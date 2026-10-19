Kölner „Pizza-Kreuzung“Erneuter Linksabbieger-Unfall: Fahrer flüchtet

Vom Fenster seines Lokals „Pizza 4 Kings“ aus sieht Pizzabäcker Gökhan K. immer wieder, wie Autos vor der Tür zusammenstoßen. Beim jüngsten Unfall stand allerdings nicht er selbst, sondern sein Bruder am Pizzaofen.

Kurz vor 21 Uhr am Samstagabend stieß ein Autofahrer beim Linksabbiegen mit einem Uber-Fahrzeug zusammen. Der Uber-Wagen trug Blechschäden davon und blieb zunächst stehen. Der Verursacher dagegen fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Gegenüber dieser Redaktion bestätigte die Kölner Polizei den Vorfall.

Ärger über Linksabbieger: Pizzabäcker schreibt an die Behörden

Verletzt wurde diesmal niemand. Bei mehreren Unfällen in diesem Jahr sah das anders aus, damals wurden auch Menschen verletzt.

Weil das Problem mit den Linksabbiegern nicht abreißt, hat sich der Pizzabäcker mit einem Schreiben an die Behörden gewandt und darin die belastende Verkehrslage an der Kreuzung geschildert.

Er selbst wäre als Fußgänger einmal fast von einem Autofahrer erfasst worden, der verbotenerweise links abbog. In seinem Brief weist der Gastronom unter anderem darauf hin, dass es neben den gefährlichen Situationen oft auch zu Wortgefechten zwischen Autofahrern und Fußgängern komme, „wenn Passanten die Verkehrsteilnehmer auf das unerlaubte Linksabbiegen hinweisen. Dies führt regelmäßig zu Konflikten und belastet das Miteinander im Straßenverkehr zusätzlich.“

An der viel befahrenen Verkehrsachse entstehen tatsächlich jeden Tag riskante Situationen.

Bemerkenswert: Nur wenige Stunden nach dem jüngsten Unfall beobachtete EXPRESS.de dort erneut einen Autofahrer, der verbotenerweise links abbog. Am Steuer saß dieses Mal ein Uber-Fahrer. (red)