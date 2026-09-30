Placebo sind zurück in Köln: Am Montag, 2. November 2026, spielt die Band ihren einzigen Termin in Nordrhein-Westfalen in der LANXESS arena. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, das Konzert um 20 Uhr.

Auf ihrer „30th Anniversary Tour“ schlagen Placebo eine eindrucksvolle Brücke zwischen ihren Anfängen und der Gegenwart. Songs wie „Nancy Boy“ und „36 Degrees“ stehen für die markante Energie der frühen Bandjahre. Einige Stücke aus den ersten beiden Alben wurden seit mehr als 20 Jahren nicht mehr live gespielt.

Der KStA verlost 3x2 Tickets für diesen besonderen Konzertabend. Freuen Sie sich auf eine intensive Live-Show mit einer Band, deren Musik bis heute berührt, provoziert und nachhallt.

Sollte das Teilnahme-Formular nicht erscheinen oder fehlerhaft dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Das Gewinnspiel endet am 26. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!