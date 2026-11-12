Der dadaistische Maler, Bildhauer und Dichter Hans Arp ist einer der bekanntesten Vertreter der klassischen Moderne. Mit einem seiner Werke war die renommierte Düsseldorfer Kö-Galerie Ludorff auf der Messe Art Cologne vertreten. Doch am Abend des letzten Messetages, am vergangenen Sonntag (8. November), wurde das kleine, aber herausragende Werk im Wert von 145.000 Euro aus dem Messestand gestohlen. Bei Ludorff ist man fassungslos.

Die Bronzeskulptur trägt den Titel „Sich aufrichtend“ („S’élevant“), ist nur 28 Zentimeter hoch und stammt aus dem Jahr 1962. Sie wurde in einer Auflage von nur sechs Exemplaren gegossen. Das gestohlene Werk trägt die Nummer „2/6“ und ist vom Künstler signiert.

Arp-Skulptur auf „Art Cologne“ gestohlen

Die Bronzeskulptur stammt aus einer Privatsammlung und wurde zweimal in Ausstellungen gezeigt, 2005 in der Galerie Thessa Herold in Paris und 2025 in der Galerie Ludorff selbst. Sie war eines der Top-Objekte, mit denen Ludorff auf der diesjährigen Art Cologne, die vom 5. bis 8. November in Köln lief, für viel Aufsehen sorgte. Jetzt wurde sie offenbar innerhalb nur einer Viertelstunde gestohlen.

Die entwendete Bronze von Hans Arp ist nur knapp 30 Zentimeter hoch, aber 145.000 Euro teuer. Copyright: Ludorff

„Am Abend des 8. November wurde zwischen 16.55 und 17.10 Uhr eine knapp 30 Zentimeter hohe Skulptur des Künstlers Hans Arp von unserem Messestand C-121 auf der diesjährigen Kunstmesse Art Cologne in Köln entwendet“, teilt Ludorff mit. „Die Polizei wurde umgehend informiert und Strafanzeige erstattet.“

Die Galerie hofft jetzt darauf, dass sich Zeugen melden: „Wir bitten Besucherinnen und Besucher der Messe sowie die Kunstöffentlichkeit um ihre Mithilfe. Sollten Ihnen die unten beschriebene Arbeit künftig zum Kauf angeboten werden oder sollten Ihnen anderweitig Hinweise zu ihrem Verbleib vorliegen, bitten wir Sie, uns oder unmittelbar die Polizei zu informieren.“

Suche nach Zeugen – Diebstahl bleibt ein Rätsel

Besonders hilfreich wären zudem fotografische Aufnahmen, die am 8. November in der besagten Zeit an dem Messestand entstanden sind. „Sollten Sie unseren Stand in diesem Zeitraum besucht und Fotos gemacht haben, wären wir Ihnen für die Weiterleitung dieser Aufnahmen sehr dankbar.“

Wie es passieren kann, dass auf einer der international bedeutendsten Kunstmessen, auf der Werke für viele Millionen Euro ausgestellt werden, ein solches Objekt gestohlen werden kann, ist schleierhaft.

„Es ist sehr bedauerlich, dass ein solcher Vorfall eine für uns ansonsten sehr erfolgreiche und schöne Messe überschattet und die kriminelle Energie auch vor Ereignissen, die im Zeichen der Kunst und des kulturellen Austausches stehen, keinen Halt macht“, sagt die Düsseldorfer Galerie.