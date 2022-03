Bauprojekt am Köln-Ehrenfelder Schlachthof: Langsam entsteht ein neues Veedel

Ehrenfeld -

Das Viertel nahe des Schlachthofs wird immer mehr für Wohnungssuchende erschlossen. An der parallel zur Liebigstraße verlaufenden Wöhlerstraße sind in den zurückliegenden Jahren mehrere Wohnhäuser anstelle von Gewerbe gebaut worden. Für das Areal eines mittlerweile abgebrochenen Autohauses samt einer Parkfläche an der Liebigstraße gibt es Pläne für ein neues Wohngebiet. Und dass das noch auf dem Schlachthof-Areal selbst beheimatete Gewerbe nicht ewig dort bleibt, gilt als sicher. Nur wenige Schritte davon entfernt wird am Methweg 4a schon gebaut. Drei Häuser mit 70 Wohneinheiten und sechs Gewerbeflächen in den Erdgeschossen entwickelt dort aktuell der Kölner Bauträger WvM Immobilien und Projektentwicklung.