„wir helfen“ hat seit jeher eine ganz eigene Zeitrechnung. So beginnt das neue Spendenjahr seit Vereinsgründung im Herbst des Jahres 1998 immer Mitte Oktober – und das laufende klingt aus. Jedes dieser Aktionsjahre steht unter einem eigenen Motto. Die Vereinsmitglieder legen es Anfang Oktober fest – als inhaltliche Leitlinie für die Projekte, Initiativen und Aktionen, die im folgenden Aktionsjahr gefördert werden sollen.

Gefährdete und benachteiligte junge Menschen rechtzeitig zu fördern hat sich „wir helfen“ im jetzt auslaufenden Aktionsjahr zum Motto – und zur Aufgabe gemacht – und seinen Schwerpunkt auf die so genannte Prävention gelegt.

„wir helfen-“Gründerin und Ehrenvorsitzende Hedwig Neven DuMont Copyright: Stefan Worring

i Grußwort zum Aktionsjahr Prävention Liebe Leserinnen und Leser, Spenderinnen und Spender, dank Ihrer Hilfe machen wir uns seit fast drei Jahrzehnten dafür stark, dass alle, vor allem aber benachteiligte Jungen und Mädchen in unserer Stadt und der Region sicher, gesund und gefördert aufwachsen. Was mir aber große Sorge bereitet ist, dass die Jugend immer größeren Belastungen ausgesetzt ist, sei es in Folge der Corona-Pandemie, der Kriege oder der Klimakrise. Um diesen Herausforderungen, die junge Menschen nicht allein bewältigen können, zu begegnen, müssen wir agieren, bevor sich die mit den Krisen einhergehenden Probleme bei ihnen verfestigen. Prävention lautet deshalb das Gebot der Stunde. Und sie ist mehr als nur ein Schlagwort – Prävention ist eine Haltung: Wir müssen gemeinsam hinsehen, bevor etwas geschieht, gemeinsam zuhören, bevor ein Kind verstummt, gemeinsam handeln, bevor es den Halt verliert. Denn Prävention liegt in unser aller Verantwortung, sie darf nicht allein als Aufgabe des Staates verstanden werden, sondern als unschätzbarer Wert für unsere Gesellschaft. Jedes Kind, das sich sicher, gesehen und unterstützt fühlt, ist ein Versprechen für eine bessere Zukunft. Deshalb lautet das Motto unseres neuen Aktionsjahres: „wir helfen: Kinder frühzeitig auf einen guten Weg zu bringen“ Frühe Hilfen können entscheidend für den Lebensweg eines Kindes sein. Manchmal sind es die scheinbar kleinen Dinge, die große Wirkung entfalten. Und Menschen, wie Sie, die nicht wegsehen, sondern handeln, bevor sich Sorgen zu Krisen entwickeln. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, dass wir präventive Angebote unterstützen können, die genau dort ansetzen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird - und am meisten bewirkt: ganz am Anfang.Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Großzügigkeit und Ihr Vertrauen. Herzlichst, Ihre Hedwig Neven DuMont

Rechtzeitig Gefahren und Risiken von jungen Menschen abwehren

Mit dem jetzt endenden Motto„wir helfen: Kinder frühzeitig auf einen guten Weg zu bringen“, möchte „wir helfen“ dazu beitragen, dass gefährdete Kinder und Jugendliche in Köln und der Region von Beginn an die Hilfe erhalten, die sie benötigen, um gesund und sicher aufzuwachsen – bevor das Kind im sprichwörtlichen Sinne in den Brunnen gefallen ist.

Unter dieser Devise unterstützt „wir helfen“ in diesem Jahr dank der Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender mit 1.594.529 Euro insgesamt 181 präventive Projekte in der Kölner Region, die benachteiligten und gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu einer guten Zukunftsperspektive verhelfen – und dabei solide, transparent und nachhaltig arbeiten.

Sonderaktion: „wir helfen“ ermöglicht außerschulische Hausaufgabenhilfe

Im Rahmen einer Sonderaktion hat „wir helfen“ 16 Vereinen – und damit rund 800 Kindern und Jugendlichen – Angebote der außerschulischen Hausaufgabenhilfe ermöglicht, für die die Kommune die Förderung gestrichen hatte. Die rund 300.000 Euro stammen aus einer Erbschaft, die „wir helfen“ erhalten hat und die auf Wunsch der Erblasserin für Bildungsangebote eingesetzt werden sollen.

