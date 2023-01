Über Köln und die Kölner kann unser Autor Peter Berger manchmal nur den Kopf schütteln – oder schallend lachen.

In seiner satirischen Köln-Kolumne „Die Woche”, in der er die Nachrichten der vergangenen sieben Tage humoristisch verarbeitet.

Diesmal geht es um Eisbahnen, den Klimanotstand und die Leidenschaft, mit der in Köln Politik gemacht wird

Köln – Nein. Wir müssen uns um das Engagement der Politiker in unserem Millionendorf keine Sorgen machen. Sie sind mit Leidenschaft dabei. So heftig, dass die Eisbahn am Ebertplatz, das Wintervergnügen der Stadtkinder, nachträglich in die Präambel des Pariser Klimaschutzabkommens aufgenommen werden könnte.



Binnen 48 Stunden von den Kulturpolitikern wegen des Klimanotstandes abgetaut und flugs klimaneutral wieder aufgebaut – von den Stadtentwicklern. Das ist rekordverdächtig.



Das könnte Sie auch interessieren:

Satirischer Wochenrückblick Anzeige Köln steht auch ohne Ladesäulen unter Strom von Peter Berger

Satirischer Wochenrückblick Anzeige Mehr Ruhe im Schwinger-Club des Kölner Doms von Peter Berger

Satirischer Wochenrückblick Anzeige Kreuzimpfung bekommt vor dem Dom ganz neue Bedeutung von Peter Berger

Die Heumarkt-Eisbahn hingegen stand nie zur Debatte. Weihnachtsmärkte sind keine Kulturveranstaltungen und der Nikolaus kommt auch nicht mit dem E-Scooter, sondern mit dem Schlitten. Was nicht gut ist.



Ein E-Roller ist nämlich nur klimaneutral, wenn er nicht mit Strom fährt, sondern im Strom liegt. Komisch, dass im Umweltausschuss noch keiner gefragt hat, ob es nicht Greenpeace-Aktivisten waren, die die Roller in den Rhein geschmissen haben.



Im Sportausschuss könnte es einen Antrag geben, die Kölner Haie wegen der miserablen Ökobilanz ihrer Sportart auf Wasserball umzuschulen. Feldhockey geht leider nicht. Mit Kunstrasenplatz-Plänen am Decksteiner Weiher hat sich der Effzeh ja schon unbeliebt gemacht.



Einmal ausgerufen kann so ein Klimanotstand also ganz schön anstrengend sein. Aber überall in Köln spürt man den guten Willen, alles besser zu machen.



Auch beim Effzeh.Vor dem Spiel in Deutschlands Öko-Hauptstadt Freiburg macht Schiebermützen-Erfolgstrainer Steffen Baumgart eine klare Ansage. Er will Euphorie mitnehmen. Euphorie? Wer ist dieser Mann? Wo hat er gespielt und wie ist er so kurzfristig durch das Transferfenster geschlüpft? Dem Namen nach müsste er aus Griechenland kommen.