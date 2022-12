Wie in Astrid Lindgrens Welt: Das LVR-Freilichtmuseum in Kommern vermittelt einen guten Eindruck über das Landleben Anfang des 20. Jahrhunderts.

Köln – Wenig Scheine in der Geldbörse, aber allen Familienmitgliedern fällt die Decke auf den Kopf? Für Familien und alle Ausflugslustigen gibt es in und rund um Köln einige Erlebnis-Orte, an denen der Eintritt kostenlos ist. Mit dabei sind Museen, Musik und Naturerlebnisse, flauschige Tiere und PS-Power.

Kostenlose Ausflüge in und um Köln

1. Museumswelten

LVR Kommern: Freilichtmuseum in der Eifel Copyright: Laura Klemens

LVR-Museen

Kultur für alle – jedes Alter, jeden Geldbeutel: Das bieten die 15 LVR-Museen im Rheinland, die uns auf ganz unterschiedliche Weise die rheinische Kultur näher bringen. So zeigen etwa die LVR-Freilichtmuseen Kommern in der Eifel und Lindlar im Bergischen Land realgetreu wie früher auf dem Land gearbeitet und gelebt wurde. In der ehemaligen Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen erleben Besucher 150 Jahre Geschichte der Eisen- und Stahlindustrie und das Max Ernst Museum widmet sich der 70 Schaffensjahre des in Brühl geborenen Jahrhundertkünstlers. In Dauer- und Wechselausstellungen bieten alle Museen auch Workshops, Führungen und tolle Programme für Bildung und Freizeit an.



LVR-Museen: Kinder und Jugendliche bis 18 J. haben immer freien Eintritt. Einmal im Monat gibt es freien Eintritt für alle. Welcher Tag das im welchem Museum ist, lesen Sie unter www.lvr.de

2. Naturwunder

Der Finkensgarten in Köln ist ein schönes Ausflugsziel. Copyright: Laura Klemens

Finkensgarten

Die Natur freut sich über Regen und Sonne im Mix. Die ersten Frühblüher sind aus dem Boden geschlüpft. Man sieht Rosen in verschiedenen Farben erstrahlen, Hortensien leuchten langsam aber sicher auch in Blau, Lila oder Rosa um die Wetter. In Finkens Garten, dem Naturerlebnisgarten der Stadt Köln in Rodenkirchen, gibt es schon jetzt viel zu entdecken. Kleine Naturfreunde können etwa aus einer Vogelbeobachtungshütte heraus, Vögeln ungestört beim fressen zusehen. Es gibt ein Baumtelefon, Hand- und Fußtastgarten – und natürlich viel Raum, die Natur zu erleben. Ab März ist das Bienenhaus jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat geöffnet, 11 bis 16 Uhr. Die Imker organisieren auch Führungen für Gruppen im Bienenhaus. Imkerverein: 0221 222 96 20 oder vorstand@koelner-imkerverein.de. Am 16. Juni findet die Veranstaltung „Kunst erfinden aus Dingen der Natur“ statt. Anmeldung erforderlich bei kunstkurse@yahoo.com. Einen Veranstaltungskalender sehen Sie hier ein.

Finkens Garten ist täglich von 9 bis Sonnenuntergang geöffnet. Am 5. Juli findet die nächste offene Führung für Kinder statt, telefonische Anmeldung 0221 28 57 364, Mo-Fr 13-14 Uhr. Finkens Garten, Friedrich-Ebert-Straße 49, 50996 Köln. www.finkensgarten.org

3. Konzerte

Junge Musiker geben kostenlose Konzerte in der Hochschule für Musik und Tanz Copyright: Peter Rakoczy

Musik und Tanz

Wer Musik liebt, gerade aber etwas knapp bei Kasse ist, muss nicht verzichten: An der Hochschule für Musik und Tanz lernen Studierende das Handwerk der Tonkunst und geben im Rahmen ihrer Ausbildung auch Konzerte. Vom Flötenabend bis zum Violinkonzert lauschen Besuchende Solistinnen und Solisten, oder auch ganzen Klassen. Die Hochschule hat Standorte in Köln, Aachen und Wuppertal, jede Ausbildungsstätte bietet Veranstaltungen an unterschiedlichen Terminen mit freiem Eintritt an.



