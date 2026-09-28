Comedy-Stars und Senkrechtstarter: 1LIVE und das COLOGNE COMEDY FESTIVAL präsentieren 2026 mit vier spektakulären 1LIVE Comedy-Nächten XXL das Who is who der deutschen Comedy-Szene. Am 22. Oktober findet die 1LIVE Köln Comedy – Nacht XXL in der LANXESS arena statt - mit einem Line-up, das seinesgleichen sucht!

Unter der erstmaligen Moderation von Osan Yaran, der die Herzen seiner Fans live und im Internet höherschlagen lässt, erwartet das Publikum ein Abend voller Pointen und bester Unterhaltung mit Torsten Sträter, Bastian Bielendorfer, Ana Lucía, Björn von Morgenstern, Jerry Vsan, Elli Lizz, Pam Pengco und Simon Stäblein.

Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden bei der diesjährigen XXL-Reihe erwartet, sei auch du live dabei bei der größten Mixshow Europas und gewinne jeweils zwei Tickets.

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Das Gewinnspiel endet am 12. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!