Das größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonov 225 mit dem Spitznamen „Mrija“ („Traum“) ist im Ukraine-Krieg zerstört worden - ein Unikat. Doch auch die kleineren Modelle sind beeindruckend groß und dadurch für viele ein begehrtes Fotomotiv.

Am Sonntag ist eine Antonov 124 am Kölner Flughafen gelandet, ein Jet mit 69,10 Metern Länge und 73,30 Metern Spannweite. Die Maschine war wie erwartet am 8. Mai um etwa 9 Uhr angekommen (Flugnummer ADB3268) und hob am selben Tag vor 16 Uhr (Flugnummer ADB336F) bereits wieder ab.

Eine Livecam des Flughafen zeigte am Sonntagmorgen, wie die Maschine zum Frachtbereich des Flughafens rollte und dort von der Bodencrew mit einer Wasserfontäne in Empfang genommen wurde.

Links im Hintergrund: Ankunft auf dem Rollfeld. Copyright: Webcam Flughafen Köln/Bonn

Begrüßung mit Wasserfontäne. Copyright: Webcam Flughafen Köln/Bonn

Antonov brachte Masken nach Köln

Antonov 124 sind immer mal wieder Gast am Flughafen Köln-Bonn (CGN) in Köln-Wahn. Unter anderem brachten Maschinen des Typs im Dezember viele medizinische Schutzmasken nach Köln.

Ein besonderer Vorteil der Antonov 124 ist die sehr einfache Be- und Entladung. Dies ist möglich, da sich der Bug hydraulisch öffnen und durch Einziehen des Bugfahrwerks absenken lässt, wodurch das Flugzeug über eine flache Rampe direkt vom Boden aus beladen werden kann.

Die Antonov 124 hat in ihrer zivilen Variante eine Nutzlast von 120 Tonnen. Sie selbst wiegt leer 173 Tonnen. Von 1993 an hielt sie den Rekord für das schwerste einzelne Frachtstück im Luftverkehr, sie hatte einen 135 Tonnen schweren Generator von Siemens transportiert.