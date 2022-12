Ost-West-Linie bis Köln-Kalk Politiker wollen den 142er über den Rhein verlängern

Köln-Kalk/Lindenthal – Es ist noch gar nicht so lange her, da schmetterten Verwaltung und KVB jeden Antrag, eine Buslinie im Linksrheinischen zumindest teilweise über die Innere Kanalstraße zu führen, grundsätzlich ab. Die Straße nämlich sei zu stark befahren, es komme häufig zu Staus, die Einhaltung des Fahrplans wäre daher nicht zu garantieren. Doch seit fast zehn Jahren beweist die Linie 142 nun schon, dass diese Route befahrbar ist, bislang ohne größere Zwischenfälle.

Bus soll über die Zoobrücke nach Kalk

Der Erfolg der Linie 142, die Nippes und Ehrenfeld mit dem Universitätsquartier verbindet und daher gern von Studenten genutzt wird, hat zu noch kühneren Plänen geführt. Die Bezirksvertretungen Innenstadt, Ehrenfeld und Nippes schlagen vor, einen Bus von Riehl über Nippes, Ehrenfeld und Lindenthal – mit einer möglichen Verlängerung in die Südstadt – komplett über die Innere Kanalstraße fahren zu lassen. Haltepunkte sollen an den großen Kreuzungen eingerichtet werden. Damit würden einige Wohnquartiere erschlossen, die bislang nur unzureichend an den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) angebunden sind. Ziel sei es, den motorisierten Individualverkehr durch eine Verbesserung des ÖPNV-Netzes zu vermindern.

An diese Pläne möchten sich die Kalker Bezirksvertreter nun anhängen. Auf Antrag von Dirk Habermann (SPD) soll die Stadtbahnhaltestelle Zoo/Flora keineswegs Endpunkt der neuen Buslinie sein, wie es die drei linksrheinischen Bezirksvertretungen vorsehen. Der Bus, so Habermann, könne seine Fahrt doch einfach über die Zoobrücke fortsetzen, auf der B 55 bleiben und im Bezirk Kalk zum Beispiel die Haltepunkte Kalk-Buchforst und Höhenberg-Frankfurter Straße – mit Wendemöglichkeit zurück auf die B55 – anfahren. Weitere Haltepunkte wie Deutz Messe am neuen Messeparkhaus oder S-Bahn Kalk-Nord böten sich an.

Anschluß an die Bahnlinie 3

Die neue Buslinie würde dann im Rechtsrheinischen die Buslinien 151, 152, 159 und 171 sowie die Stadtbahnlinie 3 anbinden. Darüber hinaus soll die Verwaltung aber prüfen, ob noch andere Haltepunkte im Stadtbezirk Kalk in Frage kommen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. (hwh)