Schließlich ist Bildung die beste Prävention. Sie gilt als einer der wirksamsten Schutzfaktoren, um gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Risiken proaktiv zu begegnen. Dass fehlende Prävention dagegen bei Kindern und Jugendlichen einem gesellschaftlichen Versagen gleichkommt, und keine Einsparung, sondern eine Kostenverlagerung bedeutet, das bestätigen unter anderem Studien der Bertelsmann Stiftung oder Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW): Ein nicht gelingendes Aufwachsen aufgrund von ausbleibenden Präventionsmaßnahmen kann soziale Kosten verursachen, die etwa 30-mal höher ausfallen als die Kosten für Präventionsmaßnahmen.

Gesellschaftliches Versagen: Hohe Kosten ausbleibender Prävention

Die langfristigen Kosten, die beispielsweise aus einem schlechten Zugang zu Bildungsangeboten für benachteiligte Kinder und Jugendliche resultieren, beziffert ein DIW-Gutachten mit 1,5 Milliarden Euro - alleine für Personen nur eines Jahrgangs mit unzureichender Bildung. Um vor allem benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu verhelfen, unterstützt „wir helfen“ neben den erwähnten Angeboten der außerschulischen Hausaufgabenhilfe etliche Kultur-, Musik-, und Leseförderungsprojekte in Köln und der Region.

Frühe Hilfen für einen guten Start ins Leben

Neben Bildungsmaßnahmen zählen auch die so genannten „Frühen Hilfen“ zu einem wichtigen Instrument der Prävention. Statistisch erwiesen ist, dass eine unzureichende Erziehungskompetenz der Eltern ein Hauptgrund für eine Heimunterbringung ist. Frühzeitige Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz tragen dazu bei, diese Maßnahmen und damit einhergehende Kosten um etwa 13 Prozent zu reduzieren, wie Studien des „Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)“ bewiesen haben.

„wir helfen“ fördert vor diesem Hintergrund Hilfsangebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis drei Jahren. Dazu zählen etwa die „wir für pänz“-Familienlotsinnen oder das Präventionsprojekt „Junge Familien im Kölner Süden“ des Zentrums für Frühbehandlung und Frühförderung.

Zunehmender Gewalt rechtzeitig und professionell begegnen

Die Gewalt unter jungen Menschen auch an Kölner Schulen steigt, das bestätigt die aktuelle Kriminalstatistik und das berichteten viele Teilnehmende des „Runden Tisches“, zu dem „wir helfen“ auch in diesem Jahr Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendhilfe eingeladen hat.

Um vorbeugende Maßnahmen zu ermöglichen, aber auch den von (sexueller) Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen professionelle Hilfe zu bieten, unterstützt „wir helfen“ neben vielen anderen Beratungs-, Informations- und Präventionsprojekten 17 Fördervereine dabei, an ihren Schulen Anti-Gewalt- und Sozialtrainings anbieten zu können.

Mentale Gesundheit und Medienkompetenz stärken

Mit Sorge blicken die Expertinnen und Experten der Kölner Kinder- und Jugendhilfe auch auf die zunehmenden psychischen Belastungen der jungen Generation, auf ihre neue „Hobbylosigkeit“ und digitalen Gefährdungen. Etwa jede fünfte Schülerin, jeder fünfte Schüler unter 18 Jahren erkrankt pro Jahr an einer psychischen Störung. Jeder vierte junge Mensch zwischen zehn und 17 Jahren zeigt inzwischen ein problematisches bis süchtiges Medienverhalten.

„wir helfen“ finanziert deshalb viele Angebote, die darauf abzielen, die mentale Gesundheit junger Menschen zu stabilisieren. Um einem schädlichen Medienverhalten vorzubeugen, Kinder und Jugendliche in ihren digitalen Kompetenzen zu stärken – und ihnen Freizeit-Alternativen zu bieten, unterstützt „wir helfen“ medienpädagogische Angebote etwa des Vereins „Mediensuchtprävention NRW“ oder des „SkF Köln“ und etliche Freizeitangebote, die das Miteinander in Echtzeit fördern.