Hochschule für Musik und Tanz: Am 18.6. ist Oboenabend, am 19.6. findet eine Violincellomatinne statt sowie ein Violaabend. Am 24.6. gibt es den Kammermusikwettbewerb. Unter Krahnenbäumen 87 , 50668 Köln, eine Übersicht aller Termine finden Sie hier: www.hfmt-koeln.de/demnaechst

4. Tierparks

Hochlandrind im Tierpark im Lindenthaler Stadtwald Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Lindental und Dünnwald



Flauschiges und Niedliches hebt die Stimmung, ein Spaziergang an der frischen Luft macht munter und wenn die Tiere dann sogar noch gefüttert werden dürfen, wird ein Besuch im Tierpark für Kinder zum Highlight. Auch in Köln lockt tierisches Freizeitglück: In Lindenthal leben über 250 Tiere, darunter stattliche Hochlandrinder, Esel, Damwild, Schafe, Ziegen und jede Menge Federvieh. Futter lässt sich im Park kaufen. Rechtsrheinisch lädt der Dünnwalder Wildpark zu einem Besuch ein, in dem sich Wisente, Damwild, Wildschweine und Muffelwild auf den Wiesen tummeln. In Dünnwald wurde Ende April 2022 ein neues Wisentkalb geboren.



Tierpark Lindenthal, Marcel-Proust-Promenade 1/Ecke Kitschburger Str., 50935 Köln, Mo.-Sa. 8-20 Uhr, So ab 9 Uhr

www.lindenthaler-tierpark.de

Wildpark Dünnwald, Dünnwalder Mauspfad 230, 51069 Köln, jederzeit zugänglich

www.wildpark-duennwald.de

5. Archäologische Abenteuer

Matronenheiligtum Görresburg bei Nettersheim Copyright: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Römer in der Eifel

An der Agrippinastraße zwischen Trier und Köln gründeten die Römer, strategisch einzigartig, die Siedlung „Marcomagus“, deren Mauern in den vergangenen Jahren freigelegt wurden. Ein 4,5 km langer Rundweg in Nettersheim führt zu der Römersiedlung. Auf dem Weg gibt es Stationen mit weiteren Entdeckungstipps und Rastplätzen. Wer mehr Zeit und Ausdauer mitbringt, kann sich die 12 km lange Nettersheim-Tour 2 „Archäologie entdecken“ vornehmen, die auch am Römischen Matronenheiligtum „Görresburg“ vorbeiführt. Wichtig zu wissen: Bei der Hochwasserkatastrophe wurde das Naturzentrum Eifel massiv beschädigt. Die Touristen-Info befindet sich aktuell in der Alten Schmiede (Haus der Fossilien), Bahnhofstr. 50, Nettersheim.

Archäologischer Landschaftspark Nettersheim, Urftstraße 2, 53947 Nettersheim, Infos zur Römertour können sich Besucher hier runterladen oder ausdrucken.

www.archaeologischer-landschaftspark.de

6. Motoren-Mekka

Motorworld in Köln Copyright: Grönert

Motorworld Köln

An dem Ort, der in den 1930er Jahren als „Luftkreuz des Westens“ galt, finden Motorsport-Fans ein kleines Automobil-Mekka, dass den Puls hochtreibt: In der „Motorworld“ sind auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern Oldtimer, Raritäten und Luxusmobile ausgestellt. Auch Privatpersonen können ihre Schätze in Glaskästen ausstellen lassen, sodass es immer wieder neue Modelle in den Hallen zu bewundern gibt. Ein Muss für alle Formel-1-Enthusiasten ist die Dauerausstellung zu Michael Schumachers Karriere. Bestaunen kann man unter anderem Karts aus seiner Anfangszeit, schicke Sportwagen der Legende, sowie Pokale und weitere Erinnerungsstücke. Nebenan bieten Steffen Hensslers Restaurant „Ahoi“ und ein Steakhouse Stärkung.



Motorworld Köln, Butzweilerhofallee, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln, Mo-Sa 7.30-22 Uhr, So+Feiertage 10-22 Uhr

www.motorworld.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Ausflüge wie nach Bullerbü Anzeige Sechs Orte in NRW, wo Sie ein bisschen Småland finden

Expedition in der Eifel Anzeige Von Survival-Profis lernen, wie man im Wald überlebt von Katrin Reiche , Tanja Wessendorf

Empfehlung: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.