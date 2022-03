KeineVonVielen: Kölnerinnen weisen zum Weltfrauentag auf Missstände hin

Köln -

„#KeineVonVielen“: Unter diesem Slogan hat das Kölner Frauen-Business-Netzwerk „Macherinnen_CGN“ anlässlich des Weltfrauentags am 8. März eine große Plakat-Kampagne in Köln gestartet. Die Kampagne soll die Sichtbarkeit für Kölnerinnen aus verschiedenen Branchen erhöhen und auf den anhaltenden Missstand hinweisen, dass Frauen in vielen Bereichen des Berufslebens unterrepräsentiert sind – von Wissenschaft über Medizin, Politik, Medien, Entrepreneurship, Sport oder Raumfahrt bis hin zur Spitzengastronomie. Vor allen in den Toppositionen sind deutlich mehr Männer als Frauen.



Darum auch die Botschaft der Frauen: Wir sind keine von vielen. Mit dabei sind unter anderem die Kölner Spitzenköchen Julia Komp, Raumfahrt-Ingenieurin Nicola Winter, Heike Mück, Senior Managerin Projekt Management Office beim Unternehmen Kölner Stadt-Anzeiger Medien sowie Marie-Christine Frank, Gründerin und Geschäftsführerin „Drei Brueder Kommunikation und Beratung“ und Gründerin des weiblichen Netzwerks „Macherinnen_CGN“.



Die Kampagne ist ab dem 8. März in Köln zu sehen. Macherinnen_CGN / Ströer Foto:

„In Deutschland gilt leider immer noch: Je höher die Position, desto weniger Frauen sind vertreten. Von einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in allen Bereich der Gesellschaft sind wir daher immer noch weit entfernt“, erklärt Marie Frank ihre Motivation hinter der Kampagne und dem Netzwerk.