Last but not least sind eine gute Ernährung, regelmäßige warme Mahlzeiten, Sport und Bewegung die Basis schlechthin für eine gelingendes Aufwachsen, deshalb bezuschusst „wir helfen“ Schulfrühstücke, Koch- und Sportprojekte von Jugendeinrichtungen und Vereinen in Köln und der Region.

Alle geförderten Projekte

A.R.T. e.V: traumapädagogisches Angebot für seelisch belastete Kinder zwischen 5-12 J. ANGELS Aerials - Flugtheater in Köln e.V.: Inklusives Theaterprojekt „Reineke Fuchs“ AWO Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V: „Generationen verbinden“: generationenübergreifendes Projekt zur gegenseitigen Unterstützung; „RE:Frame:“ interkulturesses, integratives Tanzprojekt; Gewaltpräventionsprojekt „Vertrauen statt hauen“, musikpädagogisches Projekt „SoundLab“ BIKU gGmbH: Fußball-Projekt „Mädchen an den Ball“ Bildungsbalance e.V.: Sprachförderprojekt „Sprache springend lernen“ BildungsSache gemeinnützige UG: Bildungs- und Beteiligungsprojekt „Kinderrechte Reporter“ Bunter Kreis Rheinland e.V.: Freizeitangebote für Geschwister chronisch kranker Kinder Bürgerverein Köln-Neubrück e.V.: Ferienprogramm Zirkuswoche Bürgerverein Porz-Mitte: Gewaltprävention für Grundschulkinder; Medienkompetenztraining, Kunstatelier Glashütte, traumapädagogisches Bewegungsprojekt für Grundschüler Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Kinderbereich: Ferienprogramm „Sommer-Abenteuer“ Bürgerzentrum Ehrenfeld: Berufsorientierung für. Jugendliche Caritasverband Bonn: „Haus Esperanza“: Wohnprojekt für belastete Familien mit Kleinkind Caritasverband Köln: Stabilisierende Bildungsarbeit am Kölnberg CCCC - Kreationszentrum Zeitgenössischer Zirkus eV: Zirkusprojekt „ZZiSch - Kinder an die Kunst“ codiviti education gUG: Sprachförderprojekt zur Vermittlung digitaler Kompetenzen Cologne Thai Kick-Boxing e.V.: Jugendarbeit CSH Christliche Sozialhilfe Köln gGmbH: Soziales Lernen in Kleingruppen DBC Don Bosco Club Köln gGmbH: Mittagessen für von Armut oder Obdachlosigkeit betroffene Kinder und Jugendliche deepower e.V.: Ferienangebot für benachteiligte Kinder Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Leverkusen: Beratungsstelle für Kinder in Krisen Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Rösrath: Lernförderung Diakonie Michaelshoven Kinder- und Jugendhilfen: Kinderintervention nach häuslicher Gewalt; Mittagstisch im Seeberger Treff Diakonisches Werk Köln u. Region: Interdisziplinarisches Frühförderprojekt „Gerüsteküche“, Familienfreizeit 2027 des Familienladens Buchheim Die jungen Wohngemeinschaften e.V.: Freizeitprojekt „Kochen, quatschen, kreativ sein“ Elterninitiative herzkranker Kinder: Klettertraining für herzkranke Kinder Erziehungsbüro Rheinland gGmbH: Freizeitgruppe, Inklusiver Theaterworkshop und inklusiver Zirkus-Workshop für Kinder und Jugendliche mit FASD EWD e.V.: Schulung ehrenamtlicher Wegbegleiter für Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen leben. FAIR.STÄRKEN e.V.: Sozialtrainings an Brennpunktschulen, Workshops zu mentaler Gesundheit FEE e.V.: Lernförderung und Ferienangebote für Mädchen aus benachteiligten Familien Förderkreis der GGS An St. Theresia: Soziales Lernen mit Bewegung Förderkreis der GGS Riphahnstraße e.V.: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderkreis der Maternus Grundschule Bülowstraße e.V.: Gewaltpräventionsprojekt „Mut tut gut“ Förderverein Bauspielplatz Senkelsgraben: Kochkurs und Ernährungsberatung für Kinder und Jugendliche aus ökonomisch schwachen Familien Förderverein