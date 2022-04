Kinopremiere in Köln: Pinker Teppich für schwule Erfolgsserie „All you need“

Köln -

Die erste Staffel von „All you need“, der ersten deutschen schwulen TV-Serie, hat ein Millionenpublikum begeistert: Bislang wurde die Serie fast zwei Millionen Mal in der ARD-Mediathek abgerufen. Jetzt wurde die zweite Staffel bei einer Kino-Premiere im Kölner Filmpalast vorgestellt.

Dritte Staffel schon beauftragt

Worum geht es? Vince (Benito Bause) ist einsam und verzweifelt. Durch den Seitensprung mit Tom (Mads Hjulmand) hat er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine große Liebe verloren. Weder Levo (Arash Marandi) noch Robbie (Frédéric Brossier) möchten mit ihm noch etwas zu tun haben. Am liebsten würde Vince alles auf Reset stellen.

Levo (Arash Marandi) lernt in Folge 4, 'Date Night', eine neue Seite von Andreas (Tom Keune, r.) kennen. Szene aus der Serie 'All you need', die ab 22. April 2022 für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar ist. Ab 27. April wird die Staffel ab 22.50 Uhr im linearen Fernsehen im Ersten ausgestrahlt. Andrea Hansen/ARD/Degeto/dpa Foto:

So leicht lässt sich aber weder Freundschaft noch Liebe reparieren. Auch Vince beste Freundin und Nachbarin Sarina (Christin Nichols) trägt an der Last mit, dass die Wahlfamilie zerbrochen ist. Seit zwei Monaten wohnt Levo bereits bei ihr. Als Sarinas Bruder Simon (Ludwig Brix) plötzlich vor ihrer Tür steht und kurzerhand bei Vince einzieht, kommt Bewegung in die verfahrene Situation.

Die Schauspielerin Kristin Nichols und ihr Kollege Ludwig Brix kommen zur Premiere der zweiten Staffel der Dramedy-Serie "All You Need'. dpa Foto:

Warum sollte man in Köln eine Serie über die Berliner Szene gucken? „Weil Liebe universell ist und nicht an eine Stadt gebunden“, sagt Schauspielerin Christin Nichols. Und Kollege Ludwig Brix ergänzt: „Man hat vielleicht nicht so den lokalen Bezug, aber je weiter man reinzoomt in die menschlichen Geschichten, desto egaler wird die Stadt.“ Zumal New York, Köln und Berlin ohnehin die queersten Städte der Welt seien. Der in Nettetal aufgewachsene Schauspieler wünscht sich, dass die Serie „hoffentlich auch für ländlichere Regionen Vorbildcharakter haben kann“. Groß feiern kann er den aktuellen Erfolg nicht – er muss zurück nach Berlin, wo er im Grips-Theater in „Die Welle“ auf der Bühne steht.

Auf dem pinken Teppich zeigten sich auch der Regisseur und Headautor der Dramedy-Serie, Benjamin Gutsche, die Produzentin Nataly Kudiabor, LGBTQ-Aktivist Manuel Flickinger, die Influencer Sam Dylan, Kim Tränka („Prince Charming“ 2022) und Dominik Porschen, der den Abend auch moderierte.



„All you Need“ Die sechs neuen Folgen sind ab diesem Freitag, 22.April, in der ARD-Mediathek abrufbar und ab 27. April, 22.50 Uhr, auch im Ersten zu sehen. Eine dritte Staffel ist laut ARD bereits beauftragt.