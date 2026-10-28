Manchmal braucht es nur ein Lied, und die Vorfreude auf Weihnachten ist da. Mit „A very special MUSICAL CHRISTMAS“ bringt Alexander Klaws Weihnachtslieder, Musicalhighlights und die großen Hits seiner Karriere zusammen. Seine Band sowie Sängerinnen und Sänger begleiten ihn dabei – für einen Abend zwischen festlichen Klängen und großen Gefühlen.

In Köln ist Alexander Klaws am Montag, 23. November 2026, um 19:30 Uhr im Musical Dome zu erleben. Wir verlosen 10x2 Tickets. Vielleicht genießen Sie diesen Abend schon bald gemeinsam mit Ihrer Begleitung.

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Das Gewinnspiel endet am 16. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!