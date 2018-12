Ende einer Tradition: Bläck Fööss proben für ihr letztes Silvester-Konzert in Köln

Köln -

Eine Tradition geht zu Ende: Am Montag spielen die Bläck Fööss zum 20. und gleichzeitig zum letzen Mal zum Jahreswechsel in der Lanxess-Arena. Mit dem Konzert verabschiedet sich auch Gründungsmitglied Hartmut Priess (76) aus der Band und geht in den musikalischen Ruhestand. Nachdem die Halle bei der Premiere 1999 bis unters Dach gefüllt war, ist zum Finale mit einem großen Publikumsandrang zu rechnen.



„Im Vorverkauf sind bereits weit mehr als 10.000 Karten verkauft worden. So viele, wie schon seit Jahren nicht mehr“, sagte Arena-Sprecher Tomasz Grenke bei den Proben der Fööss in der Aula des Nikolaus-August-Otto-Berufskolleg in Deutz. „Da wir inzwischen den Oberrang mit geöffnet haben, sind noch wieder Karten zu haben – für 39 Euro.“

Feuerwerk um Mitternacht

Dafür gibt es – wie in all den Jahren gewohnt – um Mitternacht ein Feuerwerk vor der Halle sowie dreieinhalb Stunden Live-Musik mit einigen Gästen und Linus als Moderator. Der darf zwei Lieder beisteuern: „Chianti-Wein“ (von Rudolf Schock, Rene Kollo und anderen) sowie den Bon Jovi-Klassiker „It’s my live“. Stunksitzungs-Präsidentin Biggi Wannninger wird „Ich will keine Schokolade“ singen – bei den Proben wurde der Trude Herr-Hit von Fööss-Sänger Mirko Bäumer geträllert – und im Trio mit Kafi Biermann und Peter Schütten noch das unverwüstliche „Niemals geht man so ganz“.



Die beiden Ex-Fööss wollen zudem nochmals einige ihrer markanten Titel anstimmen: so „Weihbischof“ (Biermann) und „Du bes die Stadt“ (Schütten). Wer dann zu Silvester 2019 in der Arena in die Fußstapfen der Fööss treten wird, ist noch unklar. Grenke: „Wir planen eine Nachfolge-Veranstaltung.“