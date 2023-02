Köln – Einer der Vorzüge des Sommers ist, dass man unter freiem Himmel essen und trinken kann. Draußen zu sitzen und dabei zu schlemmen ist etwas Feines, in den riskanten Zeiten der Corona-Pandemie mehr denn je. Der Sommer 2021 war allerdings sehr regenreich.



Um dem Wetter nicht allzu sehr ausgeliefert zu sein, haben sich manche Restaurants und Cafés für nasse Tage gerüstet. Sie können auch jetzt im Herbst noch mit Plätzen draußen aufwarten.

Wir stellen Restaurants vor, in denen man auch bei Regen im Freien oder zumindest gefühlt draußen (etwa im Wintergarten) trocken, und manchmal sogar warm, sitzt.

Fährhaus, Rodenkirchen

Das ganze Jahr über auf der Terrasse zu sitzen, das ist im Fährhaus in Rodenkirchen möglich. Das historische Gebäude kann sich von außen sehen lassen, die Innenräume sind urig gemütlich. Die Terrasse ist beheizt und komplett überdacht. Und die Lage gleich am Rhein bietet einen schönen Ausblick. Die Küche konzentriert sich auf mediterrane Speisen, es gibt viele Fischgerichte und saisonale Spezialitäten.

Steinstraße 1, 50996 Köln, Telefon: 0221 - 935 99 69

Öffnungszeiten: Montag - Sonntag 12 bis 24 Uhr, Küche bis 22 Uhr

faehrhauskoeln.de

Fischermanns, Rathenauviertel

Fischermanns am Rathenauplatz Copyright: Laura Klemens

Eine Art Plane hat das Fischermanns am Rathenauplatz über seine Außenterrasse gespannt. Dieser vergrößert das Restaurant enorm. Sogar beheizt ist der Außenbereich hier. "Es gab sogar schon milde Winter, da hatten wir sogar im Dezember die Terrasse noch offen", sagen die Betreiber des Fischermanns. Dem Namen zum Trotz gibt es hier nicht nur Fisch sondern auch Steaks, Entenbrust, Pasta und viele leckere Vorspeisen wie Austern, Ziegenkäse und Carpaccio.

Rathenauplatz 21, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 18 bis 1 Uhr

fischermanns.com

Stadtgarten, Belgisches Viertel

Überdachte Terrasse im Stadtgarten Copyright: Jessylee Photographie

Wie in großen Pavillons sitzt man seit dem verregneten Sommer 2021 im Stadtgarten. Dort wurde insbesondere auch zum EM-Gucken improvisiert und für die vielen Regentage Zeltdächer aufgebaut, so dass Gäste im Freien sitzen und dennoch trocken bleiben können. Auf der Karte findet man Steak, Burger und Flammkuchen sowie viele vegetarische Gerichte und Snacks.



Venloer Straße 40, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Café-Restaurant, Terrasse und Biergarten täglich von 12 bis 23 Uhr, warme Küche bis 22 Uhr

stadtgarten.de/restaurant

St. Louis The Breakfast Club, Kwartier Latäng

Zum Innenraum des Louis Breakfast Clubs gibt es einen angrenzenden Wintergarten. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Bei Louis setzt man auf regionale Produkte für internationale Frühstücksspeisen. Da sich die Ei-Gerichte im Breakfast Club großer Popularität erfreuen, wird laut Betreiber sehr auf die Hühnerhaltung geachtet. Die Eier kommen vom Geflügelhof Lehnertz in der Eifel. Über eine Videowand im Lokal können die Gäste die Hühner live auf dem Hof beobachten. Das Konzept setzt auf Frühstück rund um die Uhr, von 9 bis 18 Uhr kann man hier schlemmen, auch im an den Innenraum angrenzenden Wintergarten. Dieser ist zwar nicht beheizt, aber kann komplett regen- und windgeschützt geschlossen werden. Decken liegen zum Wärmen aus.

St. Louis The Breakfast Company, Meister-Gerhard-Straße 30, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag 9 bis 20 Uhr

www.louis-breakfast.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Rückblick 2021 Anzeige Diese vielen Restaurants und Cafés haben in Köln neu aufgemacht von Laura Klemens

Grubers, Agnesviertel



Viele Sitzmöglichkeiten im Grünen. Copyright: Susanne Hengesbach

Wenn die Sonne scheint, dann ist es auf der Terrasse vom Grubers besonders schön. Dank der großen, roten Markise, die jedem normalen Regen standhält, sitzen die Gäste hier aber auch bei schlechterem Wetter lauschig und trocken. Wärmende Utensilien sind verfügbar, so dass einem Aufenthalt draußen auch an kälteren Tagen wenig im Wege steht. Seit Jahren bilden Österreichs Klassiker wie Backhendl, Tafelspitz und Wiener Schnitzel das Herz der Küche, aber auch moderne Gericht stehen auf der Karte.

Clever Str. 32, 50668 Köln, Tel. 0221/7202670

Öffnungszeiten: Mo–Fr 12-15 und 18-23 Uhr, Samstag 18-23 Uhr

www.grubersrestaurant.de

Playa Cologne, Junkersdorf

Beachclub Playa. Copyright: Worring

Im Sommer können Gäste der Playa in Junkersdorf den Volleyballern vom Biergarten aus nebenan beim Beachvolleyball zuschauen. Aber auch überdacht hier zu sitzen und dem Regen zu lauschen, hat einen Reiz. Im Winter setzt die Playa auf ihre „Hütt’n“. Auf Palmöl wird hier verzichtet und auch sonst achte man in der Küche auf Nachhaltigkeit, heißt es auf der Seite des Betriebes.

