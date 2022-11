Köln – FC-Trainer Steffen Baumgart entwickelt sich immer mehr zum schrägsten Typen von Köln: Nach dem einzigartigen Video seiner Tochter, die ihn samt Hund beim Fußballgucken vor dem Fernseher filmte, sorgte er auch bei Stunk unplugged in der Volksbühne am Rudolfplatz für Furore: als Trainer der Ampel-Regierung in Berlin. „Annalena, Gras fressen, nicht rauchen!“ brüllt der von Bruno Schmitz dargestellte Coach Richtung Außenministerin.



Auch Christian Lindner („Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln“) und Cem Özdemir („Ich will Haltung sehen – von mir aus auch Artgerecht“) kriegen ihr Fett weg, bevor er sich Kanzler Olaf Scholz vorknöpft: „Hör auf mit unsichtbar spielen. Limitierte Mittel? Das kenn ich vom FC, aber die sind wenigstens mit Herz dabei.“

Des Teufels General bei den Stunkern Copyright: Stefan Worring

Die aktuellen Nummern aus der ausgefallenen Stunksitzung sind großartig und stimmen doch etwas traurig – zu gerne hätte man das ganze Programm gesehen. So muss man sich mit „Des Teufels Kardinal“ trösten: Rainer Woelki (Günter Ottemeier) hat seine Seele an den Teufel (Ozan Akhan) verkauft, um Kardinal zu werden. Doch der Satan schafft es nicht, seinen Zögling auf „Crazy Joe“-Niveau zu heben – „Joachim Meisner war mein Mitarbeiter des Jahrhunderts“.



Und die Roten Funken bereiten statt Funkenbiwak ein Impfzentrum vor. „Zwischenwirte meiden – nur in der Stammkneipe trinken“ ist die Losung auf dem Weg zur Herdenimmunität, Schluckimpfung garantiert volle Bierdeckel und als Anreiz zum Impfen ist nur ein hochprozentiges Angebot niederschwellig, Kölsch und Kabänes. Köstlich.



Ansonsten brilliert das Unplugged-Format mit alten Perlen wie „Nur mir zwei“ von Klaus&Klaus (Tom Simon und Didi Jünnemann) oder Ruth Schiffer als Mutter Gottes, die aus Ärger über die Pfaffen aus der Kirche austritt: „Das sind doch alles notgeile Fummeltrinen in Pradaschüchen.“ Wie sagte Biggi Wanninger ganz richtig: „Schlechte Laune ist Zeitverschwendung, Stimmung bleibt.“

„Deine Sitzung fettreduziert“ feierte ebenfalls Premiere

Auch am Abend vorher bei „Deine Sitzung fettreduziert“ war die Stimmung ausgelassen, so manches „Alaaf“ hatte hysterische Qualitäten. „Was ich ansagen sollte, ist jetzt schon Makulatur“, wunderte sich Ebasa, der Meister. „Maske aufbehalten, nicht mitsingen, kein Alaaf rufen – alles zu spät.“



Die Präsidenten von Deine Sitzung: Mirja Boes und Ebasa, der Meister Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Und so scheiterten die Versuche eines gesummten Alaafs leider immer wieder an Übermotivation. Was letztlich egal war angesichts der besten Nummern aus 18 Jahren, die Ebasa, Mirja Boes und das Orchester der Liebe mit viel Verve vortrugen. Als Gast dabei Comedian Jan van Weyde und in den Köpfen der verstorbene Olaf Bürger. Wie sang Mirja Boes in einem denglischen Karnevalsmedley: „When the stars in heaven dancing…“