Berthold-Otto-Schule: Leseförderung, Musikpädagogik, Schulausflüge Förderverein der GGS Im Kirchfeld e.V: Geräte für Koch-AGs Förderverein der Schule an der Wupper: „Psychotherapie im Lebensraum Schule“ Förderverein der städtischen Schule Berliner Straße: „Querwaldein“ Naturworkshops Förderverein Florianschule: Gewaltpräventionsprojekt „Mut tut gut“ Förderverein Gertrud-Bollenrath-Schule: Fahrrad-AG „Biken wie Bolle“ Förderverein GGS Flittard: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein GGS Gartenstadt: Präventionsworkshops Förderverein GGS Lohmarer Straße: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein GGS Soldiner Straße 68 e.V.: Theaterprojekt zur Gewaltprävention Förderverein GGS Steinbergerstraße: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein GHS Bilderstöckchen: Lerntraining „Schoolboost“ Förderverein Kardinal-Frings-Schule: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein KGS Everhardstraße: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein Kita Koblenzer Straße für behinderte u. nicht behinderte Kinder: Wasserwand u. Matschtisch für den Außenbereich Förderverein Kopernikusschule: „Grenzgänger“: Vorbereitung auf Alpen-Überquerung als Ausdauer- und Resilienztraining Förderverein Nikolaus Groß Schule: Gewaltpräventionsprojekt „Mut tut gut“ Förderverein Palliativzentrum am Klinikum Leverkusen: Musik- und Kunsttherapie Förderverein satt & schlau e.V. Köln: Lernförderung und Mittagessen Förderverein städt. Förderschule Blumenthalstraße: Gewaltpräventionsprojekt„ Starke Klasse“ Förderverein Theodor-Angerhausen-Schule: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Förderverein Ursula-Kuhr-Hauptschule: Soziales Lernen Förderverein Werner von Siemens Straße: Schulprojekt „Traumreis“e: Lernen durch Vorbereitung einer Klassenfahrt Förderverein der GGS Lustheider Straße: Familiensprechstunde in Grundschulen Forumtheater inszene e.V.: Präventionstheater Handwerkinnenhaus Köln e.V.: Werkstatt für Mädchen Haus der Familie e.V.: Mitternachtsfußball HennaMond e.V: „Mein Leben. Meine Entscheidung“: Inklusives Gewaltpräventionsprojekt für Mädchen Hoch Hinaus- Klettern als Therapie e.V.: Kletterfreizeit Hospiz Bedburg Bergheim Elsdorf e.V.: Trauerchat „Doch etwas bleibt“ HOT Porz GmbH: Freizeitangebote in Arche Nova und OT Ohmstraße Humboldt-Ring e.V.: Präventionstheater Jama Nyeta gGmbH:„ ElternKompass Köln“: Präventionsprojekt gegen Gewalt in belasteten Familien Joblinge gAG Rheinland: Förderung und Begleitung bei Übergang von Schule zum Berufsleben Jugendzentrum Köln gGmbH: Förderungen für elf Projekte in verschiedenen Jugendzentren Katholische Jugendagentur Köln: Schulfrühstück an drei Kölner Grundschulen und Ferienfahrt für Jugendliche Katholische Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg: Bewegungsangebote an 19 OGS Katholische Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth: Kinderstadt HöVi-Land Katholischer Kirchengemeindeverband Köln Mitte: Musikpädagogisches Projekt „Singschule“ KidS - Stadt Köln, Kinder- u. jugendpädagogische Einrichtung: Ferien- u. Freizeitangebote für Heimkinder Kindernöte e.V.: Präventionsprojekt für belastete Familien: „Kleine Schritte-Netzwerk“ Kölner Appell gegen Rassismus: Familienfreizeit und Bildungs- und Präventionsprojekt Kölner Flüchtlingsrat: „Übergänge sichern“: Beratung und Begleitung für Jugendliche mit Fluchtgeschichte Kölner Klinik-Clowns: Einsätze auf Kinderstationen der Uniklinik Köln Kölner Kreidekreis: Wegbegleiter-Patenschaften für „Heimkinder“ Kölner Selbsthilfe e.V. Longerich: Abenteuer- und Bauspielplatz Longerich Kölner SpieleCircus: Ferienprojekte 2026; Zirkuspädagogische Projekte 2027 Kölner Spielewerkstatt: Ferienaktion OT am Wunschtor; Jugendclub Freiraum im Luftschiff; U3-Angebot für belastete Alleinerziehende; Mobile Spiel- Kunst - und Bewegungsangebote Kölner Therapiezentrum - Verein zur Förderung von KuJ mit Teilleistungsstörungen (MCD/HKS) eV: Kombinierte Sprachheilpädagogik-Motorik-Gruppen Kolping Bildungswerk Diözesanverband Köln e.V.: Gewaltpräventionstrainings Grundschule Kupfergasse Kopfsachen e.V.: Selfcare-Workshops an Schulen Kulturkinder e.V.: Die Offene Buchwerkstatt Ehrenfeld Landesverband NRW donum vitae: K.O.-Tropfen-Aufklärungskampagne Lobby für Mädchen: Gewaltpräventionsangebot für beeinträchtigte Mädchen und junge Frauen Mediensuchtprävention NRW e.V.: Ferienfreizeit „Surfen statt surfen“ Monti-Ecke gGmbH: Sommerferien-Medienprojekt music4everybody!: Inklusives Musiktheater und Medienprojekt Nephrokids NRW e.V.: Kunsttherapie in der Kinderdialyse Offene Jazz Haus Schule: Kreativangeboten an der inklusiven Grundschule Kunterbunt; Musikförderstipendien Panorama Förderverein e.V.: musikalische Förderung für benachteiligte Vorschulkinder Pauline von Mallinckrodt GmbH: Ausflug für Besucher einer inklusiven Kinder- u. Jugendhilfeeinrichtung Rheinflanke gGmbH: Drei sportpädagogische Bildungs- und Präventionsprojekte Rom e.V.: Amaro Kher: Nachmittagsbetreuung und Lernförderung Schulförderverein der Städtischen Kardinal-Frings-Schule: Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Schulverein Montessori Grundschule Ferdinandstraße Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“ Shahrzad e.V.: Ganzheitliches Förderangebot für gehörlose KuJ mit Migrations- und Fluchterfahrung SingPause eV: musikpädagogisches Projekt „Singpause“ SKF Bonn Rhein Sieg: Materialien für Traumatherapie; Krisenintervention nach häuslicher Gewalt SKF e.V. Köln: Medienpädagogisches Projekt und niedrigschwelliges Unterstützungsangebot für Kinder aus Familien, die durch Sucht oder psychische Erkrankungen belastet SKM e.V.: Vorleseprojekt an 13 Kitas; Anti-Gewalt-Training für Jungen; Sport- und Ernährungsbasiertes partizipatives Projekt Körper-Kompass Sommerblut Kulturfestival e.V: Theaterprojekt Bootcamp - „Stimme erheben - Widerstand zeigen!“ Städt. Förderschule Auguststraße: Sozialtraining Stiftung gegen Mobbing und Cybermobbing im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e.V.: Schulworkshops Mobbing stoppen! Kinder stärken! Tatort - Straßen der Welt e.V.: Schulranzenprojekt „Wir starten gleich“ - Kein Kind ohne Schulranzen Theaterspielplatz e.V.: Schulprojekt: Achtsamkeitstraining durch Theaterpädagogik Therap e.V. - Verein zur Förderung von Therapie mit dem Pferd: Therapeutisches Reiten TS Frechen Turnerschaft von 1897 e.V: Zuschuss für Wettkampfteilnahme für Kinder aus finanzschwachen Familien Verein der Freunde u. Förderer der KGS St Mauritius: Präventionstheater Weißer Rheinbogen Stiftung: Gewaltpräventionsprojekte an Kitas und Grundschulen wellcome gGmbH: wellcome - Praktische Hilfe nach der Geburt wir für pänz e.V.: Familienlotsin im F.I.Z.; Reittherapie, Kreativangebote, Eltern-Kind-Gruppen; Klettertraining Zentrum f. Frühbehandlung und Frühförderung: Präventionsprojekt Junge Familien im Kölner Süden 2027 Zurück in die Zukunft e.V: Starke Kinder im Veedel: Kreative Förder- und Freizeitangebote in Nippes

Sonderprojekt außerschulische Hausaufgabenhilfe