Früherer SPD-Fraktionschef Martin Börschel wechselt von Kienbaum zur NRW-Bank

Köln – Der frühere SPD-Fraktionschef im Kölner Stadtrat Martin Börschel wechselt nach etwas mehr als einem halben Jahr erneut seinen Job. Seit Dezember 2021 arbeitete er bei Kienbaum Consultants International in Köln als Mitglied der Geschäftsleitung. Jetzt zieht es ihn nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur NRW-Bank. Die „Rheinische Post“ hatte zuerst berichtet.

Beim Förderinstitut des Landes wird er ab 1. Juni Co-Bereichsleiter für die Fördergeschäftsentwicklung. Börschel bringt im Finanzbereich viel Erfahrung mit. So war er viele Jahre Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags, stand an der Spitze des Verwaltungsrates der Sparkasse Köln-Bonn und war Verwaltungsratsmitglied der NRW-Bank.



Das könnte Sie auch interessieren:

Martin Börschel geht Anzeige Das frühe Ende einer steilen Karriere von Peter Berger

Im Sommer 2018 hatte Börschel sein Amt als SPD-Fraktionschef im Stadtrat niedergelegt. Er sollte im April 2018 zum Hauptgeschäftsführer der Stadtwerke gewählt werden – allerdings ohne Ausschreibung und transparentes Verfahren, was damals in die Stadtwerke-Affäre mündete. Börschel gehörte dem Landtag seit 2005 an – bei der Wahl am vergangenen Sonntag trat er nicht erneut an.