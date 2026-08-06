Die Sommerferien sind in vollem Gange, aber für alle Daheimgebliebenen hat auch die Stadt viel zu bieten. Bei der anhaltenden Sommerwärme sind Wein- und Aperomärkte genau das Richtige für eine kühle Erfrischung. Oder wer es etwas traditioneller mag ist bei der Kölner Bierbörse gut aufgehoben. Zusätzlich finden dieses Wochenende Conventions, Straßenfeste und Festivals statt – da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für Familien, Feierwütige und alle, die das Wochenende in vollen Zügen genießen wollen.

1. Feierabendmarkt auf dem Hermeskeiler Platz

Freitag, 9. August 2026

Auf dem Hermeskeiler Platz finden regelmäßig Feierabendmärkte statt. Manchmal wird auch Tanzbein geschwungen. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Im Herzen von Sülz verwandelt sich der Hermeskeiler Platz im Sommer regelmäßig in einen lebendigen Treffpunkt für die Nachbarschaft. Der Feierabendmarkt lädt auch diesen Freitag mit einem guten Glas Wein und netten Gesprächen zum Verweilen ein. Alle Generationen sind bei diesem Veedel-Treff willkommen, das mit entspannter und familiärer Atmosphäre überzeugt. Dabei kann man sich besonders auf Streetfood-Highlights, regionale Spezialitäten und kühles Kölsch und Weine freuen.

Wann: Fr 16–22 Uhr | Wo: Hermeskeiler Platz, 50935 Köln-Lindenthal | Eintritt: frei

2. „Electronic Summer of Love“-Festival im Odonien

Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026

Im Skulpturenpark im Odonien finden regelmäßig Veranstaltungen statt. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Der „Electronic Summer of Love“ ist mit seiner vierzehnten Ausgabe mittlerweile eine liebgewordene Tradition im Kölner Sommer geworden. In zwei Nächten und einem Tag verwandelt sich das Odonien in Köln in ein richtiges Festivalgelände. Mit einem bunten Line-up aus Szenengrößen und Newcomern überzeugt das Festival mit einem Mix aus Hardtechno, Trance und Drum & Bass. Dabei stehen wie immer im Odonien Gemeinschaft und Toleranz ganz oben auf dem Programm. Tickets sind für die einzelnen Tage oder als Weekender-Gesamtpaket zu erhalten.

Wann: Fr 23–8 Uhr, Sa 14–8 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln | Eintritt: Fr 25€, Open Air 20€, Sa 25€, Sa Day & Night 37€, Weekender 43€

3. Hammer and Nails Fest 2026

Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026

Beim „Hammer and Nails“-Fest treffen BMX auf Punkmusik. (Symbolbild) Copyright: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Beim „Hammer & Nails“ Fest trifft die BMX-Szene auf Hardcore-Punkmusik. Auf dem Gelände der Abenteuerhallen Kalk können Besucher bei einem richtigen Trickrad-Wettbewerb mitfiebern. Das Besondere: die Rampen sind alle von dem Team um Felix Prangenberger, der selber BMX-Fahrer auf Olympianiveau ist, gebaut. Das Ganze wird von einem lauten Musikprogramm und leckeren veganen Speisen begleitet.

Wann: Fr ab 13 Uhr, Sa ab 12 Uhr | Wo: AbenteuerHallenKalk, Christian-Sünner-Straße 8, 51103 Köln-Kalk | Eintritt: Weekend Pass 40€, Fr 20€, Sa 25€, Kinder unter 15 Jahre frei

4. Open-Air Kino auf der Galopprennbahn

Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026

Wenn keine Pferderennen stattfinden verwandelt sich die Galopprennbahn im Sommer in eine belebte Eventlocation mit Konzerten und Open-Air Kino. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Auf der Galopprennbahn Köln wird der Kinobesuch unter freiem Himmel zu einem besonderen Erlebnis. Zum Auftakt des mobilen Open-Air-Kinos wird am Freitag ein Film gezeigt, der passender nicht sein könnte. Vor den Kulissen der ikonischen Rennbahn spielt „Secretariat – Ein Pferd wird zur Legende“ – ein Muss für alle Pferdeliebhaber. Wer es dann doch lieber klassisch mag, kann gleich am nächsten Tag den Kultfilm „Jurassic Park“ unter den Sternen gucken.

Wann: Fr & Sa ab 21.30 Uhr | Wo: Galopprennbahn Köln, Rennbahnstraße 152, 50737 Nippes | Eintritt: 11€

5. Weinfest am Rheinauhafen

Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026

Beim Weinfest am Rhein genießen Besucher die köstlichen Rebweine mit Blick auf dem Rhein. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Wie lässt sich das Wochenende besser einleiten, als mit einem kühlen Wein direkt am Rhein. Bereits ab Mittwoch ist das Weinfest am Rheinauhafen im Gange, doch zum Wochenende läuft es erst richtig zu Hochtouren auf. Zwölf Weingüter aus Rheinhessen, Franken und Saar stellen bei dem Fest ihre Rebsäfte vor. Mit mediterranem Flair verwandelt sich der Rheinauhafen so in eine Genuss-Oase, in der neben den edlen Tropfen, auch Schmankerl von Sternekoch Maximilian Lorenz gereicht werden: Von Flammkuchen über mediterrane Wurst und Käse-Spezialitäten zu süßer Crème Brûlée.