Junkersdorfer Str. 1, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr, Sa und Feiertage 12 bis 23 Uhr, So 12 bis 21 Uhr, Küche Mo bis Sa bis 22 Uhr und an Sonn-und Feiertagen bis 21 Uhr

playa.de/essen-trinken

„Brauhaus Früh em Tattersall“, Weidenpesch



Bereits Anfang des Jahres 2021 hat Kölns drittgrößte Brauerei (nach Reissdorf und Gaffel) die Gastronomie an der Pferderennbahn übernommen. Restaurantleiter sind Jennifer Rapp und Christoph Maier. Große Veränderungen an der nun „Brauhaus Früh em Tattersall“ heißenden Restauration sind nicht erfolgt. Auf der überdachten Terrasse, wo die Gäste vom Köbes bedient werden, haben etwa 150 Personen Platz. Das Essen, einige vegetarische Gerichte gibt es auch, soll immer frisch gekocht werden.

Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Öffnungszeiten: Montag - Sonntag 11 - 23 Uhr

frueh-em-tattersall.de

Quetsch, Rodenkirchen

Kulinarisch geht es im Brauhaus Quetsch mit frischer Regionalküche und einigen internationalen Klassikern bodenständig zu. Immer freitags am Reibekuchen-Tag kann man hier sechs der krossen Küchlein mit Schwarzbrot und Butter und wahlweise in Kombination mit Apfelmus, Räucherlachs und Kräutercreme oder Tatar bekommen. Im Innenbereich sitzt man mit viel Holz in urigem Ambiente. Vom Wintergarten und der beheizten und überdachten Terrasse aus hat man einen tollen Blick auf den Rhein.



Hauptstrasse 7,50996, Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11.30 bis 24 Uhr, Küche 12 bis 22

brauhaus-quetsch.de

Il Bagutta, Rathenauviertel

Im Hinterhof vom Il Bagutta geht es Italienisch zu. Das Gefühl in den Urlaub zu fallen, sobald man das Restaurant und insbesondere den Hof betritt, kann durchaus aufkeimen. Die Wellplatte als Überdachung ist in die Jahre gekommen und schützt zugegebenermaßen nicht bei strömendem Regen. Wenn es aber nur tröpfelt, sind Teile der Terrasse geschützt. Heizstrahler sorgen für mehr Wärme. Aus der Küche kommen Klassiker Italiens. Es gibt verschiedenste Pasta- und auch einige Fischgerichte.

Heinsbergstraße 20a, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Mo-So 17 bis 24 Abendkarte

rosticceria-massimo.de/il-bagutta

Unkelbach, Sülz

Einen urigen Biergarten, in dem man im Sommer toll sitzt, hat auch das Unkelbach vorzuweisen. Viele Anwohner und Anwohnerinnen aus Sülz, Klettenberg oder Lindenthal verschlägt es hierhin – auf ein Kölsch oder Schnitzel. Zwar gibt es kein extra installiertes Dach, das über den kompletten Außenbereich geschlossen werden kann, aber eine große Markise, unter die einige der Tische vom Biergarten passen. Ist es viel zu kalt draußen, wird hier aber gar nicht gedeckt.

Luxemburger Str. 260, 50937 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr, Freitag 17 bis 24 Uhr, Samstag 15 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr

hausunkelbach.de



„Öz Harran Doy Doy“, Altstadt Nord

Das seit 20 Jahren an der Weidengasse bestehende Restaurant verfügt über mehr als 400 Plätze und hat täglich 23 Stunden geöffnet. Es ist das größte Doy Doy der Stadt. Neben viel Fleisch gibt es auch einige vegetarische Speisen wie der Falafel-Teller oder die gegrillten Champignons. Da die Terrasse von einer Art Zeltdach beschirmt wird, an der ein Kronleuchter hängt, sitzt man hier sowohl an der frischen Luft als auch regengeschützt.

Weidengasse 28-26, 50668 Köln

Öffnungszeiten: Täglich bis in die Nacht

doydoykoeln.de

Zollhof, Zollstock



Neu im Innenhof des Zollhofs: ein gemütliches Winterzelt. Copyright: Zollhof

Der Zollhof in Zollstock hat seit jeher einen romantischen Innenhof, der seine Gäste gedanklich in südliche Länder versetzt. Umgeben von Backsteingemäuer lassen sich dort in den warmen Monaten gemütliche und köstliche Abende verbringen. Leider konnte die große Markise nicht alle Tische schützen, weshalb es bei Regen schonmal ungemütlich wurde. Das ist nun Geschichte, dank des neuen Zelts im Innenhof. In der Crossover-Küche zaubert die Crew wechselnde saisonale Gerichte, Qualität, Frische und Regionalität stehen dabei im Vordergrund.

Herthastr. 64, 50969 Köln

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 17 bis 23 Uhr, Küche bis 22 Uhr; freitags bis sonntags 17 bis 1 Uhr, Küche bis 22.30 Uhr

zollhof.koeln

Schicken Sie uns gerne eine Mail an ksta-freizeit@dumont.de, falls Sie noch weitere Vorschläge für uns haben.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.