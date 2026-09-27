Die 90er begeistern Nordrhein-Westfalen. Seit Freitag läuft der zehnteilige Konzert-Wahnsinn der Backstreet Boys in Düsseldorf, für den 450.000 Tickets verkauft wurden.

Am Samstagabend (26. September) herrschte auch in Köln das besondere Musik-Gefühl. 12.000 Fans sorgten für eine ausverkaufte „90s Super Show“ in der Kölner Lanxess-Arena.

„90s Super Show“: 12.000 Fans in der Kölner Lanxess-Arena

Zwei Städte, ein Lebensgefühl – und ein Publikum, das die Stars und Hits des Jahrzehnts bis heute feiert. Bereits zum vierten Mal brachte die „90s Super Show“ internationale Stars und Dancefloor-Hymnen nach Köln.

Eiffel 65, Dr. Alban, Jenny from Ace of Base, Corona, East 17, Rednex und weitere Acts sorgten für Stimmung. Welthits wie „Blue (Da Ba Dee)“, „It’s My Life“ und „The Rhythm of the Night“ machten die Arena zur wohl größten 90er-Party, die Köln je gesehen hat.

Sonya Kraus (l.) und T-Seven führten durch das Programm der „90s Super Show“ in der Kölner Lanxess-Arena. Copyright: Michael Kremer

Sonya Kraus und T-Seven führten durch das sechsstündige Programm. DJ Judge brachte die Stimmung zwischen den Live-Auftritten mit den größten Hits eines verrückten Jahrzehnts immer wieder auf neue Höhen.

Die Party-Zeitreise in das Jahrzehnt von VIVA und MTV hatte die größten Hits und Stars der 90er Jahre im Gepäck, sowie 180 Kilogramm Konfetti. Die Fans feierten viele gute Momente ihrer Jugend.

Am 23. Oktober 2027 kehrt die weltweit größte 90er-Arena-Show nach Köln zurück – erneut mit internationalen Topstars. Fans können sich auf Acts wie 2 Unlimited, Snap!, Safri Duo, Oli.P und Culture Beat freuen.