Während mit Jeremiah Mensah ein weiterer Leverkusener Youngster als Leihspieler seinen Aufstieg in den Profifußball beschleunigen will, feierten seine bisherigen Mitspieler den nächsten Sieg. Die A-Junioren-Fußballer von Bayer 04 gewannen in der DFB-Nachwuchsrunde mit 2:0 (1:0) gegen die SV Elversberg. Mensah war nicht mehr dabei. Der Mittelfeldspieler wechselt per Leihe für ein Jahr zum wenige Kilometer von der deutschen Grenzstadt Aachen entfernt gelegenen niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade. Der 18 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Nationalspieler besitzt in Leverkusen einen bis 2031 gültigen Vertrag.

Mensah soll in den Niederlanden Erfahrung sammeln

Für die dortigen Teams läuft Mensah bereits seit seinem sechsten Lebensjahr auf. Vor rund einem Jahr debütierte der damals 17-Jährige beim 4:0 im DFB-Pokal gegen Sonnenhof Großaspach im Profiteam. Im Oktober vergangenen Jahres folgte zudem ein Kurzauftritt in der Champions League. Beim 2:7 gegen Paris Saint-Germain durfte der deutsche Nachwuchsnationalspieler ran. „Mit der Leihe soll Jeremiah wichtige Erfahrungen im Männerfußball sammeln. Kerkrade bietet ihm beste Möglichkeiten, sich für die Zukunft zu präparieren und sich bei uns als Perspektivspieler zu empfehlen“, ist Bayer-Direktor Fußball Kim Falkenberg überzeugt.

Ohne Mensah legte das Leverkusener A-Junioren-Erstliga-Team am zweiten Vorrundenspieltag einen souveränen Auftritt hin. Die Leverkusener Formation von Trainer Patrick Greveraars konnte sich dabei erneut auf Ausnahmetalent Aleksa Damjanovic verlassen, der erneut traf. Zudem schlug der zuletzt ebenfalls formstarke Dustin Buck zu. Im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg gegen den VfL Bochum hatte der Niederländer seine Mannschaft auf drei Positionen umgestellt und für Mensah, Ben Hawighorst und den im Sommer aus Lyon gekommenen Kenan Doganay nun Jonah Berghoff, Ivan Massek und Burak Kir von Beginn an spielen lassen.

Halbstündige Gewitter-Unterbrechung

Mit den Umstellungen hatte Leverkusen kein Problem. Das Team agierte mutig, presste früh und eroberte immer wieder den Ball und kam zu Chancen. „Wir wollten höher pressen und haben das sehr gut umgesetzt“, so Greveraars. Dann aber entlud sich ein heftiges Gewitter und beide Mannschaften mussten vorübergehend Schutz in der Kabine suchen. Beinahe eine halbe Stunde lang dauerte die Unterbrechung. So kam es zu einem Kuriosum: die Spielzeit belief sich auf „45.+29“, als Buck das 1:0 erzielte. Das war jedoch nicht das einzig Bemerkenswerte an dem Treffer. Buck hatte nach Flanke des erneut agilen Zugangs Clinton Wilson per Flugkopfball den Elversberger Keeper überwunden.

Leverkusen blieb auch nach dem Wiederanpfiff am Drücker, vergab allerdings einige Chancen, bis Damjanovic erneut nach einer Flanke von Wilson per Fuß das 2:0 erzielte (56.). Es war bereits das vierte Tor im dritten Pflichtspiel für den serbischen Angreifer. „Wir hätten heute mehr Tore erzielen müssen, das war das einzige Manko. Ich bin sehr froh über den Sieg und darüber, dass wir kein Gegentor hinnehmen mussten. Das ist immer wichtig. Zudem kamen viele Spieler zum Einsatz, das tut der Mannschaft gut“, erklärte Greveraars, dessen Team bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antritt.

Bayer 04: Rapsch – Domnic, Probst, Berghoff, Buck (70. Hamzyk), Massek (64. Cannizzaro), Minutillo, Wilson (82. Hololobov), Koc, Kir, Damjanovic (70. Zidane). – Tore: 1:0 Buck (45.+29), 2:0 Damjanovic (56.). – Zuschauer: 100.