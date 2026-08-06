Am Wochenende ist einiges los in Köln. Hier kommen unsere Tipps für Familien, Kulturfans und alle, die etwas erleben wollen.
Weinmärkte, Straßenfeste, Queer March11 Tipps für das Wochenende rund um Köln
Die Sommerferien sind in vollem Gange, aber für alle Daheimgebliebenen hat auch die Stadt viel zu bieten. Bei der anhaltenden Sommerwärme sind Wein- und Aperomärkte genau das Richtige für eine kühle Erfrischung. Oder wer es etwas traditioneller mag ist bei der Kölner Bierbörse gut aufgehoben. Zusätzlich finden dieses Wochenende Conventions, Straßenfeste und Festivals statt – da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Tipps für das Wochenende in Köln
Hier kommen unsere Tipps für Familien, Feierwütige und alle, die das Wochenende in vollen Zügen genießen wollen.
1. Feierabendmarkt auf dem Hermeskeiler Platz
Freitag, 9. August 2026
Im Herzen von Sülz verwandelt sich der Hermeskeiler Platz im Sommer regelmäßig in einen lebendigen Treffpunkt für die Nachbarschaft. Der Feierabendmarkt lädt auch diesen Freitag mit einem guten Glas Wein und netten Gesprächen zum Verweilen ein. Alle Generationen sind bei diesem Veedel-Treff willkommen, das mit entspannter und familiärer Atmosphäre überzeugt. Dabei kann man sich besonders auf Streetfood-Highlights, regionale Spezialitäten und kühles Kölsch und Weine freuen.
Wann: Fr 16–22 Uhr | Wo: Hermeskeiler Platz, 50935 Köln-Lindenthal | Eintritt: frei
2. „Electronic Summer of Love“-Festival im Odonien
Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026
Der „Electronic Summer of Love“ ist mit seiner vierzehnten Ausgabe mittlerweile eine liebgewordene Tradition im Kölner Sommer geworden. In zwei Nächten und einem Tag verwandelt sich das Odonien in Köln in ein richtiges Festivalgelände. Mit einem bunten Line-up aus Szenengrößen und Newcomern überzeugt das Festival mit einem Mix aus Hardtechno, Trance und Drum & Bass. Dabei stehen wie immer im Odonien Gemeinschaft und Toleranz ganz oben auf dem Programm. Tickets sind für die einzelnen Tage oder als Weekender-Gesamtpaket zu erhalten.
Wann: Fr 23–8 Uhr, Sa 14–8 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln | Eintritt: Fr 25€, Open Air 20€, Sa 25€, Sa Day & Night 37€, Weekender 43€
3. Hammer and Nails Fest 2026
Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026
Beim „Hammer & Nails“ Fest trifft die BMX-Szene auf Hardcore-Punkmusik. Auf dem Gelände der Abenteuerhallen Kalk können Besucher bei einem richtigen Trickrad-Wettbewerb mitfiebern. Das Besondere: die Rampen sind alle von dem Team um Felix Prangenberger, der selber BMX-Fahrer auf Olympianiveau ist, gebaut. Das Ganze wird von einem lauten Musikprogramm und leckeren veganen Speisen begleitet.
Wann: Fr ab 13 Uhr, Sa ab 12 Uhr | Wo: AbenteuerHallenKalk, Christian-Sünner-Straße 8, 51103 Köln-Kalk | Eintritt: Weekend Pass 40€, Fr 20€, Sa 25€, Kinder unter 15 Jahre frei
4. Open-Air Kino auf der Galopprennbahn
Freitag, 7. August und Samstag, 8. August 2026
Auf der Galopprennbahn Köln wird der Kinobesuch unter freiem Himmel zu einem besonderen Erlebnis. Zum Auftakt des mobilen Open-Air-Kinos wird am Freitag ein Film gezeigt, der passender nicht sein könnte. Vor den Kulissen der ikonischen Rennbahn spielt „Secretariat – Ein Pferd wird zur Legende“ – ein Muss für alle Pferdeliebhaber. Wer es dann doch lieber klassisch mag, kann gleich am nächsten Tag den Kultfilm „Jurassic Park“ unter den Sternen gucken.
Wann: Fr & Sa ab 21.30 Uhr | Wo: Galopprennbahn Köln, Rennbahnstraße 152, 50737 Nippes | Eintritt: 11€
5. Weinfest am Rheinauhafen
Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026
Wie lässt sich das Wochenende besser einleiten, als mit einem kühlen Wein direkt am Rhein. Bereits ab Mittwoch ist das Weinfest am Rheinauhafen im Gange, doch zum Wochenende läuft es erst richtig zu Hochtouren auf. Zwölf Weingüter aus Rheinhessen, Franken und Saar stellen bei dem Fest ihre Rebsäfte vor. Mit mediterranem Flair verwandelt sich der Rheinauhafen so in eine Genuss-Oase, in der neben den edlen Tropfen, auch Schmankerl von Sternekoch Maximilian Lorenz gereicht werden: Von Flammkuchen über mediterrane Wurst und Käse-Spezialitäten zu süßer Crème Brûlée.