Wann: Mi–Sa 16–22 Uhr, So 14–20 Uhr | Wo: Rheinauhafen Köln | Eintritt: frei

6. Kölner Bierbörse

Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026

Auf dem Rheinboulevard findet die Kölner Bierbörse schon seit Jahren statt. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Etwas bodenständiger geht es bei der 26. Kölner Bierbörse zu, die zeitgleich an der Rheinpromenade stattfindet. Mit rund 40 Brauereien erstreckt sich der liebevoll hochgezogene Biergarten von der Hohenzollernbrücke bis zur Bastei und bietet neben heimatlichen Klassikern auch exotischere Biersorten an. Dazu gibt es natürlich ausreichend Leckereien bei bekannt fröhlicher rheinländischen Stimmung.

Wann: Fr–Sa 15–24 Uhr, So 13–20 Uhr | Wo: Rheinpromenade, Konrad-Adenauer-Ufer, 50668 Köln | Eintritt: frei

7. Apero Markt im Grüngürtel

Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026

Am Apero Markt im Grüngürtel gibt es neben Aperol auch Wein und andere kühle Getränke zu genießen. (Symbolbild) Copyright: Christophe Gateau/dpa

Und wem das noch nicht reicht, der kann sich gleich in den nächsten Genuss-Markt stürzen. Der Apero Markt bringt mediterranes Lebensgefühl mitten in die Kölner Innenstadt. Er verwandelt den Grüngürtel in eine entspannte Urlaubswelt, in denen Besucher Spritz, Wein und Aperitif unter den Bäumen genießen können. Dazu gibt es kulinarische Snacks und gesellige Stimmung mit guter Musik im Stadtflair.

Wann: Fr 17–22 Uhr, Sa 13–22 Uhr, So 13–20 Uhr | Wo: Vogelsanger Straße 2, 50672 Köln | Eintritt: frei

8. Backyard Boogie Day Party

Samstag, 8. August 2026

Im Bumann und Sohn trifft sich am Samstag die junge Szene Kölns. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Im Bumann & Sohn steigt diesen Samstag eine sommerliche Day-Party. Das junge Kölner DJ-Kollektiv „Cueless Club“ bringt acht Stunden nonstop Tanzstimmung von Disco House bis Hardhouse. Dazu gibt es kalte Drinks direkt von der Bar und eine Überraschung für alle Frühkommenden. Wer die Kölner Partyszene ganz frisch erleben will, ist hier genau richtig aufgehoben. Alles Open-Air und mit guter Stimmung.

Wann: Sa 14–22 Uhr | Wo: Buhmann & Sonn, Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln-Ehrenfeld | Eintritt: 11€

9. Straßenfest Venloer Straße in Ehrenfeld

Samstag, 8. August bis Sonntag, 9. August 2026

Das Ehrenfelder Straßenfest lockt viele Besucher an. Das Straßenfest Ehrenfeld findet auf der Venloer Straße statt. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Die Venloer Straße in Ehrenfeld verwandelt sich an diesem Wochenende in ein richtige Multi-Kulti-Festmeile. Schnäppchenjäger, Musikfans, Feinschmecker, Partygänger und Autoliebhaber sollen hier gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die aus den letzten Jahren bewährte Mischung aus Buden, Imbissständen, Bars, Fahrgeschäften und Bühnen wird auch dieses Jahr das Bild der Festmeile prägen. Für die Kleinen gibt es spezielle Attraktionen wie Entenangeln oder Kinderkarussells. Zusätzlich erwartet Besucher auf den Bühnen ein buntes Programm mit Tanzgruppen, Bands und Chören.

Wann: Sa 14-22 Uhr, So 11-21 Uhr | Wo: Venloer Straße, 50672 Köln | Eintritt: frei

10. Animany Convention

Sonntag, 9. August 2026

Bei der Animay Convention sind auch viele Cosplayer dabei, die ihre Lieblingscharaktere nachstellen. (Symbolbild) Copyright: Anica Tischler

Die Animany Convention oder Ani-Con ist die größte Anime und Manga Convention im Köln-Bonn. In der Motorworld Köln versammeln sich hierzu über 5000 Anime- und Manga- Enthusiasten. Das Programm beinhaltet ein Bühnenprogramm, Konzerte, Cosplay-Wettbewerbe und vieles mehr.

Wann: Sa 11-23.30 Uhr, So 10.30-18 Uhr | Wo: Motorworld Köln, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln | Eintritt: Sa ab 37,99€, So ab 27,99€, Wochenend-Ticket 59,99€

11. Queer March durch Köln

Sonntag, 9. August 2026

Nach dem Anschlag auf den CSD Berlin versammeln sich am Sonntag queere Kölnerinnen und Kölner um für Solidarität einzustehen. (Symbolbild) Copyright: Fabian Sommer/dpa

Am Sonntag schließen sich die queeren Organisationen und Vereine mit der Kölner Bevölkerung zusammen, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Homophobie und Hass zu setzen. Anlass für diese Demonstration, die als Fußzug durch die Innenstadt ziehen wird, ist der jüngste Anschlag auf den CSD in Berlin. Das Ziel ist, gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen und mehr Sicherheit und Toleranz zu fordern.

Wann: So 14 Uhr | Wo: Deutzer Werft, 50679 Köln

Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 7. August

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Parkplatz an der Pferderennbahn, Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 8. August

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-14 Uhr | Parkplatz an der Pferderennbahn, Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

- Gebrauchtradmarkt Innenstadt | 8-16 Uhr | Friesenplatz, 50672 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 9. August

- Flohmarkt auf dem Stadion-Parkplatz P6 | 10-18 Uhr | Salzburger Weg 13, 50933 Köln

- Familienflohmarkt in Longerich| 11-15 Uhr | Lachemer Weg 22, 50737 Köln

- Bücher-Sammler und Trödelmarkt in Riehl | 11-18 Uhr | Riehler Gürtel, 50735 Köln

- Mädchenklamotte Outdoor in Godorf | 11-16 Uhr | Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln | Eintritt: 5€