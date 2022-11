Köln – „Nein, die Rolling Stones kommen leider auch im Jahr 2021 nicht nach Köln“, sagt Stefan Löcher, der Geschäftsführer der Lanxess-Arena. „Obwohl ich immer noch davon träume, Mick Jagger, Keith Richards und Co irgendwann einmal für ein paar Tage hintereinander bei uns auf der Bühne stehen zu haben.“ Doch auch ohne die Stones habe man in Deutschlands größter und bestbesuchter Multifunktions-Halle richtig viel zu bieten und sei gut aufgestellt, falls die derzeitigen Corona-Beschränkungen wegfallen sollten. Auch wenn die Rahmenbedingen von Veranstaltungen in der Zukunft noch reine Spekulation sind und es eher „einem Blick in eine Glaskugel gleichkomme“, gibt sich Löcher durchaus optimistisch.



„Corona werden wir wohl nie final besiegen können, aber ich setze auf einen Mix aus Schnelltests, Impfungen und guten Hygiene-Konzepten, zumal sich durch das Ticketsystem ja zu 100 Prozent nachverfolgen lässt, wer bei den jeweiligen Veranstaltungen dabei war.“

Mehr als 250 Veranstaltungen betroffen

Der Arena-Chef hofft baldmöglichst wieder auf Publikum. „Mir hat es in der Seele wehgetan, als am 17. Dezember das erste Eishockey-Spiel der Kölner Haie angepfiffen wurde, aber kein einziger Fan auf den Rängen dabei sein durfte.“ Durch die Pandemie, die sich auf alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens auswirkt, ist die Veranstaltungsbranche wirtschaftlich mit am härtesten getroffen. Für die Arena wie für viele andere Betroffene gab es trotz hoher Verluste bisher keinerlei finanzielle Unterstützung. Mehr als 250 Veranstaltungen mussten teilweise mehrfach verschoben oder ganz abgesagt werden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Silvesterkonzert Anzeige Bläck Fööss beschenken ihre Fans mit kostenlosem Stream von Norbert Ramme

Corona in Köln Anzeige RKI meldet 700 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

Durch die Masse an verschobenen Events wurde der Arena-Kalender enorm durchmischt. Löcher: „Wenn es dann wieder losgeht, haben wir im Jahr 2021 kaum einen freien Tag, auch wenn internationale Tour-Veranstalter, die für ihre Weltstars bis zu 150 Konzerte in 80 Ländern organisieren, aufgrund der aktuellen Lage noch sehr vorsichtig sind.“



Doppelshow von Elton John

Doch so manche ausgefallenen Konzerte sollen mit einem Jahr Verspätung nachgeholt werden – bis hin zum Silvester-Konzert der Bläck Fööss als Abschluss ihrer Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Band. So wird wohl Elton John mit einer Doppel-Show am 7. und 8. September sowie einem Zusatz-Konzert am 30. September dem Kölner Publikum endlich „Farewell“ sagen. Dazu stehen auch die Nachholtermine der norwegischen Superstars von A-ha (6. Mai), Celine Dion (2. Juni), Sting (15. Juni) , Queen mit Sänger Adam Lambert (26. Juni), Alicia Keys (9. Juli), Dua Lipa (7. Oktober), The Weeknd (5. November) und Die Ärzte (18. November). Ebenfalls angekündigt sind die nachgeholten Gastspiele von Howard Carpendale, Simply Red, Chris de Burgh, Kontra K, James Blunt, Capital Bra, Peter Maffay und anderen sowie Showformate wie Night of the Proms, Holiday on Ice, Let’s Dance, Cavalluna oder Cirque du Soleil. Neben Konzerten und Shows, die mit einem Jahr Verspätung in die Halle kommen, befinden sich auch einige Neuzugänge im Vorverkauf.



So sind für das Konzert der Rapper von K.I.Z. am 17. März 2022 schon mehr als 6000 Tickets weggegangen. „Auch für Rea Garvey am 2. Mai 2021 haben wir schon richtig gut Karten verkauft“, sagt Löcher. „Die Leute sehnen sich einfach wieder nach Livekonzerten. Das können wir deutlich spüren.“



Löcher versichert, dass es für alle Konzerte noch Karten gebe und dass diese bei einem möglichen, Corona-bedingten Ausfall selbstverständlich erstattet werden.