Wann: Mi–Sa 16–22 Uhr, So 14–20 Uhr | Wo: Rheinauhafen Köln | Eintritt: frei
6. Kölner Bierbörse
Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026
Etwas bodenständiger geht es bei der 26. Kölner Bierbörse zu, die zeitgleich an der Rheinpromenade stattfindet. Mit rund 40 Brauereien erstreckt sich der liebevoll hochgezogene Biergarten von der Hohenzollernbrücke bis zur Bastei und bietet neben heimatlichen Klassikern auch exotischere Biersorten an. Dazu gibt es natürlich ausreichend Leckereien bei bekannt fröhlicher rheinländischen Stimmung.
Wann: Fr–Sa 15–24 Uhr, So 13–20 Uhr | Wo: Rheinpromenade, Konrad-Adenauer-Ufer, 50668 Köln | Eintritt: frei
7. Apero Markt im Grüngürtel
Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August 2026
Und wem das noch nicht reicht, der kann sich gleich in den nächsten Genuss-Markt stürzen. Der Apero Markt bringt mediterranes Lebensgefühl mitten in die Kölner Innenstadt. Er verwandelt den Grüngürtel in eine entspannte Urlaubswelt, in denen Besucher Spritz, Wein und Aperitif unter den Bäumen genießen können. Dazu gibt es kulinarische Snacks und gesellige Stimmung mit guter Musik im Stadtflair.
Wann: Fr 17–22 Uhr, Sa 13–22 Uhr, So 13–20 Uhr | Wo: Vogelsanger Straße 2, 50672 Köln | Eintritt: frei
8. Backyard Boogie Day Party
Samstag, 8. August 2026
Im Bumann & Sohn steigt diesen Samstag eine sommerliche Day-Party. Das junge Kölner DJ-Kollektiv „Cueless Club“ bringt acht Stunden nonstop Tanzstimmung von Disco House bis Hardhouse. Dazu gibt es kalte Drinks direkt von der Bar und eine Überraschung für alle Frühkommenden. Wer die Kölner Partyszene ganz frisch erleben will, ist hier genau richtig aufgehoben. Alles Open-Air und mit guter Stimmung.
Wann: Sa 14–22 Uhr | Wo: Buhmann & Sonn, Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln-Ehrenfeld | Eintritt: 11€
9. Straßenfest Venloer Straße in Ehrenfeld
Samstag, 8. August bis Sonntag, 9. August 2026
Die Venloer Straße in Ehrenfeld verwandelt sich an diesem Wochenende in ein richtige Multi-Kulti-Festmeile. Schnäppchenjäger, Musikfans, Feinschmecker, Partygänger und Autoliebhaber sollen hier gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die aus den letzten Jahren bewährte Mischung aus Buden, Imbissständen, Bars, Fahrgeschäften und Bühnen wird auch dieses Jahr das Bild der Festmeile prägen. Für die Kleinen gibt es spezielle Attraktionen wie Entenangeln oder Kinderkarussells. Zusätzlich erwartet Besucher auf den Bühnen ein buntes Programm mit Tanzgruppen, Bands und Chören.
Wann: Sa 14-22 Uhr, So 11-21 Uhr | Wo: Venloer Straße, 50672 Köln | Eintritt: frei
10. Animany Convention
Sonntag, 9. August 2026
Die Animany Convention oder Ani-Con ist die größte Anime und Manga Convention im Köln-Bonn. In der Motorworld Köln versammeln sich hierzu über 5000 Anime- und Manga- Enthusiasten. Das Programm beinhaltet ein Bühnenprogramm, Konzerte, Cosplay-Wettbewerbe und vieles mehr.
Wann: Sa 11-23.30 Uhr, So 10.30-18 Uhr | Wo: Motorworld Köln, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln | Eintritt: Sa ab 37,99€, So ab 27,99€, Wochenend-Ticket 59,99€
11. Queer March durch Köln
Sonntag, 9. August 2026
Am Sonntag schließen sich die queeren Organisationen und Vereine mit der Kölner Bevölkerung zusammen, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Homophobie und Hass zu setzen. Anlass für diese Demonstration, die als Fußzug durch die Innenstadt ziehen wird, ist der jüngste Anschlag auf den CSD in Berlin. Das Ziel ist, gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen und mehr Sicherheit und Toleranz zu fordern.
Wann: So 14 Uhr | Wo: Deutzer Werft, 50679 Köln
Märkte/Flohmärkte in Köln
Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende
Flohmärkte am Freitag, 7. August
- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Parkplatz an der Pferderennbahn, Scheibenstrasse 40, 50737 Köln
Flohmärkte am Samstag, 8. August
- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-14 Uhr | Parkplatz an der Pferderennbahn, Scheibenstrasse 40, 50737 Köln
- Gebrauchtradmarkt Innenstadt | 8-16 Uhr | Friesenplatz, 50672 Köln
Flohmärkte am Sonntag, 9. August
- Flohmarkt auf dem Stadion-Parkplatz P6 | 10-18 Uhr | Salzburger Weg 13, 50933 Köln
- Familienflohmarkt in Longerich| 11-15 Uhr | Lachemer Weg 22, 50737 Köln
- Bücher-Sammler und Trödelmarkt in Riehl | 11-18 Uhr | Riehler Gürtel, 50735 Köln
- Mädchenklamotte Outdoor in Godorf | 11-16 Uhr | Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln | Eintritt: 5€