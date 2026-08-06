Die Stadt und Region neu entdecken, lokale Partner unterstützen und dabei exklusive Vorteile genießen – das ist die Idee hinter StadtMAX, einer neuen App, die ab sofort für Menschen in Köln und der gesamten Region verfügbar ist. Mit einem wachsenden Netzwerk aus knapp 40 regionalen Partnern bietet StadtMAX seinen Nutzern Rabatte, Sonderangebote und Erlebnisse, die über das klassische Couponing hinausgehen.

Die Nutzung ist denkbar einfach: Nach dem Download können Nutzer sofort loslegen – alle Partner entdecken, Vorteile aktivieren und direkt einlösen. Das funktioniert wahlweise vor Ort beim Besuch oder bequem online über einen persönlichen Vorteilscode im jeweiligen Online-Shop des Partners. Damit richtet sich StadtMAX an alle, die ihre Stadt und Region aktiv erleben wollen – ob beim Restaurantbesuch, beim Einkaufen im Lieblingsladen oder bei Freizeitaktivitäten in der Umgebung.

StadtMAX: Echter Mehrwert für Köln

Zum Launch sind unter anderem Partner aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Freizeit dabei – darunter die Kölner Philharmonie mit 25% Rabatt auf verschiedene Konzerte, KD-Schifffahrt mit 20% Rabatt auf die Panoramafahrt oder die Trattoria Enoteca im Schloss Bensberg, die alle StadtMAX-User auf einen gratis Hausaperitiv einlädt. Ein regelmäßiger Check der App lohnt sich, denn das Netzwerk soll in den kommenden Monaten gezielt ausgebaut werden, um Nutzern ein immer breiteres Spektrum an Vorteilen und Erlebnissen zu bieten.

Hinter StadtMAX steckt ein klares Selbstverständnis: Die App soll nicht nur eine weitere Rabatt-Plattform sein, sondern einen echten Mehrwert für das Leben in Stadt und Region schaffen. „Unsere Mission ist es, das Beste der Region erlebbar zu machen – für alle, die hier leben, arbeiten und die Stadt & die Region lieben“, sagt Tim Thormann, Product Lead.

Zugänglich ist StadtMAX über zwei Abomodelle: Das Monatsabo kostet regulär 7,99 € pro Monat und ist jederzeit kündbar. Wer sich für das Jahresabo entscheidet, zahlt regulär 69,99 € und spart damit gegenüber dem Monatsabo über 27 Prozent. Aktuell läuft für kurze Zeit eine Sonderaktion bei der das Monatsabo auf 3,99 € und das Jahresabo auf 39,99 € reduziert wurde. Angesichts der gebotenen Vorteile dürfte sich das Abo für regelmäßige Nutzer schnell rechnen.

Mehr Informationen sowie Links zum Download der App sind auf der Webseite zu finden: stadtmax.de

Unternehmen, die Partner werden und auch einen Vorteil bereitstellen möchten, können sich unter Angabe des Unternehmens an stadtmax@kstamedien.de wenden.