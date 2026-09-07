Zum 150. Geburtstag des Kölner Stadt-Anzeiger stellen wir jeden Tag eine bedeutende Kölner Persönlichkeit vor. Im 115. Teil der Serie geht es um den Zirkusdirektor Bernhard Paul.

Bedeutung

Mit dem Circus Roncalli verwirklichte Bernhard Paul einen persönlichen Traum und bietet seit Jahrzehnten Traumwelten an. Der gebürtige Österreicher studierte zunächst Bauwesen und dann Graphik. Anschließend war er in Wien als Art Director für eine Zeitschrift und eine Werbeagentur tätig. 1976 gründete er mit André Heller den Circus Roncalli. Die beiden trennten sich schon nach kurzer Zeit. Paul machte allein weiter, musste aber nach einem Jahr den Betrieb einstellen. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit Clownsauftritten.

Bernhard Paul

Geboren: 20. Mai 1947 in Lilienfeld, Österreich

1980 begann er mit dem Zirkusprogramm auf dem Josef-Haubrich-Hof in Köln neu. Seitdem ist Roncalli eine Erfolgsstory. Im Abstand von jeweils zwei Jahren entwickelt Paul, dessen drei Kinder inzwischen im Unternehmen tätig sind, ein neues Programm und geht damit auf Tournee. 1986 trat Roncalli als erster westlicher Zirkus in Moskau auf, war bei den Expo-Ausstellungen 1992 in Sevilla und 2014 in Mailand dabei und gastierte 2023 erstmals in den USA.

Neben dem Zirkus verwirklichte Paul zahlreiche andere Projekte wie Varietéaufführungen und Weihnachtsmärkte. Seit 2017 gastiert Roncalli auf Kreuzfahrtschiffen. Paul ist nicht nur Direktor, sondern betritt als „Clown Zippo“ auch selbst die Manege.

Wirken in Köln

1984 erwarb Paul das Winterquartier des ehemaligen Zirkus Williams in Mülheim. Hier unterhält er die größte Sammlung Europas zur Zirkus- und Varieté-Geschichte. Mit jedem neuen Zirkusprogramm gastiert er auf dem Neumarkt. 2000 startete erstmals die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“, ein gemeinsamer Auftritt von Kölsch-Band und Zirkus. 2004 wiederholte Paul diesen Erfolg mit der Kelly Family.

Bemerkenswert

2022 legte Paul die Autobiographie „Meine Reise zum Regenbogen“ vor. Er wirkte in Filmen und TV-Produktionen als Schauspieler mit. Er hält Vorträge vor Managern, etwa über „Die Kunst der Inszenierung“. Es gibt mehrere TV-Dokumentationen über Roncalli. 2021 kam ein Film über Paul in die Kinos.

Spuren in der Stadt

Paul übernahm eine Restaurierungspatenschaft für eine beim Einsturz des Stadtarchivs beschädigte mittelalterliche Urkunde. 2017 benannte die Stadt den Neurather Weg in Mülheim in Circus-Roncalli-Weg um.

Der Autor der 150 Kölner Persönlichkeiten ist Dr. Ulrich S. Soénius. Der Historiker und Direktor der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) hat als Mitherausgeber des Kölner Personenlexikons (2008) über 630 Biographien für das Standardwerk zur Kölner Geschichte verfasst.