann die Entscheidung. Wilson traf nach Vorarbeit von Minutillo zum 3:0 für das Leverkusener Team, das am Sonntag (12 Uhr) im heimischen Haberland-Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken antritt. Die B-Junioren sind derweil am Samstag (11 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf gefordert.

Bayer 04: Rapsch- Domnic, Probst, Hawighorst, Berghoff, Buck, Minutillo (82. Hololobov), Wilson (85. Cannizzaro), Koc, Doganay (85. Kir), Damjanovic (69. Massek). – Tore: 0:1 Damjanovic (5.), 0:2 Minutillo (22.), 0:3 Wilson (81.). – Zuschauer: 180.