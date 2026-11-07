Gewalt im Netz„Diese Inhalte haben  im Kinderalltag nichts zu suchen“

Herr Dillinger, als Vater eines Teenagers und als Schulelternsprecher kennen Sie die Herausforderungen der digitalen Lebenswelt von jungen Menschen und haben deshalb das ehrenamtliche Elternprojekt Medienzeit gegründet. Welche Apps sind für Kinder besonders gefährlich?

Tobias Dillinger: Egal ob auf TikTok, Snapchat, WhatsApp oder Gaming-Plattformen, überall stoßen Kinder immer wieder auf Gewalt, Pornografie, Rassismus. Besonders kritisch sehe ich Roblox und Snapchat. Wir erfahren regelmäßig, dass junge Menschen dort verstörenden Inhalten, Erpressung und Grooming begegnen. Roblox wirkt wie ein Kinderspiel, Snapchat wie ein harmloser Messenger. Viele Eltern unterschätzen die Risiken massiv. Von beiden Plattformen raten wir deshalb dringend ab.

Können Sie die Gefahren an einem Beispiel konkretisieren?

Es gibt kaum eine andere App, die allein durch ihre Funktionen so sehr kriminelle Machenschaften begünstigt wie Snapchat – vor allem Grooming. Erwachsene Täter schreiben Kinder an, geben sich als Gleichaltrige aus und bauen Vertrauen auf. Dann fordern sie intime Bilder und drohen, diese an Mitschüler oder die Familie zu schicken. Sie erpressen Geld, weitere Bilder oder sexuelle Handlungen. Hinzu kommen Drogenangebote und Videos, die Gewalt, sexualisierte Inhalte oder Selbstverletzung zeigen. Kinder müssen danach nicht suchen, um ihnen zu begegnen.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“ bitten wir um Spenden für (medien-)pädagogische Projekte in Köln und der Region, die Kindern helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen - im Alltag wie im Netz. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

Sie nennen auch WhatsApp – wo liegen hier die Risiken?

In Klassenchats kommt es zu Mobbing. Über diverse Kanäle können Kinderschutzmaßnahmen leicht umgangen werden. YouTube-Videos laufen auch dann direkt in WhatsApps ein, wenn die YouTube-App eingeschränkt ist. Besonders erschreckend sind Kanäle, auf denen sich Grundschulkinder sexualisierte Reaktionen erhalten.

Welche Risiken bringt die Künstliche Intelligenz mit sich?

KI bietet Chancen, etwa beim Lernen. Ohne Begleitung entstehen aber erhebliche Risiken. Uns erreichen zunehmend Berichte über Erpressung mit KI-generierten Nacktbildern von Mitschülern. Dafür genügt oft ein gewöhnliches Foto. Die Täter sind häufig selbst Jugendliche. Ein neues Thema sind Chatbots, die Freundschaft oder Liebe simulieren. Anbieter machen emotionale Bindung zum Geschäftsmodell.

Kinder entwickeln Gefühle für eine KI, die nichts empfindet?

... und keine Verantwortung übernimmt. Echte Freundschaften und der Umgang mit anderen Menschen geraten dabei oft in den Hintergrund. Nutzer erstellen auch Nachbildungen realer Mitschüler, Lehrer oder Nachbarn, ohne deren Wissen.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen, ohne ihnen das Smartphone einfach wegzunehmen?

Wir empfehlen, dass das Smartphone nachts außerhalb des Kinderzimmers liegen sollte. Eltern sollten Apps, die Ihre Kinder nutzen auch selbst anschauen. Alle in meiner Klasse nutzen auch die App ist kein Grund, diese zu erlauben. Kinder erzählen oft nicht, dass sie auf verstörende Inhalte geraten, weil sie Angst haben, dass ihnen dann das Handy weggenommen wird. Vorwürfe wie Du solltest doch keine Fotos verschicken! helfen nicht. Die Schuld liegt beim Täter, nicht beim Kind.

Ab welchem Alter sollten Kinder soziale Medien nutzen dürfen?

Je später desto besser. Wir bei „Medienzeit“ empfehlen, soziale Medien ab 16 Jahren zu nutzen. Aufnahmen oder Videos von Kriegsverbrechen und Folter, sexualisierte Inhalte oder Videos, die Selbstverletzungen in Echtzeit dokumentieren, gelangen heute sehr leicht über Feeds und Chats bis auf den Schulhof. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass solche Inhalte Teil des Kinderalltags werden.

Tobias Dillinger ist Inhaber einer Kölner Kommunikationsagentur und berät Unternehmen zu digitaler Kommunikation. In seiner Funktion als Gründer des ehrenamtlichen Elternprojekts Medienzeit war er als Referent beim Eltern-Fachtag des Vereins Mediensuchtprävention NRW e.V. zu Gast. Bei Medienzeit finden Eltern praxisnahe Tipps zu sicherer Mediennutzung, Social Media, Gaming, KI und Online-Gefahren ihrer Kinder.