Am ersten Tag gingen laut Walter Schnerring 220 Burger über die Theke. Er und seine Frau Andreea Bratu hatten keine Werbung gemacht, die Kunde über den neuen Burgerladen „Fette Kuh“ habe sich lediglich über Mundpropaganda verbreitet. Der Start musste allein schon deswegen klappen, erzählt das Ehepaar 15 Jahre später, da ihr gesamtes Geld in den Umbau geflossen sei, sagt Schnerring.

„Wir hatten noch etwa 800 Euro auf dem Konto. Wir saßen hier morgens und dachten: Jetzt müssen die Leute kommen“, so der 54-Jährige. Und sie kamen. Es waren die fetten Jahre für die „Fette Kuh“ und den Burger. „Die Leute standen Schlange und wurden regelrecht vom Platz gedrängt, sobald sie mit dem Essen fertig waren. Zu Hochzeiten haben wir 1000 Burger am Tag verkauft. Der Höhepunkt war rückblickend in der Zeit zwischen von 2012 bis 2016.“

Die „Fette Kuh“: Burger-Boom und viel Konkurrenz

Dann schoss die Konkurrenz aus allen Ecken, überall gab es nun gute Burger in der Stadt zu essen. „Wir gehörten zu den Ersten, die den Burger aufgewertet haben.“ Freddy Schilling serviert seine Burger in der Kyffhäuserstraße seit 2009.

Der Burger mit täglich frisch gewolftem Patty Copyright: Alexander Schwaiger

Schnerring ist gelernter Koch, seine Frau Andreea Bratu (56) stammt zwar aus einer Gastronomenfamilie, ist aber Schauspielerin. Sterneküchen, Catering, Hotels: Schnerring hat viel außerhalb von Deutschland gearbeitet. Dann lernten Bratu und er sich kennen, wohnten gemeinsam in Berlin und wurden schnell Eltern. „Meist war ich vier bis sechs Wochen am Stück weg. So ging es nicht weiter, dann haben wir beschlossen, etwas Eigenes zu machen.“

Ein Jahr hätten sie nach der passenden Location gesucht und seien dann auf das Lokal an der Bonner Straße gestoßen. „Ich wollte den Burger aus seiner Nische holen. Burger hatte ein Image als Schmuddelessen: McDonald's und Burger King stehen für schlechte Qualität. Ich wollte beweisen, dass man ihn mit höherem Anspruch machen kann, und ich war überzeugt, dass das funktioniert.“

Wie? Mit selbst hergestellten Pattys mit Fleisch von Freilandtieren eines Schlachtbetriebs in Geldern und selbst gemachten Saucen: „Wir bekommen immer genug intramuskuläres Fett, das heißt, der Burger bleibt saftig und das Fett läuft beim Braten nicht heraus. Das Fleisch wird bei uns nie eingefroren. Es wird durchgelagert und jeden Morgen in der eigenen Küche gewolft“, sagt Schnerring.

Neue Trends wie Smashburger und gestiegene Kosten als Herausforderung

Aber auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten. „Wir wollten keine Ersatzprodukte mit Aromastoffen. Die Basis ist Zartweizen, dazu kommen Kichererbsen, viel Gemüse, Gewürze, Leinsamen und Sonnenblumenkerne.“

Auf der Feier zum 15. Geburtstag wurde erstmals ein Patty serviert, der zu 60 Prozent aus Pilzen besteht. Dass es hier eine fleischlose Variante gibt, die es mit dem Original aufnehmen kann, ist vor allem auch Andreea Bratu wichtig: Sie ist nämlich Vegetarierin. Wie das zusammenpasst? „Das ist natürlich ein Grenzgang, aber für mich kein Widerspruch. Wir kaufen kein Billigfleisch. Die meisten Burger lassen sich vegetarisch zubereiten, man kann die Zutaten beliebig kombinieren.“

Jährlich verbraucht die „Fette Kuh“ dreieinhalb bis vier Tonnen Kartoffeln für die Pommes. Copyright: Alexander Schwaiger

Die große Zäsur kam dann mit der Corona-Pandemie. Schnerring und Bratu waren dabei, ihr Cateringgeschäft weiter auszubauen. „Am Tag vor dem ersten Lockdown hatten wir die Abnahme unserer gerade fertiggestellten Produktionsküche in Hürth. Andreea und ich standen danach auf dem Hof und haben geweint. Die Küche lag dann zunächst brach.“

Doch schon bald belieferten sie die Menschen nach Hause mit ihren Produkten. „Wir haben unsere Bestseller eingekocht: Saucen, Dressings und Aufstriche. Die Regale hier im Laden sind bis heute ein Überbleibsel davon“, sagt Martin Block, jahrelang Küchenchef in der „Fetten Kuh“ und mittlerweile ihr Social-Media-Berater.

Der Burger-Boom ist inzwischen abgeflacht, einige Läden in der Stadt wieder verschwunden, wie zum Beispiel „Bunte Burger“ in Ehrenfeld. Doch in den letzten Jahren gab es um den Smashburger einen neuen Hype, der noch steiler gegangen und dadurch noch schneller wieder abgeflacht sei, erzählt Block. Doch die „Fette Kuh“ hält dagegen: Für sie gibt es nur den Steakburger. Neben Konkurrenz und neuen Trends gehören die gestiegenen Kosten zu den Hauptherausforderungen für die Gastronomen.

Steak Frites und Spezialitäten auf der Karte: Die „Fette Kuh“ geht Richtung Bistro

Vor 15 Jahren kostete der Burger noch rund acht Euro. Mittlerweile geht es ab zwölf Euro los. „Das Traurige ist: Trotz dieser Preise steigen die Personal- und Warenkosten. Einen Burger für acht Euro könnte man immer noch anbieten, aber dann kann niemand mehr die Bestellung aufnehmen, und man kann nicht mehr alles hausgemacht herstellen“, sagt Block.

Walter Schnerring und Andreea Bratu geben ihre Produktionsküche in Hürth auf und möchten generell etwas kürzertreten. Urlaub sei in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen, der Knochenjob in der Gastronomie schlägt sich auch auf die Gesundheit nieder. Allein der Laden soll im Fokus bleiben. Der entwickelt sich auch immer weiter: Steaks Frites stehen wieder auf der Karte, es geht mehr in Richtung Bistro. „Wir haben jede Woche einen Burger der Woche und wollen jeden Monat mehr Specials herausbringen, mit einer Spezialitätenkarte, auf der wir uns austoben können“, sagt Block.