„Umsonst, frei und draußen“Ehrenfeld bekommt Skaterpark für 1,5 Millionen Euro

Traditionspflege wird in Köln groß geschrieben. So sind auch die Rails, also die Geländer und Schienen, an denen die Skater im geplanten Skaterpark einmal mit ihren Boards entlang-„grinden“ werden, im Farbton „Adenauer Grün“ gehalten. Der bestimmt zum Beispiel das Erscheinungsbild der Kölner Rhein-Brücken, als „gestalterische Besonderheit und identitätsstiftendes Merkmal“ wurde er daher für die neue Rollsportanlage in der Prälat-Ludwig-Wolker-Bezirkssportanlage übernommen, wie Landskate GmbH, ein Planungsbüro für Skateparks, in seiner Baubeschreibung erläutert.

Diese Baubeschreibung lag den Ehrenfelder Bezirksvertretern kürzlich vor, als sie über den Bau der Anlage abstimmen sollten. Der rund 1500 Quadratmeter große Skaterpark wird nahe der Inneren Kanalstraße angelegt, heute befindet sich dort ein kaum genutzter Asphaltplatz. Trotz der angespannten Haushaltslage, denn der Bund übernimmt einen Großteil der Kosten: Mehr als 600.000 Euro beträgt der Zuschuss über das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“, weitere knapp 750.000 Euro kommen aus Töpfen zur Förderung der Infrastruktur. Die Gesamtkosten liegen bei annähernd 1,55 Millionen Euro.

BMX und Rollstuhl-Motocross sind auch möglich

Einzelheiten der Planung konnten die Bezirkspolitiker der Baubeschreibung der Landskate GmbH und einer Vorlage des Sportamts entnehmen. Entsprechend einem langgehegten Wunsch aus Bürgerschaft und Politik, die Bezirkssportanlage an der Moschee für Hobby- und Freizeitsportler wieder attraktiver zu machen, soll demnach ein „Skaterpark für alle“ entstehen. Menschen aller Altersgruppen, Anfänger und Fortgeschrittene können sich dort künftig nach dem Motto „umsonst, frei und draußen“ austoben. Ob sie nun das Skateboard oder das BMX-Rad bevorzugen, Rollerblades oder Stunt-Scooter.

Auch Rollstuhl-Motocross (WCMX) kann man auf der Anlage betreiben, denn ein besonderer Schwerpunkt liege „auf einer möglichst barrierearmen und inklusiven Nutzbarkeit“, heißt es in der Beschreibung von Landskate GmbH. Wichtige Fahrwege und Ebenen würden deshalb so ausgebildet, dass sie „mit einem geeigneten Sportrollstuhl eigenständig erreicht“ werden können. Bereits 2022 hatten Workshops mit Vertretern unterschiedlicher Nutzergruppen sattgefunden, deren Wünsche und Vorschläge bei der Planung berücksichtigt wurden.

Das Sportamt legt Wert auf die Feststellung, dass der Skaterpark ein „sicherer Ort mit besonderer Aufenthaltsqualität“ sein wird. Offene Sichtachsen in die Anlage und eine insgesamt „blickdurchlässige Gestaltung“ sollen für soziale Kontrolle sorgen, wobei die Planer vor allem die Interessen „von Kindern sowie Gender-Inklusiven“ im Auge haben. Zum Design des Skaterparks gehörten auch neu gepflanzte Bäume, sodass sich die Anlage „gestalterisch nahtlos in die naturnahe Umgebung“ einfüge. Die Vegetation im direkten Umfeld bleibe vollständig erhalten, und Aufenthaltsbereiche für die Nutzer entlang der Wege zum Skatepark seien vorgesehen.

Der Baubeginn steht noch nicht fest, immerhin teilt das Sportamt mit, dass die Baugenehmigung „für das erste Quartal 2027 erwartet“ wird. Die Bezirksvertreter segneten die Planung mehrheitlich ab, lediglich ein CDU-Vertreter sprach sich gegen die Vorlage der Verwaltung – allerdings aus formalen Gründen.