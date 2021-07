Ausnahmen erlaubt: Fahrverbot für Lkw in Köln teilweise wieder gelockert

Köln -

Die Stadt hatte am 22. August dieses Jahres eine Durchfahrtverbotszone für Lastkraftwagen eingerichtet, um die Luftqualität zu verbessern – Verkehrsdezernentin Andrea Blome hat die Beschränkungen jetzt wieder gelockert. In begründeten Fällen lässt die Stadt ab sofort Ausnahmen vom Durchfahrtverbot zu.



Die Fahrer großer Lkw, die in der Durchfahrtverbotszone auf der Rheinuferstraße unterwegs sind und anhand ihrer Papiere das Ziel oder den Startpunkt Niehler Hafen nachweisen können, müssen nun bei Kontrollen keine Strafen mehr befürchten. Die neue Regelung gilt allerdings lediglich für Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6 oder höher.



Die Stadt begründet ihre Entscheidung damit, dass der Fahrweg für den Verkehr in und aus dem Niehler Hafen zwischen dem Hafen in dem linksrheinischen Kölner Süden aufgrund des Durchfahrtverbots entlang des Rheinufers etwa doppelt so lang dauere wie zuvor. Die Rentabilität des Gütertransportes im kombinierten Verkehr sei damit in Frage gestellt, argumentiert die Stadt. (att)