Köln – Ein schwedisches Start-up will den hart umkämpften Markt der Paketdienstleister in Deutschland aufmischen. Dabei setzt Instabox auf Lieferungen am selben Tag. Statt wie Hermes, DPD, UPS oder GDL Lieferungen an die Haustür oder zu Paketshops zu bringen, verwendet Instabox Paketboxen, wie sie bereits DHL und Amazon etabliert haben. „Unsere ersten Pakete werden im März geliefert“, sagt David Lundqvist, Chief Commercial Officer von Instabox, dem Kölner Stadt-Anzeiger.

„Wir werden komplett Nordrhein-Westfalen beliefern, Köln ist ein Teil davon und für uns eine Priorität“, ergänzt er. „Im Rheinland werden wir mit ungefähr 500 Lockern starten und damit die meisten Städte abdecken.“ Neben öffentlichen Plätzen sollen diese auch in örtlichen Geschäften aufgestellt werden. Dort werden die Pakete allerdings nicht rund um die Uhr abholbar sein – dabei ist gerade das ein Argument für Paketstationen in den Augen der Besteller, die zum Beispiel während der üblichen Paketzustellzeiten nicht Zuhause sind.

Grüne Flotte für Lieferung am selben Tag

Ausgeliefert werden soll an sechs Tagen die Woche. Zwar weist Instabox darauf hin, dass auch die Lieferung am selben Tag angeboten wird, doch das sei abhängig von mehreren Faktoren: Vom Absender, ob dieser und der Kunde sich in der gleichen Region befinden, welche Öffnungszeiten die Warenlager des Absenders haben, ob der Gegenstand vorrätig ist und wie lange der Packvorgang dauern würde. Bei der Angabe der voraussichtlichen Lieferzeit seien diese Faktoren aber bereits berücksichtigt.

David Lundqvist, Chief Commercial Officer Copyright: Instabox

Um die Lieferzeiten einhalten zu können, baut Instabox eine Autoflotte auf. Lundqvist zufolge sei die Lieferkette zu „100 Prozent klimaneutral". „In Deutschland werden wir eine Kombination aus Naturgas und Fahrzeugen mit grünem Strom nutzen“, sagt er. Möglichkeiten wie Zustellung per Fahrrad würden aber auch untersucht.

DHL & Co. haben Lieferung am selben Tag eingestellt

Wie sich die Auslieferung am selben Tag schlägt, entscheidet die Kundschaft, denn selbst die Branchengrößen DHL, Hermes und DPD hatten sich bereits an der Mammutaufgabe versucht und mangels Nachfrage wieder eingestellt. Instabox hingegen sieht die Nachfrage international wachsen und sieht hier auch Potenzial für Deutschland. Wichtig sei aber nicht nur das: „Wir sind schnell, aber wir wissen, dass die komplette Kundenerfahrung ausschlaggebend ist und nicht nur Schnelligkeit.“



Im Vergleich mit DHL-Packstationen gibt es bei Instabox allerdings einen Nachteil: Wer bei der Konkurrenz Namen und Postnummer eines Packstationskunden kennt, kann ihm oder ihr problemlos ein Paket an die Packstation der Wahl schicken. Bei Instabox ist das nicht möglich, da das Unternehmen nur mit ausgewählten Online-Händlern kooperiert. Kunden, die bei jenen Partnern shoppen, können beim Bestellvorgang als Zustellungsort eine Instabox ihrer Wahl angeben und Informationen wie den geschätzten Zustellungszeitraum einsehen. Zudem erhalten sie einen Link für die Sendungsverfolgung und einen PIN-Code, mit dem sie ihr Paket aus der Box abholen können. Auch Paketrückgaben sind über die Box möglich.

Ausgewählte Partner wie H&M



Im Netz werben die Schweden derzeit um Online-Händler in Deutschland. Lundqvist zufolge habe man neben H&M bereits mehrere Partner unter Vertrag genommen und sei derzeit mit vielen weiteren im Gespräch. „Wir dürfen derzeit noch nicht ins Detail gehen, aber es sind einige von den bekanntesten Marken am Markt dabei“, verspricht er.



„Was wir sagen können ist, dass wir schon ein großes Volumen haben, wenn wir unseren Service in Deutschland starten.“ Im Heimatland Schweden verschicken derzeit rund 70 Anbieter ihre Pakete auch an die Boxen. In den anderen Märkten wie Norwegen, Dänemark und den Niederlanden ist man zurzeit zumindest auf dem Weg dahin.